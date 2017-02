Antonio Giovinazzi completa seu primeiro teste com a Ferrari em Fiorano

Google Plus

Nesta quinta-feira (02) o piloto italiano, Antonio Giovinazzi guiou pela primeira vez um carro de F1 no circuito de Fiorano. O carro utilizado pelo italiano no teste foi o SF15-T da temporada de 2015, o qual Sebastian Vettel conquistou três vitórias em sua estréia pela Ferrari, os testes feito em Fiorano também serviram para fazer uma comparação entre o trabalho em simulador e o trabalho realizado na pista real.



Giovinazzi que foi vice-campeão da GP2 em 2016 e foi nomeado no inicio deste ano como piloto reserva da Scuderia Ferrari se mostrou muito feliz em ter tido está oportunidade de guiar um carro da F1.

"Foi uma grande emoção, porque foi a minha primeira vez em um carro de F1. Para um italiano, deixar a garagem em uma Ferrari é uma experiência extraordinária", disse Giovinazzi.

"Os testes foram bem interessantes, houve muitos procedimentos para seguir, mas os caras da equipe foram muito gentis comigo e extremamente úteis e isso acabou facilitando as coisas", concluiu o piloto italiano que estará amanhã (03) novamente no comando do SF15-T.

Antonio Giovinazzi que mesmo tendo apenas 23 anos , já mostra que tem talento e experiência, isso porque ele além de competir em algumas categorias de monoposto como F3, GP2 , ele ainda disputou 2 corridas na DTM, 2 corridas na Asian LeMans Series onde conquistou duas vitórias, 1 corrida na European LeMans Series e 2 corridas na WEC onde conquistou um pódio.