Este domingo a las 20:45 en el Diego Armando Maradona se vivirá uno de los mejores partidos que se puede ver en la Serie A, el gran clásico del fútbol italiano y uno de los derbis con más tradición en el país transalpino.

El encuentro se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus, ESPN y la plataforma Star+. Los horarios; 20:45 en España, 16:45 en Argentina, Chile y Uruguay, 14:45 en Colombia y Ecuador y 13:45 en México.

Situación de ambos conjuntos

Los partenopeos vienen de resarcirse después de 5 encuentros sin ganar, vencieron en la jornada anterior al Sassuolo con un contundente 1-6 en Reggio Emilia dejando así al equipo de Bigica en descenso. El Nápoles tuvo el control absoluto del partido aunque empezó perdiendo.

Esta victoria fue clave para los napolitanos que se encuentran en la novena plaza a 4 puntos de competiciones europeas. Además, les sirvió para recuperar confianza en su juego, el cuál en los últimos partidos no había sido el que buscaban.

El Nápoles es uno de los pocos equipos que juegan mejor fuera de casa que en casa, contando los partidos jugados en casa van 14º con 18 puntos en 12 jornadas (17 goles a favor y 16 en contra), mientras que como visitantes, son el cuarto mejor de la Serie A, con siguiendo 22 puntos en 14 jornadas (23 goles a favor y 14 en contra).

Foto de la celebración del hattrick de Osimhen / Fuente: X del Napoli

Mientras que la Vecchia Signora llega al partido con ganas de cambiar la dinámica que han tenido en este mes de febrero (como ya ha dicho Allegri en la previa), en el que sólo han conseguido sacar 5 puntos en 5 partidos. Concretamente el último, fue una victoria al Frosinone por 3-2 con un gol de Rugani en el tiempo añadido, ante uno de los equipos que se está jugando el descenso.

Esta victoria le dio un respiro a los pupilos de Allegri ya que consiguieron mantener la segunda plaza, teniendo al Inter a 8 puntos y por detrás al Milán con 1 menos (y una jornada más) y sacar diferencia al pelotón de equipos entre los que se encuentra la Bolonia, Atalanta, Roma...

Como visitantes son el segundo mejor sólo por detrás del Inter, en 13 jornadas lejos de Turín han conseguido 27 puntos, anotando 21 goles y recibiendo 11. Como locales van mejor ya que en 13 jornadas han conseguido 30 puntos y cuentan con 20 goles a favor y 8 en contra.

Celebración de los jugadores juventinos / Fuente: X de la Juventus

Últimos enfrentamientos

Este va a ser el segundo enfrentamiento entre ellos esta temporada, en la primera vuelta de la Serie A se impuso la Zebre por 1-0, gracias a un gol de Federico Gatti en un encuentro muy disputado que pudo haber pasado cualquier cosa, pero que la efectividad de los de Allegri les hizo conseguir los 3 puntos.

En los últimos 5 encuentros disputados en el Diego Armando Maradona, el balance es muy favorable para los de Calzona, que se impusieron en 4 ocasiones y hubo solo 1 empate, hace ya varios años que los bianconeri no vencen en el antiguo San Paolo. Si ampliamos la vista a los 10 últimos, la Vecchia Signora consiguió llevarse 2 y empatar 1 más.

Pero ya en el balance histórico, las cosas siguen favorables para los locales, pero mucho más igualado, (30 victorias, 29 empates y 24 derrotas), siendo el balance de goles favorable a los partenopeos con un +16 (115 a favor y 99 en contra).

Bajas

SSC Napoli: El conjunto napolitano tiene las bajas de Jens Cajuste con una distensión en el muslo y Ciryl Ngonge con problemas musculares.

Juventus FC: Los bianconeri llegan con la enfermería hasta arriba, compuesta por Mattia Perin con una lesión de banda lateral, Mattia De Sciglio por estrés óseo, Nicolò Fagioli suspendido por el comité de competición, Pogba suspendido por dopaje, Mckennie con una lesión en el hombro y Moise Kean con una lesión en la espinilla.

Jugadores a seguir

Giovanni Di Lorenzo: El lateral y capitán napolitano de 30 años, lleva un total de 33 partidos jugados en los que ha aportado 2 goles y 7 asistencias. Esta campaña ha jugado el 97% de los partidos siendo titular en el 94% de ellos, recupera más de 5 balones por encuentro tiene un porcentaje de acierto en el pase de un 88.

Adré Zambo Anguissa: El centrocampista camerunés nacido en Yaundé ha jugado un total de 1742 minutos en los que ha anotado 1 gol y repartido 2 asistencias. Nunca ha sido un jugador que haya destacado por sus estadísticas, sino que destaca por su compromiso y sacrificio. Además el todoterreno del Nápoles cuenta con casi un 90% de acierto en el pase, gana el 53% de los duelos y roba más de 6 balones.

Khvicha Kvaratskhelia: El 'messi georgiano' le está costando más que la temporada pasada mantener la constancia, aunque parece que la está cogiendo en esto últimos partidos. En 2492 minutos ha conseguido un total de 8 goles y 6 asistencias para los de De Laurentiis. Pese a no estar en su mejor momento de forma, tira a puerta una media de 3 disparos, más de 3 regates y un acierto del 89% en el pase.

Victor Osimhen: El delantero nigeriano ha vuelto de la Copa África en un estado de forma impresionante, desde su vuelta ha jugado 3 encuentros, en los cuales ha anotado 5 tantos y ha dado 1 asistencia. En total esta temporada lleva 13 goles y 13 asistencias en 1555 minutos. De momento es 4º en la tabla de máximos goleadores del Calcio, empatando con Paulo Dybala.

Imagen de la celebración de Khvicha con Anguissa de fondo / Fuente: X del Napoli

Bremer: El rocoso central brasileño de 26 años lleva 2 goles en 25 partidos jugados, ha disputado el 93% de los encuentros de esta campaña, siendo en todos ellos desde el once inicial. Recupera al menos 6 pelotas, gana el 60% de los duelos y tiene un alto porcentaje de efectividad en el pase.

Manuel Locatelli: El 'nuevo Andrea Pirlo' ha jugado esta campaña un total de 2189 minutos en los que a parte de 1 gol y 3 asistencias le ha aportado al equipo de Allegri orden y trabajo. El italiano tiene en su haber un mínimo de 5 robos por jornada y gana el 56% de los duelos.

Federico Chiesa: Aunque sus últimos partidos después de la lesión no han sido del todo buenos, sigue siendo un jugador diferencial por banda para la Juventus. A la cual le ha aportado 6 tantos y 2 pases de gol en 1358 minutos. Además recibe muchas faltas, es el encargado del balón parado en muchas ocasiones y genera mucho peligro con sus disparos.

Dušan Vlahović: El ariete serbio bautizado por los aficionados juventinos como el 'nuevo Batistuta' lleva jugados casi 2000 minutos, en los que ha conseguido 15 goles y 3 asistencias, siendo así el segundo máximo artillero de la Serie A. Dušan afronta este encuentro en racha, ya que ha anotado 7 dianas en los últimos 6 partidos.

Foto del dúo formado por Mckennie y Vlahovic / Fuente: X de la Juventus

Declaraciones previas

En la rueda de prensa previa al partidazo de mañana, Massimiliano Allegri ha hablado sobre el partido de mañana, "Un partido muy difícil, el Napoli tiene un alto valor técnico y no merece su clasificación. El equipo funcionó bien, sabemos que los partidos fuera de casa en Nápoles siempre son complicados" y analizó el mes de febrero que han tenido, "No tuvimos un buen mes de febrero, encajamos muchos goles, necesitamos crecer como equipo para no correr el riesgo de regresar de Nápoles con huesos rotos. Empecemos marzo y pasemos página".

Alineaciones probables

SSC Napoli: Alex Meret, Mathías Oliveira, Juan Jesus, Amir Rrahmani, Di Lorenzo, Hamed Junior Traorè, Lobotka, Zambo Anguissa, Khvicha Kvaratskhelia, Politano y Victor Osimhen.

Juventus FC: Wojciech Szczęsny, Danilo, Bremer, Federico Gatti, Filip Kostić, Fabio Miretti, Locatelli, Carlos Alcaraz, Cambiaso, Federico Chiesa y Dušan Vlahović.