Protagonistas de Bronce. Mikel Nieve: trabajo en la sombra

Protagonistas de bronce. Mikel Nieve: trabajoen la sombra

Habitualmente, los grandes protagonistas de una temporada ciclista a nivel global son los vencedores de grandes vueltas, los mejores clásicomanos, los velocistas más laureados o, en definitiva, aquellos corredores que han obtenido victorias importantes. Pero estos triunfos, en un deporte individual en el que se compite en equipo, son el resultado del trabajo de muchos corredores que trabajan para sus líderes. A veces, estos gregarios hacen un trabajo tan valioso que, incluso, pasan a ser ellos los protagonistas. Es el caso de Mikel Nieve, uno de los mejores gregarios del pelotón internacional en 2017.

Mikel Nieve ha sido este 2017 un hombre de equipo, un trabajador incansable, un agitador de carreras, un guardián de lujo. El mejor escudero de Chris Froome. El británico se ha proclamado tetracampeón del Tour de Francia y vencedor, por primera vez, de la Vuelta a España, y Mikel Nieve ha estado presente en ambas carreras.

Tour de Francia y Vuelta a España han sido los dos grandes objetivos de Mikel Nieve

Tras correr el Giro de Italia en 2016, con victoria de etapa y mallot de la montaña incluidos, el plan del corredor navarro para 2017 era volver al Tour de Francia tres años después de su última presencia y repetir en la Vuelta a España. Para hacerlo, ha disputado la temporada de manera casi íntegra entre Francia y España. Después de empezar en la Vuelta a Andalucía disputó la Paris-Niza, donde su compañero Sergio Luís Henao se llevó la general, y volvió a España para hacer Volta a Catalunya, GP Miguel Induráin y Vuelta al País Vasco.

Después de un inicio de temporada desde el anonimato del gregario, donde ayudó a sus compañeros pero no destacó, demostró fuerza en el Tour de Suiza, donde terminó noveno en la general final. En julio llegó su primera prueba de fuego de la temporada: el Tour de Francia. Geraint Thomas abandonó por caída en la novena etapa tras haber liderado la prueba y Nieve quedó como gregario principal de SKY junto con Michal Kwiatkowski y Mikel Landa, este último jugando también un papel en la general de la carrera.

Luke Rowe, Christian Knees y Vasil Kiriyenka eran las primeras piezas del tren de SKY, Sergio Luis Henao no estuvo a su mejor nivel y los responsables de romper la carrera eran Michal Kwiatkowski y Mikel Nieve. El vasco hizo un trabajo incansable ayudando siempre a su jefe de filas y seleccionando la carrera para que los rivales no tuvieran ni tan solo la oportunidad de poner en duda el reinado de Team SKY. El Tour de Francia de Chris Froome se ganó desde el trabajo de equipo que hacía imposible atacar desde el grupo de favoritos, ya que el ritmo impuesto por el polaco y el navarro era tal que nadie tenía fuerzas suficientes para saltar.

Team SKY fue el mejor equipo del Tour de Francia 2017 | Foto: ASO

Tras el Tour de Francia y volver a ayudar al equipo a ganar en la Clásica San Sebastián -Michal Kwiatkowski se llevó la prueba-, el corredor vasco se tomó un descanso para poder encadenar el segundo esfuerzo de larga durada de la temporada: la Vuelta a España. La lógica ciclista dice que encadenar dos grandes vueltas repercute en el físico del corredor, pero ni Mikel Nieve ni Team SKY lo notaron esta vez. El navarro volvió a ser un gregario de lujo y Chris Froome firmó, finalmente, su primer doblete Tour-Vuelta.

Mikel Nieve era el único escalador que repetía en la Vuelta a España del bloque del Tour además de Chris Froome. Esta vez compartía tren con Wouter Poels y un sorprendente Gianni Moscon, que mostró un nivel descomunal. Con el mismo “modus operandi” que en la carrera gala, el tren SKY volvió a triunfar y el trabajo de equipo volvió a ser fundamental para sumar otro éxito, pese a tener más dificultades que en Francia.

"Las palabras no pueden describir cuánto echaré de menos a Frosty [Mikel Nieve] el año que viene"

El británico Chris Froome no ha pasado por alto el gran año de Mikel Nieve, siempre a su lado en las grandes citas, y a tres días de terminar la Vuelta a España le dedicó su tweet más cariñoso, una despedida anticipada: “Words can't describe how much I will miss Frosty [Mikel Nieve] next year”. Tras cuatro años en la escuadra británica, el camino de Mikel Nieve cambia de dirección este invierno y la próxima vez que se ponga un dorsal en la espalda será con el mallot de ORICA-Scott.