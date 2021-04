Alpine divulga modelo nas cores da bandeira francesa para 2021

De roupa nova! A Alpine apresentou nesta terça-feira (2) seu carro para a temporada 2021 na Fórmula 1. Divisão esportiva da Renault, a marca realizou evento ao vivo transmitido pelo YouTube para colocar à luz o modelo A521 com a predominância da cor azul. Os dois carros serão dirigidos pelo francês Esteban Ocon e o espanhol Fernando Alonso.

Há uma grande mudança de layout em comparação com 2020. Sai o característico cojunto amarelo e preto e entra o azul, no mesmo tom da bandeira francesa. O carro ainda possui detalhes em vermelho e branco, também remetendo às cores do país nativo da Renault.

Indo além do layout, a grande novidade do time francês para a temporada é a volta de Fernando Alonso. O bicampeão do mundo retprna à F1 após duas temporadas de longe. Porém, por conta do acidente de bicicleta sofrido dias atrás, o espanhol não participou do evento de divulgação.

A Alpine busca dar mais um passo em direção a briga por pódios e até por vitórias. Em 2020, com Daniel Ricciardo na vaga agora ocupada por Alonso, o time foi o quarto colocado no Mundial de Construtores, vendo o australiano conquistar dois pósdios. A montadora também espera estar mais próxima de Mercedes e Red Bull e, quem sabe, lutar com a McLaren pelo posto de "melhor do resto".