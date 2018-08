Análisis Everton 2018/19: pocas pero buenas incorporaciones

Después de lo que pasó la temporada pasada, los aficionados no saben que esperar. Con la venta de Romelo Lukaku al Manchester United recaudaron 85 millones de euros, que sumándolo a las demás ventas recaudaron más de 100 millones. Hubo una completa renovación de plantilla, muchas caras nuevas que parecían que podrían pelear por Europa, pero esto no llegó a pasar, sino todo lo contrario, pelearon por el descenso hasta que al final se mantuvieron en la mitad de la tabla de clasificación.

Es cierto que es un entrenador nuevo, con el que los Tofees están muy ilusionados, ya que creen y esperan que lleve al equipo al siguiente nivel. Después de que Ronald Koeman no pudiese sacar al equipo de la zona baja de la tabla, tuvo que ser despedido a pesar de clasificar para Europa League la anterior temporada. Sam Allardyce fue el encargado de salvar los muebles. Consiguió que el equipo saliera de la zona roja y, además, les llevó a la parte media-alta.

El mercado no ha sido muy movido para los de Goodison Park, ya que no ha habido muchos fichajes. Las bajas más destacadas son las de Klaassen, que se marcha al Werder Bremen después de no demostrar un gran nivel en Inglaterra, la de Williams, que se va cedido al Stoke City, o la de Mirallas, que se vuelve a ir cedido, esta vez a la Fiorentina. Otra de las bajas es la del central Funes Mori, que se marcha al Villarreal. Por último, Joel Robles, que se marcha al Betis, y Wayne Rooney, que ya anunció que se iba a la MLS, a pesar de solo estar un año en Liverpool.

No hay cambios bajo palos

La portería del Everton se mantendrá no tendrá ninguna cara nueva para la temporada que viene. Lo único diferente será que ya no estará Joel, pero no era el portero titular. Jordan Pickford, uno de los porteros con más futuro y el primer portero del equipo, tendrá de compañero a todo un veterano como lo es Stekelenburg, guardameta que le podrá aportar competición y le podrá enseñar de todo lo que ha aprendido en su carrera deportiva, ya que jugar una final de un mundial no se consigue fácil, aunque Pickford casi lo consigue en su primer intento, cayendo en las semifinales del Mundial de Rusia 2018 ante Croacia.

Jordan Pickford (Washington, Inglaterra, 07-03-1994). El joven portero inglés ha sorprendido a mucha gente en este pasado mundial, participando y mucho en el camino de Inglaterra a semifinales, a pesar de llevar un equipo joven. El año pasado fue el portero titular del Everton, y este año probablemente lo sea otra vez si muestra el gran nivel al que ha estado este verano y durante su anterior temporada.

Marteen Stekelenburg (Haarlem, Países Bajos, 22-09-1982). El ya veterano portero disputa este año su tercera temporada como jugador del Everton y su cuarto año consecutivo como jugador de la Premier League, después de pasar por el Fulham y Southampton. Además, hace poco se anunció que el holandés renovaba con el club inglés firmando un contrato hasta 2020, a pesar de no haber jugado muchos minutos. Ya ha dicho que intentará competir con Pickford y le ayudará a mejorar.

Una cara nueva en defensa

La mayoría de los defensas del Everton son conocidos de sobra en la Premier League. Jugadores como Jagielka, Baines o Coleman son veteranos en la competición, por lo que pueden ayudar a los nuevos jugadores, que en este caso es solo un nuevo defensa, y a los jóvenes, que en un futuro esperan estar defendiendo la camiseta del Everton. El año pasado fueron los que más goles encajaron desde la séptima posición hasta la undécima, donde estaban sus rivales de la mitad de tabla que peleaban por Europa, por lo que uno de los deberes de Marcos Silva será mejorar la defensa para que el equipo no encaje demasiados goles en contra.

Michael Keane (Manchester, Inglaterra, 11-01-1993). El central inglés fue uno de los que llegaron la temporada pasada. Tras su llegada a Goodison procedente del Burnley, ha sido uno de los fijos en la defensa blue. El canterano del Manchester United formó una buena pareja junto con Jagielka y eso le llevó a disputar la mayoría de partidos de temporada, 38 encuentros en total concrétamente.

Mason Holgate (Doncaster, Inglaterra, 22-10-1996). Uno de los defensas centrales de futuro que tiene el Everton. Con 21 años ha disputado una gran cantidad de partidos esta pasada temporada pero en marzo sufrió una lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego hasta el último partido, donde no llegó a jugar, ya que acababa de empezar a entrenar con el resto del equipo y no querían correr el riesgo de una recaída.

Phil Jagielka (Manchester, Inglaterra, 17-08-1982). El central inglés llegó al club en el verano de 2007 procedente del Sheffield United, y, a partir de ese momento, no se ha movido del Everton. Es uno de los jugadores con más partidos disputados de la plantilla actual, ya que ha jugado 378 partidos oficiales con los de Liverpool. Seis años después de su llegada se hizo con el brazalete de capitán, que sigue llevando en la actualidad.

Matthew Pennington (Warrington, Inglaterra, 06-10-1994). Un jugador formado completamente por el Everton, ya que lleva desde los once años en el club. La temporada pasada la disputó cedido en el Leeds United, de Championship, donde jugó un total de 24 encuentros, todos de liga.

Lucas Digne (Meaux, Francia, 20-07-1993). Uno de los dos refuerzos que ha hecho el Everton este verano. Llega procedente del Barcelona, donde no llegó a demostrar un gran nivel, por una cantidad que ronda los 20 millones de euros. El lateral izquierdo llega a una liga desconocida donde tendrá que pelear con el veterano Baines por un puesto en el once inicial de Marcos Silva.

Leighton Baines (Kirkby, Inglaterra, 11-12-1984). Otro de los más veteranos del club. Llegó procedente del Wigan en el verano de 2007. En marzo, la temporada pasada, en el partido ante el Manchester City cumplió 400 partidos de Premier League, por lo que es uno de los que más tiene de los jugadores que aún siguen en activo. Este año peleará con el recién llegado Digne por un puesto en el once titular.

Seamus Coleman (Donegal, Irlanda, 11-10-1988). Llegó en 2009 y, tras pasarse su primera temporada como jugador del Everton cedido en el Blackpool, ha sido uno de los más comunes de ver entre las alineaciones de los toffees. Desde su llegada, ya ha superado los 250 partidos con los de Merseyside aportando goles y asistencias desde el carril derecho. Con la selección sufrió una importante lesión que le dejó apartado 10 meses, pero consiguió hacerse un hueco en el once para los últimos diez partidos de la pasada temporada.

Jonjoe Kenny (Liverpool, Inglaterra, 15-03-1997). Otro de los jugadores formados por el club desde pequeños. Lleva desde 2006 en el Everton, por lo que lleva toda su carrera futbolísitca en Liverpool. El año pasado fue subido al primer equipo y fue el encargado de sustituir al lesionado Seamus Coleman en el lateral derecho, jugando un total de 25 encuentros. Además, fue nombrado mejor jugador joven de la temporada pasada por la afición.

Cuco Martina (Rotterdam, Países Bajos (Curazao), 25-09-1989). Llegó el pasado verano a coste cero procedente del Southampton tras terminar su contrato. El año pasado fue el encargado de cubrir la lesión de Leighton Baines, que estuvo fuera tres meses, por lo que tuvo que adaptarse a una posición desconocida para él como es el lateral izquierdo.

Se mantiene el centro del campo

El centro del campo del Everton se mantendrá igual que la temporada pasada, con la baja de Wayne Rooney, que no disputó los últimos partidos porque ya había anunciado que se iba a la MLS al finalizar la temporada, y la de Klaassen, que después de un año sin estar a su mejor nivel se va a Alemania. Tampoco ha habido ningún fichaje para esta zona del campo, por lo que probablemente se vea un centro del campo muy parecido, por no decir idéntico, al de la temporada anterior. Los Schneiderlin, Tom Davies o Idrissa Gueye serán los encargados de controlar la medular del conjunto de Marcos Silva y llevar los balones hacia los atacantes. La única baja será la de McCarthy, que tuvo una grave lesión la temporada pasada.

Morgan Schneiderlin (Zellwiller, Francia, 08-11-1989). En el verano de 2008 llegó por primera vez a la Premier League, con destino a Southampton y, tras siete años y 257 partidos alli decidió fichar por el Manchester United. Solo un año después recaló en el Everton, en enero de 2017. Desde ese momento, ha jugado más de 50 partidos con el equipo, anotando un gol y siendo frecuente en los onces iniciales.

Muhamed Besic (Berlín, Alemania (Bosnia), 10-09-1992). Llegó al club inglés en 2014, disputando 23 encuentros en su primera temporada. En su segunda jugó 12 partidos, pero en la siguiente ya no jugó. El año pasado estuvo cedido en el Middlesbrough, de Championship, y este año intentará jugar como lo hizo el primer año.

Idrissa Gueye (Dakar, Senegal, 26-09-1989). El jugador senegalés llegó a Inglaterra después de estar 7 años en Francia, en el LOSC Lille, donde pasó por el segundo y primer equipo. Un año después de su llegada al Aston Villa fichó por el Everton, y haciendo una gran temporada se convirtió en uno de los favoritos de la afición. En sus dos años en los toffees ha disputado 33 partidos cada temporada, por lo que es común verle de inicio.

Tom Davies (Liverpool, Inglaterra, 30-06-1998). Con 20 años se ha convertido en uno de los mediocentros más comunes de ver en el once titular. Lleva en el club desde pequeño, por lo que es un jugador formado completamente por el Everton. A pesar de su edad, está a punto de llegar a los 60 partidos jugados en Premier League, por lo que experiencia no la falta. La temporada pasada jugó 33 partidos partidos, a si que es uno de los fijos del centro del campo.

James McCarthy (Glasgow, Escocia (Irlanda), 12-11-1990). Después de un tiempo en el Wigan, McCarthy se mudó a Liverpool, donde ya lleva cinco años. Todas las temporadas que ha estado en el Everton ha jugado, pero cada vez a ido a menos, y este año, cuando llevaba solo cuatro partidos de Premier League jugados, sufrió una rotura en las dos piernas en enero, a si que no ha podido jugar desde entonces.

Beni Baningime (Kinshasa, RD del Congo, 09-09-1998). Jugador que lleva desde los nueve años en el club siendo el capitán del equipo en algunas de las categorías inferiores. La pasada temporada, su primera con el primer equipo del Everton, disputó ocho partidos, saliendo una vez en el once inicial y siete desde el banquillo.

Gylfi Sigurdsson (Reykjavic, Islandia, 08-09-1989). Es el fichaje más caro de la historia del Everton. Llegó la temporada pasada procedente del Swansea a cambio de 50 millones de euros. Esta temporada estaba jugando todo, solo se había perdido los partidos ante Arsenal y Manchester United, pero tuvo una lesión en marzo que le apartó de los terrenos de juego todo lo que restaba de temporada.

Nikola Vlasic (Split, Croacia, 04-10-1997). Jugador joven que llegó al club el verano pasado procedente del Hajduk Split croata. Esta temporada ha disputado 12 partidos de Premier League, la mayoría sin ser seguidos, a si que esta temporada seguramente busque jugar más minutos y de una forma más seguida.

El fichaje más importante, arriba

En la delantera, al igual que en todas las demás posiciones, ha habido pocas variaciones. En esta parte del terreno de juego ha habido una nueva incorporación, la de Richarlison. El joven extremo brasileño, que ya jugó en la Premier League la temporada pasada siendo entrenado por Marcos Silva, se ha convertido en el fichaje estrella de este año en Goodison Park. Otra incorporación es la de Sandro, que está de vuelta después de estar en España cedido en el Sevilla. Otros que vuelven de cesión son Lookman, que estuvo en el Leipzig. Los demás no han cambiado, nadie de los de arriba ha abandonado el club. Tanto Cenk Tosun como Theo Walcott podrán formar la nueva delantera con Richarlison, que llega para ser titular. Después de que Mirallas volviera cedido y estar en la pretemporada con el equipo, el club ha anunciado que se marcha cedido a la Fiorentina hasta final de temporada.

Richarlison de Andrade (Nova Venécia, Brasil, 10-05-1997). El fichaje del verano del Everton. Después de coincidir con Marcos Silva en su etapa en el Watford, parece que el técnico portugués se quedó con ganas de más ya que fue despedido a mitad de temporada. En Richarlison se ha invertido mucho dinero, a si que todos esperan que haya merecido la pena y sea parte de algo importante esta temporada que viene.

Yannik Bolasie (Lyon, Francia (RD del Congo), 24-05-1989). A pesar de nacer en Francia, lleva toda su vida en Inglaterra, por lo que conoce de sobra el fútbol inglés. Llegó al Everton en verano de 2016, y desde ese momento ha disputado 29 partidos de Premier League. En diciembre del año en el que vino tuvo una lesión que le tuvo fuera un año entero, ya que el siguiente partido que jugó fue en diciembre del 2017. A partir de diciembre solo se perdió cuatro partidos.

Ademola Lookman (Londres, Inglaterra, 20-10-1997). Llegó en el mercado de invierno de la temporada 2016/17 procedente del Charlton. En el Everton, donde ha estado el final de dicha temporada y el principio de la última disputó un total de 15 partidos anotando un gol. En el invierno pasado se marchó en calidad de cedido al Leipzig alemán, donde en 11 partidos que jugó metió 5 goles y dio 4 asistencias.

Theo Walcott (Londres, Inglaterra, 16-03-1989). El extremo inglés llegó el pasado invierno procedente del Arsenal, terminando así su etapa de 12 años en el club londinense, para mejorar el ataque de los toffees. Desde su llegada al Everton solo se ha perdido un partido, y, además, todos los que ha jugado han sido enteros menos tres, a si que es raro no verle en el equipo. Ayudó al equipo con tres

Cenk Tosun (Wetzlar, Alemania (Turquía), 07-06-1991). Otro de los fichajes que hizo el Everton en invierno de la temporada pasada. Demostró un gran nivel en Turquía con el Besiktas, y en su primer medio año en la Premier League consiguió anotar cinco goles, jugando todos los partidos posibles desde su llegada exceptuando dos.

Dominic Carlvert-Lewin (Sheffield, Inglaterra, 16-03-1997). Toda su vida ha estado jugando en el Sheffield United, uno de los equipos de su ciudad, hasta que en verano de 2016 fue traspasado al Everton por una cantidad cercana a los dos millones. Este último año lo ha disputado casi todo, concrétamente 32 partidos, y al final de temporada sufrió una lesión que le dejó los últimos tres partidos fuera.

Sandro Ramírez (Las Palmas, España, 09-07-1995). Después de una gran temporada con el Málaga en España, el Everton se hizo con sus servicios por 6 millones de euros. Desde su llegada, solo ha disputado 8 partidos de Premier League. El delantero se fue cedido al Sevilla al pasado invierno en busca de minutos. Allí disputó 13 partidos, dando dos asistencias y sin anotar ningún gol.

Oumar Niasse (Dakar, Senegal, 18-04-1990). En su primera temporada como jugador del Everton jugó 5 partidos, a si que para la siguiente se fue cedido al Hull City, donde jugó 17 partidos, anotando 4 goles y dando una asistencia. En su vuelta a Liverpool empezó a jugar más, y él respondió con ocho goles y tres asistencias en 22 partidos.

Esta será la plantilla que tendrá el Everton para afrontar la nueva temporada, además de los jugadores que Marcos Silva pueda subir del filial durante el año.

Marcos Silva liderará desde el banquillo

Después de una temporada sufriendo en la mitad de la clasificación con Ronald Koeman y Sam Allardyce, el Everton espera conseguir alguno de los puestos de la tabla que te dan acceso a Europa. Marcos Silva ha sido el elegido para dirigir este proyecto. El técnico portugués tiene experiencia en la Premier League después de fichar por el Hull City en enero de 2017, que acabó descendiendo a la segunda división inglesa. Al finalizar esta temporada, donde no pudo salvar al equipo, decidió no seguir al mando del equipo y buscar un nuevo reto. Nada más dejar el cargo, fue nombrado como nuevo entrenador del Watford para la temporada siguiente. Allí empezó muy bien, el equipo estuvo en las posiciones altas, pero tras una victoria en once partidos fue despedido. Hasta el final de temporada no entrenó a nadie, pero al empezar el mercado el Everton lo anunció como su nuevo entrenador, después de la salida de Allardyce.

Ligeros cambios en la formación

Después de estar con Sam Allardyce, que tiene un juego más conservador y defensivo, llega Marcos Silva con un juego de ataque, usando el 4-3-3 mayoritariamente, que este año podrá explotar con dos extremos rápidos. En la defensa seguramente se mantengan los jugadores del año pasado, ya que, a no ser que Digne se adapte muy rápido, es preferible jugar con gente con más experiencia con el equipo, ya que el francés no ha jugado con sus nuevos compañeros, al contrario de otros. Los centrales serán los mismos, no hay ninguna incorporación que pueda quitarles el puesto. El centro del campo seguramente sea el mismo también, ya que Allardyce usaba tres medios y los tres que usaba funcionaban bien, aunque puede haber alguna variación en uno de los tres. Además, en la punta de ataque tendrá un gran delantero que ya ha demostrado tener olfato goleador en la Premier League, añadiéndolo a los extremos rápidos que tiene el equipo.

El nuevo once inicial

Después de analizar todo lo que trae Marcos Silva al Everton, toca ir con el once que posiblemente use en su primer partido de Premier League ante los Wolves fuera de casa. La alineación seguramente sea un 4-3-3. Bajo los palos podría empezar Stekelenburg, ya que Pickford se ha incorporado más tarde al equipo después de disputar el mundial, y el portero holandés ya ha disputado varios encuentros con el equipo, pero lo más probable es que sea el inglés el que defienda la portería del Everton. En el lateral derecho estará Coleman, que tras la lesión ha recuperado su puesto, y en el izquierdo estará Baines, ya que Digne no ha jugado todavía. Los centrales serán los mismo que finalizaron la temporada pasada. La pareja Keane-Jagielka será la que empiece la temporada, aunque no se sabe si Holgate jugará mientras avance la temporada o habrá algún fichaje.

En el centro del campo aparecerán Schneiderlin y Gueye, más retrasados, y por delante estará Gylfi Sigurdsson, con el rol de jugar de 10. Esta formación ya la ha estado probando Silva en la pretemporada, a si que posiblemente sea la que utilice en el primer partido. Por la banda derecha probablemente juegue Sandro Ramírez, que ha sido titular en todos los partidos de pretemporada y parece ser el que más en forma está de los que pueden jugar en esa posición. En la otra banda estará Richarlison, que intentará convertirse en uno de los jugadores importantes de este equipo. En la punta de ataque estará Cenk Tosun, que parece que será el delantero centro titular del equipo.