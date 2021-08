Vettel critica FIA após acidente de Norris: "Não deveriam ter dado bandeira verde"

O qualifying do GP da Bélgica 2021 foi extremamente movimentado. Neste sábado (28), com início adiado por conta da chuva e da neblina presentes no histórico circuito de Spa-Francorchamps, um grande acidente aconteceu: enquanto se preparava para entrar na Eau Rouge, curva mais rápida do autódromo, Lando Norris perdeu o controle da McLaren. E Sebastian Vettel se irritou.

A irritação do tetracampeão mundial de Fórmula 1 não aconteceu com o britânico. Mas, sim, com a direção da prova. Antes do treino qualificatório, Vettel foi um dos atletas que acreditou que a sessão deveria demorar ainda mais para acontecer.

Ao ser informado pela Aston Martin, equipe pela qual ele guia atualmente, que a sessão estava suspensa por conta de um acidente, ele se enfureceu. "O que que eu falei? O que eu falei? Bandeira vermelha, porra. Desnecessário", pistolou o piloto.

Ao passar perto do local onde Norris se acidentou, o alemão pediu para que, se estivesse bem, o britânico acenasse. Norris, então, levantou o dedo polegar fazendo o mundialmente famoso sinal de positivo, afirmando que, apesar da gravidade do ocorrido, ele estava bem.

Logo após o treino, em entrevista à Sky Sports, o tetracampeão mundial de F1 manteve as críticas - embora de maneira mais suave. Ele também aproveitou para comemorar que Norris esteja bem. "É claro que eles não deveriam ter dado bandeira verde para o Q3. Estamos dando nossa opinião à direção de prova. O mais importante é que aprendamos. O resultado do acidente poderia ter sido diferente. Tivemos sorte de nada mais grave ter acontecido", comentou.

O GP da Bélgica 2021 acontecerá no próximo domingo (29), às 10h (Horário de Brasília). Sem tempo no Q3, Lando Norris fez o décimo melhor tempo - mas largará em nono, beneficiado por uma punição imposta a Valtteri Bottas. Sebastian Vettel será o quinto colocado.