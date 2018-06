Luis Suárez: "No se está jugando de la forma que nos gustaría"

Uruguay ya está matemáticamente en octavos de final del Mundial de Rusia 2018. El combinado charrúa ha logrado el pase de ronda tras dos victorias por la mínima y sin mucho brillo ante Egipto y Arabia Saudí, respectivamente. Luis Suárez se ha encargado de marcar el gol de la victoria para los de Óscar Tabárez, que hicieron lo menos posible por llevarse el encuentro.

Al término del choque ante los saudíes, Luis Suárez ha atendido a los medios de comunicación. A pie de campo ha hablado de su particular celebración, confirmando que su tercer hijo está en camino. Ya en la sala de prensa y tras ser galardonado con el premio de “Man of the match” ha hablado de la victoria uruguaya: “Ganar era importantísimo para asegurarnos de pasar a la siguiente fase”. El ariete del Barcelona no le ha restado méritos a la victoria: “El partido de hoy fue una demostración de lo duro y lo complicado que es ganar un partido en el Mundial”.

El combinado charrúa no ha realizado un buen partido, algo que también ocurrió en la victoria en los últimos momentos ante Egipto. El hoy goleador ha dejado claro el sentir del vestuario al respecto: “No se está jugando de la forma que nos gustaría”, a lo que añadió que “lo que cuenta en el Mundial son los resultados”. Resultados con los que Uruguay ha certificado su pase a los octavos de final de la competición y ha dejado sin opciones a la selección de Egipto. Ante la falta de concentración que podían acusar los uruguayos debido a la escasa entidad del rival, Luis Suárez ha declarado: “No hay ningún partido que tenga que estar relajado y pensando en el próximo” y ha reiterado que en el Mundial se han dado “muchos resultados que han sorprendido”.

También ha tenido palabras al final de su comparecencia para resaltar un dato importante del combinado charrúa: “Uruguay lleva tres mundiales consecutivos avanzando a octavos”, ante lo que Luis Suárez ha apuntado que se sienten “muy orgullosos”.