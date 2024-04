Puntuaciones Atlético de Madrid vs Borussia, cuartos de final de la Champions League

Dentro de los 90 minutos de un encuentro hay muchos 'mini partidos' que lo componen, y el partido de ayer entre el Atlético de Madrid y el Borussia de Dortmund confirmó esa afirmación.

El partido estuvo controlado en todo momento por el equipo de Simeone que, al final de la primera mitad, y sobre todo al final del encuentro, se vio algo cansado tras una presión muy alta y persistente durante la primera mitad, haciendo que el equipo alemán generase peligro de manera muy cómoda.

Igualmente, los chicos de Simeone tiraron de 'coraje y corazón' y sacaron adelante un partido clave para el determinar de esta temporada.

Puntuaciones

TITULARES

JAN OBLAK - 8

Aunque en la gran parte del encuentro el portero esloveno no tuvo mucho que demostrar sobre su potencial bajo palos, en los últimos minutos de ambas partes, cuando el equipo estaba en reservas mínimas de cansancio, Jan sacó alguna que otra mano que, si hubiese estado otro portero bajo palos, posiblemente no hubiese acabado con el mismo resultado.

Encajó un gol en el minuto 81, cuando Haller remató a bocajarro un balón perdido en el área pequeña. El portero rojiblanco no pudo hacer nada ante la potencial con la que el jugador rival tiró contra su portería.

Más tarde, en el minuto 87 y 96, Gittens y Brandt mandaron sus balones al larguero, pero Jan estaba bien colocado ante ambos disparos.

Oblak en los penaltis vs Inter / @Atleti

AXEL WITSEL - 7

El jugador belga estuvo completamente comprometido en defensa, centro y ataque en los 91 minutos que disputó. Se enfrentó ante su ex equipo y, a pesar de ello, no le faltó ganas para rematar incluso en el área pequeña del Borussia.

No tuvo ninguna acción flamante como en partidos anteriores, pero el 'no tan joven' jugador rojiblanco fue clave en la estructura del equipo y en la presión ejercida por Adeyemi, Emre Can y Füllkrug en momentos clave.

GIMÉNEZ - 7,75

Sin duda, el Atlético de Madrid es otro cuando 'el comandante' está en sus filas y se encuentra en plena forma.

A pesar de que los últimos minutos del encuentro se podía ver al jugador uruguayo estirando cuando el Atleti atacaba, José María Giménez volvió a dar una lección de control y de jerarquía dentro de la defensa, que en muchas ocasiones llegó a desesperar al equipo rival.

En una acción de falta el defensa rojiblanco vio la tarjeta amarilla.

Giménez en la celebración del gol / @Atleti

AZPILICUETA - 7

César volvió a ser titular semanas después de su lesión, y dio una clase de madurez en uno de los partidos más importantes de la temporada. Además, aguantó los 90 minutos del encuentro, más añadidos.

El defensa rojiblanco fue una pesadilla para los atacantes alemanes que, con su experiencia, tenía totalmente controlados a sus oponentes y sabía perfectamente en qué momentos entrarles a robar el balón o en qué puntos del campo hacer faltas tácticas que beneficiasen al equipo.

Sin duda, la cabeza pensante de Simeone dentro del campo con la ayuda de Giménez y Koke.

NAHUEL MOLINA - 6,5

El jugador argentino disputó 90 minutos a un nivel muy exigente, con grandes llegadas por su banda derecha que, sobre todo en las primeras ocasiones del equipo rojiblanco, fueron motivo de desesperación y de fatiga para los defensas rivales.

En defensa, Nahuel Molina dio todo lo que tenía, aunque sin duda es una asignatura pendiente. Witsel le cubría en cierto modo las espaldas, pero el jugador argentino era el encargado de parar a los rivales por la banda derecha, y en ciertas ocasiones no fue del todo efectivo.

En la acción del gol, es Molina quién pierde la orientación del balón que, fortuitamente, queda a las botas del delantero rival para hacer el 2 a 1.

Molina celebrando el gol / @Atleti

MARCOS LLORENTE - 8

Da igual donde Simeone le ponga en la estructura de juego que Marcos siempre va a responder.

Cuando el equipo se notaba falta de físico, Marcos tuvo que hacer de delantero, y aún así bajaba en defensa para ayudar a sus compañeros.

Antes del cambio de la estructura del equipo, Marcos estuvo en el centro del campo acompañando a Molina en el ataque, y ayudando, como siempre, en el ámbito defensivo.

Tuvo varias acciones peligrosas dentro del área, así como claves y toques importantes que dejaron, sobre todo al comienzo del encuentro, a los rivales algo descolocados.

Sin duda, Simeone ha encontrado un jugador clave para la plantilla en el madrileño.

Llorente en el partido / @Atleti

KOKE - 7,75

En muchos de esos 'mini partidos' dentro de los 90 minutos de encuentro, el equipo necesitaba de un capitán a la altura de la presión y el físico tan imponente del rival, y Koke estaba ahí.

No paró de organizar al equipo en función de las necesidades y del tempo del partido, y fue clave tanto en defensa alta como en ataque, con robos y salidas de balón que comprometían de manera muy clara a los rivales.

El jugador rojiblanco estaba apercibido de cara al siguiente encuentro, pero no fue amonestado.

Koke en el partido / @Atleti

RODRIGO DE PAUL - 9

En el partido contra el Borussia, el cansancio fue el único capaz de parar al campeón del mundo.

Hasta su cambio en el minuto 80, cuando ya no podía más después de haberlo dejado todo en el campo, y se le vía estirando las piernas en cada saque de banda, 'el motorcito' fue una de las principales piezas que llevaron al Atleti a la victoria.

Suyo fue el gol en el minuto 4 tras una presión ejemplar sobre la defensa rival, que le dejó con el balón a las puertas del área y, tras un control espectacular, supo colocarlo a donde el portero rival no podría llegar nunca.

Pero es que, además, sus pases y su intensidad con y sin la pelota fueron artífices de muchas más ocasiones tanto ofensivas como defensivas. Sin duda, cuando Rodrigo de Paul tiene una noche tan buena como la de estos cuartos de final, el Atleti sale victorioso.

Gol del Rodrigo de Paul / @Atleti

SAMUEL LINO - 8,5

El jugador brasileño fue una auténtica pesadilla en ataque para Ryerson y Hummels, pero también fue crucial en defensa y en la salida del balón.

Partido muy completo del ex jugador del Valencia que aumenta y continúa su racha goleadora. En el minuto 12, Antoine Griezmann, se inventó una asistencia espectacular que Samuel Lino supo gestionar, controlar y aprovechar de manera idónea.

Un golazo 'made in Cholo' que ponía al Atleti 2-0 en el marcador.

Lo negativo: el atacante rojiblanco vio la amarilla, por lo que no estará en Alemania para la vuelta de los cuartos de final. Sin duda, una baja muy sensible que, si nada cambia, será resuelta por Rodrigo Riquelme.

Gol de Samuel Lino / @Atleti

ÁLVARO MORATA - 6,5

Partido algo flojo del delantero rojiblanco.

Fue sustituido en el minuto 64 tras una presión muy alta y comprometida de Álvaro, pero que no fue capaz de crear ninguna ocasión clara de cara a la portería rival.

ANTOINE GRIEZMANN - 8,5

A pesar de no anotar, como sí había hecho en los 5 anteriores partidos de Champions League con el Atleti, el jugador francés volvió a ser, de nuevo, un pilar de la victoria.

Junto a De Paul, Lino y Koke crearon una gestión y una dinámica de juego que dejaba completamente consternado al rival.

Ve el fútbol de otra manera y así lo expresó en su asistencia al gol de Samu Lino. Además, el jugador francés estuvo en el césped los 90 minutos, incluso siendo ayuda en defensa al final del encuentro.

MVP del partido / @Atleti

SUPLENTES

SAVIC - 5

El defensa rojiblanco solo tuvo 4 minutos de partido al entrar en el minuto 91. Además, coincidió en un momento del encuentro en el que el rival estaba completamente echado sobre el área rojiblanca.

Igualmente, la defensa madrileña fue capaz de rechazar cada uno de los contragolpes alemanes.

SAÚL - 5

Al igual que Savic, Saúl solo tuvo 4 minutos de juego en un centro del campo que, además, era inexistente en ese momento del encuentro. Apoyó al equipo en defensa.

PABLO BARRIOS - 6

El joven jugador rojiblanco entró en el césped a partir del minuto 64, y aunque no estuvo al nivel de De Paul, hizo un partido muy consistente tanto en ataque como en defensa.

ÁNGEL CORREA - 5

El delantero rojiblanco entró en el minuto 80 para 'cerrar' de algún modo la eliminatoria, sin embargo, y tras el gol recibido, Correa no encontró la manera de llegar a la portería rival.

Ejerció una presión muy alta y consistente sobre el equipo rival, pero no estuvo acertado a la hora de rematar a puerta o de hacer pases claves a sus compañeros.

RODRIGO RIQUELME - 5

En tan solo 4 minutos de juego, el canterano rojiblanco no pudo hacer más que correr la banda y defender la mayoría del tiempo. No destacó en ninguna jugada individual, pero fue importante en lo colectivo al final del encuentro.