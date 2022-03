América sumó tres puntos que lo meten en la pelea

En el juego válido por la novena fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR 2022-I, se enfrentaron América vs Once Caldas en el estadio Pascual Guerrero en la sultana del valle. Los Escarlatas vencieron a Los Albos imponiendo su forma de juego luego de las variantes realizadas para el segundo tiempo, además de quitarle el invicto de 11 fechas a conjunto Manizaleño.

Los locales saltaron a la cancha con un figura 1-3-4-4 de la siguiente manera: en portería Diego Novoa; en zona defensiva John García, Jorge Segura y Brayan Medina, en el medio campo Eber Moreno, Larry Angulo, Carlos Sierra y Elvis Mosquera; en ataque Lago Falque, Adrián Ramos y Luis Sánchez.

Por su parte Diego Corredor paró a su equipo con 1-4-3-3 de la siguiente manera: en el arco Gerardo Ortiz; en defensa Nicolás Giraldo, Fáiner Torijano, Brayan Córdoba y Jesús Murillo; en zona medular Marcelino Carreazo, Dannovi Quiñones y Robert Mejía; en ataque Alejandro Barbaro, Diego Valdés y Ménder García.

Primer tiempo sin emociones

Desde los primeros minutos se vio a un Once Caldas que salió a implementar su juego agresivo, ahogando la salida del conjunto Escarlata, además haciendo que este cayera en el error del juego físico, sin embargo al pasar de los minutos el juego se posiciono en el medio campo, en un torrencial aguacero, que no dejaba avanzar la pelota, pero el visitante es el que trató de controlarla y seguir generando presión, y haciendo ver mal a los locales. No obstante en los primeros 15' no hubo acercamiento a las porterías.

Al pasar los minutos los dirigidos por Juan Carlos Osorio salieron de la presión del visitante, además empezaron a tener el dominio del esférico; al 21 el América generó su primera aproximación de peligro, la cual la defensa visitante logró despejar sin ningún problema. Asimismo el América empezó a aprovechar los espacios entre el medio campo y la zona defensiva. Además los equipos entendieron que por las condiciones del campo se empezó a jugar a pases largos por el aire.

En los últimos minutos bajó el ritmo del partido por los charcos presentes en el terreno de juego, pero los equipos se peleaban por el dominio del control del balón con escaramuzas en aproximaciones a los goleros que no se tuvieron que esforzar en los primeros 45 minutos.

Foto: DIMAYOR

El local puso los goles

Para la etapa complementaria, ambas escuadras realizaron cambios; por parte del América salieron Brayan Medio y Lago Falque, entraron Alejandro Quintan y Joider Micolta; en la visita salieron Diego Valdés y Alejandro Barbaro e ingresaron Ayron del Valle y Marlon Piedrahita.

A diferencia del primer tiempo, los locales salieron con la iniciativa de llegar a portería rival, abriendo la cancha aprovechando los carrileros y haciéndose con el dominio del esférico. Los cambios realizados por Osorio le asentaron al equipo siendo así que, al minuto 56' Alejandro Quintana marcó el primero, donde aprovechó la habilitación de Adrián Ramos y la mala salida del portero Ortiz y la mandó a guardar. Los Diablos Rojos empezó a dominar los hilos del encuentro y siguió atacando, por su parte el Once Caldas no reaccionaba y al minuto 66' Quintana marcó el segundo gol de la noche, un remate potente donde Ortiz no pudo hacer nada.

El técnico Diego Corredor movió el banco para tratar de recomponer el camino e ingresó Juan David Pérez, buscando aprovechar su velocidad, pero no eran capaces de salir de la presión alta del conjunto local, que tenía una buena cantidad de hombres de la mitad de cancha para arriba. Sin embargo, Los Albos empezaron a tomar riesgos para poder descontar en el marcador, pero se expuso a la contra de los locales que al minuto 79' tuvo otra opción para aumentar el marcador un Remate de Portilla que salvó el arquero.

Los últimos minutos del partido inició con la expulsión por doble amarilla de Nicolás Giraldo, a pesar de contar con un jugador menos, El conjunto visitante los intentó, pero Los Escarlatas estuvieron estuvieron bien posicionados, lo que no permitió avances fructíferos para los de corredor, no obstante América no dejó de atacar y estuvo cerca del tercero hasta el final.

América cerró una racha de no poder ganar de local se acercó y está dentro del grupo de los ocho parcialmente, por su parte Once Caldas perdió su invicto de 11 fechas, sin embargo sigue dentro de los ocho, ocupando la cuarta casilla.

Foto: DIMAYOR

En la próxima fecha Los diablos Visitan al Deportivo Cali en el estadio Palmaseca, por su parte Los ALbos reciben al Deportivo Pereria; la jornada 10 es especial, ya que se disputan los clásicos regionales de la liga.