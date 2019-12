Anuario VAVEL Arsenal 2017: la incertidumbre, también en la plantilla

Si la estancia de Arsène Wenger en el banquillo del Arsenal puso en jaque la temporada 2016/2017 del equipo londinense, también se sienten los efectos de la no renovación de jugadores tan importantes como Mesut Özil o Alexis Sánchez. Se avecinan tiempos cambiantes en el Emirates Stadium y, si no se reflejan en el técnico, sí lo pueden hacer en una plantilla que, aunque orgullosa por el escudo que llevan en el pecho y por la historia que continúan escribiendo, ambicionan algo más que una simple clasificación para la UEFA Champions League. El Arsenal necesita volver a ser ganador para recabar estrellas de talla mundial que añoren desembarcar en una capital británica que no vive sus mejores años. A las más que probables marchas de las estrellas que han dado luz en los últimos años se unirán la de veteranos ilustres como Per Mertesacker o, quién sabe, si la de Santi Cazorla, castigado sobremanera por las lesiones.

Giroud ha sido el jugador que más veces ha estado en el terreno de juego

Ellos han sido algunas de las notas negativas de un 2017 que, por otro lado, ha dejado curiosos números dentro de los jugadores que forman el vestuario del conjunto Gunner. Que Giroud sea el hombre que más partidos ha acumulado es algo que llama la atención, aunque aún lo es más al mirar la cantidad de titularidades que atesora. La llegada, por otro lado, de su compatriota Alexandre Lacazette, ha sido un golpe más al ariete francés, que no ve con malos ojos una posible marcha del equipo del Emirates. Con todo esto, se antoja necesario ir detallando, jugador por jugador, cómo ha sido el año 2017 para los integrantes del Arsenal.

Porteros

David Ospina

Consciente, cada vez más, de que es el segundo portero del Arsenal y que tiene pocas opciones de poder arrebatarle el puesto a Petr Cech, el colombiano cerró la temporada siendo titular en la final de FA Cup. Aunque se perdió los cuartos y semifinales por lesión, lo cierto es que Wenger siempre le tiene reservados los torneos alternativos a la Premier League. Es en liga donde está su principal debe, pues aún no ha debutado este año y no se espera que lo haga salvo por lesión del guardameta checo. Un total de catorce partidos marcan su año 2017.

Petr Cech

Cambiando el Chelsea por el Arsenal hace ya tres temporadas, Cech se ha asentado, en gran medida, por la disputa de la Premier League. El hecho de asegurarse en torno a 38 partidos por temporada hace que el cancerbero tenga un nivel físico y mental óptimo para convertirse en el salvador de su equipo como lo ha demostrado una y otra vez. Además, cuando Ospina no está disponible para encuentros de otra competición, Wenger no lo piensa dos veces y deposita su confianza en el checo.

Cech en un partido ante el Southampton | Fotografía: Arsenal

Matt Macey

Llegando al primer equipo en la presente temporada, está sabiendo aprovechar sus oportunidades. Ya ha participado en un encuentro de UEFA Europa League en el que brilló con luz propia y también lo hizo en otro de la Copa de la Liga en el que Ospina tampoco estaba en un estado de forma óptimo. Con un gran futuro por delante, sus 198 centímetros son su valor añadido a la portería Gunner.

Emiliano Martínez

El cancerbero argentino dejó Londres destino Getafe para probar suerte. Una fortuna que, por otro lado, no parece encontrar, pues en la capital española tampoco está siendo de la partida. Por detrás de Cech y Ospina, buscaba oportunidades lejos del Emirates, pues sus años van pasando y sus oportunidades no llegan. Así, desde enero hasta junio, tiempo en el que estuvo a las órdenes de Wenger, apenas acumuló dos encuentros ligueros en los que, ni el colombiano ni el checo, estaban disponibles. Demasiadas casualidades tenía que buscar Emiliano para poder vestirse de corto en un club con la portería asegurada.

Defensas

Héctor Bellerín

Siendo uno de los jugadores más utilizados por el técnico francés en 2017, ha ido de más a menos claramente. Su temporada 2016/2017 no fue la mejor, hasta el punto de estar disputando el puesto seriamente con Oxlade-Chamberlain. Parecía que el inglés se apoderaba de ese carril derecho que se abrió con el cambio a defensa de tres centrales, pero una nueva temporada y un mejor rendimiento han devuelto la titularidad al español. Pretendido por el FC Barcelona, fue uno de los que sonó para abandonar la nave Gunner en verano.

Shkodran Mustafi

La irregularidad, tanto en apariciones como en rendimiento, está marcando el paso del alemán por el Arsenal. Al igual que Bellerín, fue uno de los que copó la actualidad en el mercado estival. Finalmente, y tras recuperarse de varias lesiones, puede presumir de haber superado la treintena de encuentros en un 2017 que, de todas formas, no será su mejor año. Apuntando a la estabilidad, sí parece ser el futuro de la defensa Gunner.

Mustafi celebra el tanto ante el Tottenham | Fotografía: Arsenal

Laurent Koscielny

Empeorando año tras año, el central francés, al igual que el resto de sus compañeros en defensa, no dio lo mejor de sí mismo en la segunda parte de la temporada 16/17. Además, una expulsión en el último partido liguero frente al Everton cuando todo estaba prácticamente decidido le dejó sin final de FA Cup. Esto obligó a Mertesacker a comparecer de titular tras haber estado lesionado toda la temporada. Comprometió a su equipo en un momento clave y eso no parece ser propio de un capitán. En la presente temporada, no está ni entre los tres defensores más utilizados, pues Monreal, Bellerín y Kolasinac ya han disputado más partidos que él.

Calum Chambers

Desaparecido totalmente para Arsène Wenger, la etapa futbolística de este joven de 22 años parece estar cada vez más alejada del Arsenal. Siendo, incluso, superado por Rob Holding, apenas tiene en su haber cuatro partidos con los Gunners en 2017. Aunque es cierto que probó suerte en el Middlesbrough en la temporada 2016/2017, ni sus minutos a las órdenes de Karanka le devolvieron a Londres con más garantías.

Nacho Monreal

Junto a Bellerín, es el hombre más utilizado en la zaga por Wenger. Más fijo, incluso, que el catalán, el navarro ha pasado a jugar de central, ya sea en defensa de tres o de dos. Parece que esa va a ser su posición definitiva, algo que le ayuda de cara a seguir vistiéndose de corto temporada tras temporada. Con más de 45 partidos en los doce meses de 2017, Monreal se ha destapado como goleador, anotando tres tantos, algunos de ellos claves como el que supuso el empate en semifinales de la FA Cup ante el Manchester City.

Monreal celebra su gol ante el Brighton | Fotografía: Arsenal

Rob Holding

En un caso similar al de Chambers, el ex del Bolton sigue aclimatándose a la atmósfera del Emirates Stadium. Desde luego, su oportunidad está por venir, pues la retirada de Mertesacker y la edad, cada vez más avanzada, de Koscielny, le abren una puerta a la titularidad. Cuando juega, convence, y eso es importante en un defensor. Buena salida de balón y, sobre todo, juventud para seguir desarrollándose, son sus principales valores de cara al futuro Gunner. En total ha sumado 26 encuentros en todo 2017, quince de ellos en la presente temporada.

Per Mertesacker

Viviendo su última temporada como futbolista profesional, la crudeza del pasado curso parece haber pasado factura a un jugador que cada vez está más falto de ritmo. Más importante en el vestuario en sus labores de capitán que sobre el césped, el alemán se hará cargo de la Academia del Arsenal una vez finalice con sus funciones de futbolista. Para el recuerdo quedará ese compromiso en la final de una FA Cup en la que, además de conseguir la victoria, resultó determinante para frenar el empuje Blue. Donde no llegaba la preparación lo hizo el amor a unos colores que han marcado su vida.

Mathieu Debuchy

Si resulta raro el caso de Chambers, de inexplicable se puede catalogar lo del lateral francés. En permanente búsqueda anda el Arsenal para encontrar un equipo que se haga con los servicios de un futbolista que, sin embargo, ha disputado cuatro de los seis partidos de UEFA Europa League. Así pues, los seis encuentros que atesora en este 2017 son en la segunda parte del año. Un bagaje muy pobre como para vender su imagen fuera del equipo Gunner.

Gabriel Paulista

Sin pertenecer ya a la escuadra del Emirates Stadium, el brasileño salió en verano rumbo a Valencia. En la cuenca del Mediterráneo parece estar recobrando su mejor nivel, ese que nunca logró mostrar en el Arsenal tanto por su irregularidad como por sus constantes lesiones. Un total de trece partidos ligueros, tres de FA Cup y uno de UEFA Champions League es el bagaje de Paulista en 2017 con la camiseta londinense.

Kieran Gibbs

Cuando Wenger hablaba de despejar la plantilla tras su renovación, posiblemente, el nombre de Gibbs era uno de los que tenía en la cabeza. El lateral izquierdo empezó a acumular algún minuto más con el cambio a defensa de tres, pues si Monreal era central y no había un sustituto claro, solo él podía desempeñarse por ahí. Sin embargo, su poco convencimiento y su poca aportación, tanto en defensa como en ataque, acabaron con su marcha al West Bromwich Albion.

Kieran Gibbs presentado con el West Bromwich Albion | Fotografía: West Bromwich Albion

Carl Jenkinson

Un total de cero apariciones con el Arsenal en 2017 son más que suficientes como para ejemplificar lo que aportaba Jenkinson al equipo Gunner. Con esto, resultaba determinante su marcha en verano, algo que llegó con un viaje a Birmingham.

Centrocampistas

Mesut Özil

Irregular, discutido e imprevisible se ha mostrado Özil en este 2017. Aunque es cierto que el alemán llegó con la envoltura de una gran estrella más por el equipo de procedencia que por su nivel, pronto se ganó a una afición Gunner que ahora pone en duda no solo su rendimiento, sino su compromiso con el Arsenal. La no renovación dispara las críticas con cada descenso de ritmo, con cada regate fallado y con cada despiste de uno de los futbolistas que deberían ser claves en el esquema de Wenger. Aunque es cierto que está recuperando una buena versión en los últimos compases del año, apenas siete goles, todos ellos en Premier, son su pobre balance de cara a la portería contraria.

Aaron Ramsey

En el punto opuesto de Özil está Ramsey. Siempre comprometido, solo las lesiones pueden frenarle. Aunque no ha sido un 2017 especialmente duro para el galés, sí es cierto que las constantes recaídas han frenado el ritmo de un futbolista que se ha convertido, junto a Xhaka, en el timón del centro del campo Gunner. Las llegadas desde segunda línea, su especialidad. Gracias a ellas ha conseguido sus siete goles este año, uno de ellos el que dejó la FA Cup en la vitrina del Arsenal en esa victoria frente al Chelsea.

Granit Xhaka

Siendo otro de los hombres más utilizados por Wenger, el suizo parece haber finalizado su adaptación a Londres. Además, su comportamiento ha mejorado, algo que le está permitiendo sumar más minutos sobre el terreno de juego. 24 partidos al final del curso 16/17 y veinte en lo que va de la presente temporada, hacen que el centrocampista sea el jugador más utilizado por el técnico de los que optan a estas posiciones medias.

Alex Oxlade-Chamberlain

Su no titularidad en el conjunto Gunner parece haberse trasladado a su nuevo emplazamiento, Liverpool. Su salida sobre la bocina del Arsenal a causa de los escasos minutos de los que disfrutaba con un Wenger que sí creía en él pararon su marcador en 26 compromisos con el conjunto londinense en 2017. De hecho, comenzó la Premier League en el Emirates Stadium, aunque todo apunta a que la acabará en Anfield.

Jack Wilshere

Camino opuesto al de Oxlade-Chamberlain ha vivido el inglés. Saliendo cedido al Bournemouth el pasado curso, adquirió unos minutos que no pudo tener a las órdenes de Wenger. Ya de vuelta, la prudencia para evitar posibles lesiones del francés está marcando su regreso a la élite del fútbol. Aunque su calidad está fuera de toda duda, su resistencia a las lesiones aún tiene que ser probada. Por el momento, ya acumula numerosos partidos en esta campaña 17/18, siendo la mayoría de ellos de UEFA Europa League.

Wilshere disputa un balón en el partido ante el Liverpool | Fotografía: Arsenal

Francis Coquelin

Crónica de una pérdida de titularidad anunciada podría titularse la carrera de Coquelin en el Arsenal. Siendo uno de los fijos para su compatriota en sus primeros años en la élite, ya el curso 16/17 fue de más a menos, sumando 14 partidos ligueros de los cuales, en seis, entró desde el banquillo. De los ocho que comenzó como titular, solo finalizó tres, lo que indica la poca confianza del técnico en el mediocentro. Esta campaña es, si cabe, peor, pues solo ha jugado doce choques en los que no ha terminado de convencer.

Santi Cazorla

Lesiones, lesiones y más lesiones. La más absoluta crudeza del fútbol se ha cebado con un hombre que no merecía tal castigo. Cero encuentros en un 2017 que será imposible de borrar para él están marcando el final de la carrera de un jugador que habrá que ver si vuelve a vestirse de corto.

Mohamed Elneny

Sin una ubicación clara en el terreno de juego y, sobre todo, sin espacio ante el buen hacer de Xhaka y Ramsey, el egipcio sí está encontrando sus oportunidades en la UEFA Europa League. Seis partidos en el segundo torneo continental forman parte de esas quince apariciones que ya ha hecho esta temporada.

Ainsley Maitland-Niles

En el año de su consagración en la élite del fútbol, el del filial ya suma quince compromisos, siendo uno de los jugadores jóvenes más utilizados por Wenger. Como elemento determinante está ese salto que ha dado en el presente curso, en el que ya suma doce compromisos, siendo la mitad en la UEFA Europa League. Su polivalencia es su gran baza pues, aunque puede jugar de centrocampista, también está desempeñando sus funciones en el carril izquierdo.

Joe Willock

Mismo camino que Maitland-Niles parece recorrer Willock. Este joven centrocampista está dejando sus detalles en el segundo torneo continental y en la Copa de la Liga. Un total de siete apariciones, todas ellas en la presente temporada, parecen dejar lugar para la esperanza en la afición Gunner.

Reiss Nelson

Bien podría ser el tercer vértice del triángulo joven, pues junto a sus dos últimos compañeros, es el que más está siendo de la partida para Wenger. Al igual que Ainsley, su polivalencia parece ser determinante. Dejando un gran sabor de boca en la pretemporada, sobre todo en la gira australiana, el inglés puede ser el recambio de Bellerín en el carril derecho. Más incisivo y ofensivo que el español, Nelson aúna descaro, potencia y calidad para levantar de sus asientos a la afición del Emirates Stadium.

Delanteros

Alexis Sánchez

Siendo, con diferencia, el máximo goleador del equipo en este 2017 con 22 tantos, el chileno está viviendo dos etapas muy diferencias dentro de los 365 días. El final del curso 16/17 no fue nada malo, pues apareció en 27 encuentros sumando un total de dieciséis dianas. Sin embargo, la nueva temporada no comenzó bien, con los rumores sobre su posible salida copando todas las portadas y las lesiones haciendo acto de presencia en su cuerpo. Con ello, apenas ha conseguido vestirse de corto en 18 encuentros, introduciendo el balón en las redes enemigas en seis ocasiones. Siendo uno de los candidatos a abandonar el barco, queda por ver su compromiso con el Arsenal en los meses venideros.

Alexis convierte el penalti ante el Burnley | Fotografía: Arsenal

Alexandre Lacazette

Si Özil y Alexis estaban en la rampa de salida durante todo el verano, Lacazette esperaba en la de entrada. Su fichaje fue el más caro de la historia del Arsenal, superando los 50 millones de euros. Por el momento, y aunque es cierto que no ha defraudado, se espera más de él. Con ocho goles, todos ellos en Premier League, es el máximo goleador de un equipo que parece no irle del todo mal al ex del Olympique de Lyon.

Olivier Giroud

El caso de Giroud es digno de estudio. Siendo uno de los futbolistas con menos minutos sobre el terreno de juego, más con la llegada de Lacazette en el presente curso, sí es el jugador que más veces ha estado sobre el césped en 2017 de toda la plantilla del Arsenal. Con un total de 49 apariciones, el francés aventaja a otros como Alexis, Monreal, Xhaka o Bellerín, quienes completan el quinteto. Además, su rendimiento está fuera de toda duda y nadie consigue entender cómo no tiene más minutos. Para muestra, los compromisos ligueros de esta temporada. De los quince encuentros, en apenas uno saltó en el once titular. Sin embargo, ha conseguido cuatro dianas en el torneo de la regularidad. Estas, junto a las tres de UEFA Europa League, donde ha jugado los seis encuentros, hacen que sea el segundo máximo goleador del equipo. Una auténtica locura.

Theo Walcott

De más a menos, el inglés se ha convertido, con la llegada de Lacazette, en el cuarto o quinto delantero para Wenger. Las lesiones tienen una gran parte de culpa en el declive de un futbolista que sí resultó crucial en la última edición de la FA Cup, en la que se destapó con un total de cinco goles en tres encuentros disputados. Se perdió, por supuesto, la final ante el Chelsea, pero puede presumir de ser el tercer máximo goleador de 2017 en el Arsenal.

Dany Welbeck

Si las lesiones marcan el año 2017 para Walcott, no dejan de hacerlo para Welbeck. Aunque es cierto que no ha tenido tantas recaídas como en pasados años y que ha conseguido disputar un total de 37 encuentros, sí han llegado en momentos cruciales. Cabe recordar que él fue quien sustituyó a Alexis cuando el chileno no estaba en condiciones en el inicio del curso, pero luego se ha ido diluyendo hasta perder importancia. Con ocho tantos empata con Lacazette y completa, junto a Alexis, Walcott y Giroud, el quinteto de máximos goleadores del conjunto Gunner en 2017.

Welbeck atendido por un médico del Arsenal tras lesionarse | Fotografía: Arsenal

Lucas Pérez

Medio año en el Arsenal y medio en el Deportivo de La Coruña. Así se puede resumir el 2017 para el gallego. Sin ser nunca importante en el equipo inglés, decidió recoger la maleta y volver a casa. Apenas once partidos en los que, eso sí, consiguió anotar dos goles, son el bagaje de un delantero que es mucho más titular en Riazor.

Joel Campbell

Dos cesiones están marcando este año para el costarricense. La primera fue al Sporting de Portugal, donde jugó toda la temporada 2016/2017. La segunda al Real Betis, donde tampoco está siendo de la partida. Se supone que volverá al Arsenal para salir de nuevo, algo que no debe ser cómodo ni para el jugador ni para el club. Un total de cero partidos con la elástica Gunner son preocupantes.

Con todos los grandes protagonistas del Arsenal en este 2017 analizados, queda por citar a jóvenes que, quién sabe, si el año que viene estarán en las líneas del Anuario. En el centro del campo destacan Jeff Reine-Adelaide, Ben Sheaf, Marcus McGuane y Joshua Da Silva. Con apenas tres partidos, estos jugadores están aprovechando su oportunidad en la UEFA Europa League. Wenger ha decidido jugar toda la fase de grupos con una segunda unidad que, además de darle un buen rendimiento, le ha permitido rotar a los jugadores más importantes. Además, estos futbolistas del futuro están logrando hacerse un nombre en la historia de un equipo en el que hay grandes mitos. Persiguiendo a otro está Edward Nketiah, pues ya se le ha relacionado, nada más y nada menos, que con Thierry Henry. El ariete se destapó como salvador en la eliminatoria de Carabao Cup frente al Norwich, en la que anotó dos goles para, primero, llevar el partido a la prórroga y, después, dar el pase a los Gunners a la siguiente ronda.