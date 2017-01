Contrato entre Felipe Massa e Williams será de apenas 1 ano

Despedida de Massa em Interlagos, foi um dos momentos mais emocionantes da F1 em 2016. (Foto: Chris Medland / LAT)

O retorno de Felipe Massa a Williams, causou espanto no meio automobilístico. Desde o anúncio da aposentadoria da F1, no meio da temporada 2016, ao choro, quando abandonou o GP do Brasil, a imprensa brasileira vem se lamentndo por não temos um representante na categoria.

Com as negociações de Felipe Nasr minguando, 2017 estava sendo tachado de ano negro para os brasileiros no automobilismo. Muitos esquecem que existe vida além da F1, e categorias de renome como a Indy, WEC, Fórmula E, tem sim, pilotos brasileiros competindo.

No apagar das luzes de 2016, a notícia da aposentadoria de Nico Rosberg, criou um rombo no mercado de pilotos. Todos queriam a vaga criada na Mercedes. Depois de muitos nomes, Valtteri Bottas foi chamado. Em um acordo envolvendo o fornecimento de motores sem custos da Mercedes para a Williams, a vaga a ser desejada, estava nos boxes do time inglês.

Sem opções experientes, Felipe Massa, acabou aceitando deixar a recente ostracismo e voltar ao mundial. Será companheiro do novato Lance Stroll. Com todos os desdobramentos envolvendo a contratação de Bottas pela Mercedes, o contrato do brasileiro não deve passar de 2017.

"Atualmente, este é um acordo para 2017 e nada mais do que isso", disse Massa. A aposentadoria do brasileiro, durou seis semanas. Seu retorno, foi motivado, muito pelas especulações, e pelo fato do seu nome ser sempre apontado como um dos mais cotados. "Acho que o que aconteceu no final da temporada passada com a aposentadoria inesperada de Nico Rosberg provocou um efeito em cascata. Para Valtteri, foi oferecido uma oportunidade fantástica e, como resultado, uma oportunidade surgiu para mim."

"Quando a mídia começou a relatar que eu poderia retornar, fiquei emocionado com a resposta de tantos fãs que queriam me ver de volta no esporte. Isso certamente foi um fator na decisão, então eu gostaria de agradecer aos fãs. No final do dia, quando recebi o telefonema, foi uma oferta que eu não podia recusar, era a Williams!"



O brasileiro, não esquece as manifestações que teve tanto em Interlagos, quanto em Abu Dhabi no final da temporada 2016. "As cenas que vi no Brasil e em Abu Dhabi no ano passado são aquelas que nunca esquecerei.Estou muito grato por tudo o que aconteceu no ano passado e por todas as mensagens gentis. Qualquer coisa que aconteça nesta temporada, sempre deixarei o esporte com a minha cabeça erguida."