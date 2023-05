GP da Emilia-Romagna de F1 é cancelado devido às fortes chuvas na região

Desde de o início deste mês, fortes chuvas caíram sobre a região de Imola, e provocaram enchentes na comuna italiana. Isso fez com que a Fórmula 1 tomasse a decisão de cancelar o GP da Emilia-Romagna, previsto para esse fim de semana. A decisão foi tomada nesta quarta-feira (17) após pedido do vice primeiro-ministro do país, Matteo Salvini.

“A decisão foi tomada porque não é possível realizar o evento com segurança para nossos fãs, equipes e nosso pessoal, e é a coisa certa e responsável a fazer, dada a situação enfrentada pelas cidades da região. Não seria correto colocar mais pressão sobre as autoridades locais e os serviços de emergência neste momento difícil”, comunicou a F1.

Foto: Reprodução / Twitter

O Autódromo Enzo e Dino Ferrari, palco do Grande Prêmio, amanheceu inundado nesta quarta-feira no setor de transmissão oficial da F1, e nos paddocks da Fórmula 2 e Fórmula 3. Na segunda-feira (15), a região entrou em alerta vermelho e, na terça, devido as novas previsões de temporais e a cheia do rio Santerno - que fica paralelo à pista - o circuito foi evacuado.

Funcionários da FIA e das equipes que já trabalhavam no local, retornaram aos hotéis após a evacuação. A região segue sob alerta vermelho do Departamento de Proteção Civil da Itália devido à previsão de novas chuvas e ventos fortes, alto risco de inundações, além da chance de deslizamento de terra.

Emilia-Romagna está sofrendo com os temporais desde o começo do mês, atingindo também a localidade de Faenza - onde fica a sede da equipe AlphaTauri. Oito pessoas já faleceram até agora na região, sendo três óbitos registrados com as chuvas dos últimos dias.

Foto: Reprodução / Twitter

Segurança em primeiro lugar

A decisão da F1 em cancelar Grande Prêmio, teve apoio unânime das equipes e pilotos. Inclusive, alguns dos principais nomes da categoria foram as redes sociais para passar uma mensagem de apoio.

MAX VERSTAPPEN

“Max Verstappen e Verstappen.com apoiam a decisão da F1 e autoridades locais de cancelar o GP. Nossos pensamentos estão com todos afetados pelas severas chuvas e enchentes na região da Grande Emilia-Romagna. Desejamos força a todos para garantir sua segurança neste período.”

O atual bicampeão da categoria ainda deu uma entendi para o portal holandês “De Telegraaf”: “A segurança e a ajuda para as pessoas que realmente precisam é a coisa mais importante. Então parece lógico pra mim não corrermos em momentos como esse.”

LEWES HAMILTON

“Espero que todos na Emilia-Romagna estejam conseguindo se proteger e cuidar uns dos outros agora. Meus pensamentos estão com aqueles atingidos pela tragédia e os incríveis serviços de emergência trabalhando em terra. Sei que todos entendemos que a segurança vem em primeiro lugar. Mal posso esperar para ver vocês todos na próxima corrida.”

GEORGE RUSSELL

“Sinto muito pelos fãs que a corrida deste fim de semana tenha sido cancelada, mas a segurança de todos envolvidos sempre vem em primeiro lugar. Desejo o melhor para todos na região da Emilia-Romagna e as áreas ao redor que foram afetadas por essas enchentes.”

OSCAR PIASTRI

“O meu pensamento está com as pessoas afetadas pelas inundações na região da Emilia-Romagna. Desculpe a todos os fãs por não podermos competir, estou ansioso para minha primeira corrida em Imola no futuro. Se cuidem!”

ESTEBAN OCON

“Meus pensamentos estão com toda a população da Emilia-Romagna, afetada pelas fortes chuvas e inundações. Estou desapontado por não correr diante dos incríveis torcedores italianos neste fim de semana, mas a principal prioridade é a segurança dos que estão no local e os serviços de emergência que estão ajudando corajosamente os necessitados.”

LANDO NORRIS

“Eu amo correr, mas a segurança de todos é mais importante. Desculpa para os fãs, voltaremos, Imola. Se cuidem.”

CHARLES LECLERC

“Força e coragem, companheiros, neste momento difícil...”

STEFANO DOMENICALI, PRESIDENTE DA F1

“É uma tragédia enorme ver o que aconteceu em Imola e Emilia-Romagna, a cidade e a região onde cresci. Meus pensamentos e orações estão com as vítimas das enchentes, e com as famílias e comunidades afetadas. Quero expressar minha gratidão e admiração pelos incríveis serviços de emergência que estão trabalhando incansavelmente para ajudar os necessitados e aliviar a situação: eles são heróis e toda a Itália tem orgulho deles. A decisão tomada foi a correta para todos nas comunidades locais e para a família da F1, pois precisamos garantir a segurança e não criar mais fardos para as autoridades enquanto elas lidam com essa terrível situação.”

O retorno



A Fórmula 1 retornará já no final de semana seguinte, no GP de Mônaco previsto para 28 de maio. O prefeito de Imola, Marco Panieri, deixou também as portas abertas para a retomada da categoria futuramente:

“Foi unanimemente optado pela não realização do GP da F1 em respeito à situação em que nos encontramos, e para permitir que todos os esforços de pessoal e recursos sejam concentrados na emergência e apoio às pessoas em dificuldade. Mais tarde, superada esta emergência, poderemos retomar o diálogo para continuarmos esta colaboração que nos trouxe o GP da F1 em Imola.”

Leia o comunicado da F1:

"A comunidade da Fórmula 1 quer enviar seus pensamentos às pessoas e comunidades afetadas pelos recentes acontecimentos na região da Emilia-Romagna. Também queremos prestar homenagem ao trabalho dos serviços de emergência que estão fazendo tudo o que podem para ajudar os necessitados. Após discussões entre a Fórmula 1, o Presidente da FIA, as autoridades competentes, incluindo os Ministros relevantes, o Presidente do Automóvel Clube da Itália e o Presidente da Região da Emilia Romagna, a decisão foi tomada porque não é possível realizar o evento com segurança para nossos fãs, as equipes e nosso pessoal, e é a coisa certa e responsável a fazer, dada a situação enfrentada pelas cidades da região. Não seria correto colocar mais pressão sobre as autoridades locais e os serviços de emergência neste momento difícil".