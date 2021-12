Previa América de Cali vs Millonarios: partido inicial de los cuadrangulares por el Grupo B

América de Cali recibe este domingo a Millonarios en el estadio Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla en el marco de la primera fecha del cuadrangular final. Los Escarlatas de la mano de Juan Carlos Osorio y Adrián Ramos buscarán seguir por la senda de los triunfos; por su parte el conjunto capitalino dirigido por Alberto Gamero llega colectivamente mejor y con un excelente rendimiento de Macalister Silva, además de la recuperación del goleador Fernando Uribe.

América buscará seguir sumando de a tres

El conjunto dirigido por Juan Carlos Osorio, que clasificó al cuadrangular final luego de la victoria por goleada en la última fecha del todos contra todos frente al Deportivo Pereira en condición de visitante; se enfrenta ante un duro Millonarios que terminó en el segundo puesto de la tabla con 36 puntos. La última vez que se enfrentaron fue en la presente liga por la jornada 13, Escarlatas y Embajadores empataron a cero en la capital de la República.

América de Cali, de una campaña con rendimientos bajos, pero llega con aire en la camiseta; buscará seguir recomponiendo el camino de la mano de jugadores como, Adrián Ramos que suma la cuota de la experiencia de afrontar estas instancias, asimismo de su buena pegada y de los destellos de calidad de Deiner Quiñones, Jeison Lucumí o Gustavo Torres, además del arquero Diego Novoa, que ya ha participado en fases finales, de este modo conseguir tener el control del juego, asimismo generar juego colectivo y explotar las bandas, no obstante, el conjunto caleño, pierde el apoyo de su gente dentro de la cancha, ya que, por los Juegos Panamericanos Junior en la ciudad de Cali, no podrá hacer uso del Pascual Guerrero, por lo cual, la plaza que recibirá este partido es el Romelio Martínez, no obstante, el encuentro será a puerta cerrada, así lo dio a conocer la dirigencia Escarlata por medio de un comunicado de prensa, donde aclaran que hicieron lo posible de que se jugara con público.

En los últimos dos partidos por liga La Mechita lograron dos victorias donde marcaron 9 goles, una en condición de local frente al Deportivo Pasto 3-0, y al Deportivo Pereira de visitante 1-5.

Lista de convocados

Foto: América de Cali

Millonarios, por el golpe de autoridad

Los Embajadores, que son cabeza del grupo B por ocupar el segundo puesto por detrás de Atlético Nacional, llega al partido con varios puntos altos en rendimiento individuales como el de Macalister Silva y Jader Valencia, que en el último partido marcó un doblete, además del regreso de Fernando Uribe que lleva nueve dianas y espera seguir sumando.

Los dirigidos por Gamero, que en su último partido mostró que está mejor colectivamente, generando juego asociativo, también se encuentra en subida de resultados, ya que, sus últimos no han sido alentadores para el conjunto capitalino comparados con los de principio de temporada. por la forma de Gamero de parar sus equipos será un juego intenso en el medio campo y por las bandas pensando en llevarse el triunfo que los deje bien posicionados para la próxima fecha, además de lo que significa el partido, sin embargo, controlar los tiempos es fundamental, ya que son varias fechas por disputar. No obstante, por la plaza donde se va a jugar, saben que será un partido de bastante desgaste físico donde influye la humedad y la temperatura.

Los últimos tres encuentros de los Albiazules, registraron una derrota frente a Deportes Tolima 3-2, un empate frente Alianza Petrolera 1-1 y una victoria en condición de visitante frente a Atlético Nacional 1-3.

Lista de convocados

Foto: Millonarios

Posible formaciones

América: Diego Novoa; Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Marlon Torres, Pablo Ortiz; Larry Angulo, Luis Paz, Jeison Lucumí; Gustavo Torres, Adrián Ramos y Deiner Quiñones.

Millonarios: Esteban Ruiz; Juan Pablo Vargas, Andrés Llinás, Felipe Román, Ómar Bertel; Stiven Vega, Daniel Giraldo, David Macalister Silva, Daniel Ruiz, Émerson Rodríguez; Fernando Uribe

Equipo Arbitral

Central: Wilmar Roldán - Antioquia

Asistente No. 1: David fuente - Cesar

Asistente No. 2: Javier Patiño - Meta

Cuarto Árbitro: Roberto Padilla - Atlántico

Árbitro VAR: Mauricio Pérez - Antioquia

Asistente VAR: Leonard Mosquera - Antioquia