Previa UD Logroñés- Barakaldo: ¿Recuperación riojana o arranque gualdinegro?

Lance del partido de ida (fuente BarakaldoDigital)

A estas alturas de campaña, cada partido cada vez va cobrando más importancia. Para todos los equipos, pero en especial para los que están sumidos en pleno barro de la categoría. Como es el caso de los dos oponentes que se enfrentarán en Las Gaunas. Sin duda, Logroñés y Barakaldo son dos auténticos equipazos de la categoría, que por un mal rendimiento están sin cumplir su objetivo de quedar entre los cuatro primeros. Los fabriles están cuajando una irregular temporada. Aun con todo, las cuatro primeras posiciones tan solo están cuatro puntos por encima de su posición. Cinco puntos por abajo está la UD Logroñés. Los blanquirrojos no piensan ahora mismo en el playoff, sino en alejarse cuanto antes de la zona peligrosa.

Acostumbrados a convivir con el peligro, los de Berges necesitan la victoria si no quieren acrecentar su mala dinámica. Un duelo directo entre Mensajero y Socuéllamos podría meter a los blanquirrojos en playout esta jornada, siempre que los tres puntos no se queden en Las Gaunas. Una victoria blanquirroja podría servir de punto de inflexión en la temporada. Los riojanos quieren, cuanto menos una salvación tranquila, sin sobresaltos. En el bando barakaldés aspiran a más, ansían repetir el playoff de la temporada pasada. Una victoria fabril en Las Gaunas podría acercar mucho a los de Movilla hacia la promoción de ascenso, teniendo en cuenta que hay duelos directos: Castilla-Toledo o Real Unión-Fuenlabrada. Lo que está claro es que ambos equipos saldrán a por todas, ya que el empate no le vale a ninguno.

Hacer Las Gaunas inexpugnable

Las opciones del Logroñés por lograr una salvación tranquila pasan por hacer de Las Gaunas un fortín. Algo que nunca se le ha dado demasiado bien al conjunto blanquirrojo, que siempre se ha caracterizado por rendir más como visitante. Sin embargo, esta temporada se está invirtiendo la tendencia. Más de dos tercios de los puntos que llevan los riojanos los han conseguido en Las Gaunas (21 de 31). Sin embargo, se han escapado demasiados puntos en Logroño. Aunque la Unión Deportiva solamente ha perdido una vez allí (Mensajero), hasta seis equipos han puntuado allí, incluyendo los dos últimos (Sestao River y Zamudio). Por las Gaunas quedan de pasar aún rivales potentes, como Albacete o Castilla. Ahí se decidirá el rendimiento del Logroñés, puesto que la evolución lejos de Las Gaunas no invita a soñar (11 de 33).

Por su parte, al Barakaldo le pasa lo mismo que a los riojanos. Lasesarre es un campo bastante difícil para los rivales. Únicamente Gernika y Real Unión han salido victoriosos de la cancha fabril. Pero, al igual que el Logroñés, el Baraka se ha dejado demasiados puntos ya en su cancha, muchos empates. Fuera de Lasesarre, los de Movilla solamente han conseguido 13 puntos. Al igual que los riojanos, tienen dos caras. La versión local, capaz de poner contra las cuerdas al mismísimo Albacete, o la visitante, cayendo en Las Llanas ante el penúltimo. La duda que tienen los aficionados gualdinegros es qué versión se presentará en Las Gaunas, si la que puede vencer a cualquiera o la que puede tropezar en cualquier cancha. La duda sólo se despejará cuando el balón comience a rodar en Las Gaunas.

Choque de estilos

El partido estará marcado por un enfrentamiento de dos maneras distintas de entender el juego: la elaboración logroñesa frente al juego directo fabril. Berges quiso implantar desde que llegó una idea de fútbol preciso y combinativo, pretendiendo sacar el balón desde atrás jugado y arriesgando mucho en salida de balón. Tanto que a veces cuesta tantos, como el del Zamudio en Las Gaunas. La sala de máquinas blanquirroja no está funcionando con la precisión requerida, se generan pocas ocasiones de gol y rara vez los atacantes logran traspasar la línea de gol. Además, para empeorar algo más las cosas, el "9" titular del equipo no ha marcado en toda la temporada. Problemas graves de juego para los riojanos.

Por su parte, David Movilla entiende el fútbol de manera bastante diferente a como lo hace Berges. El preparador fabril quiere que el equipo se identifique con su afición. Para ello, pide un juego luchador y aguerrido, con transiciones rápidas y fútbol directo. La presión arriba a la salida de balón rival es otra de las señas de identidad del Barakaldo. Lasesarre pide a su equipo intensidad, casta, coraje y sentimiento. Y eso tratan de ofrecer a su parroquia los de la Margen Izquierda cada jornada. Cerrajería es el hombre clave. Capitán y además del mismo Barakaldo, es el jugador con el que la grada se siente más identificada. Es el buque insignia de un Baraka que cuenta en su punta con jugadores habilidosos, como Oca y Yurrebaso, y con Ander Vitoria como "killer".

Última jornada

El Logroñés viene de empatar en Lezama frente al Bilbao Athletic (1-1). Tras una serie de avisos de los dos equipos, Amelibia acertó en su cabezazo y adelantó al Logroñés. Pero antes del descanso, Undabarrena logró empatar con una gran volea desde fuera del área. Ambos equipos pudieron desequilibrar el resultado en la segunda parte, aunque ninguno consiguió hacerlo. Por su parte, el Barakaldo viene de conseguir una trabajada victoria en Lasesarre frente al Arenas de Getxo. Un auténtico derbi con connotaciones más allá del fútbol. En el verde, López adelantó al Arenas, pero Maxi Amondarain y Ander Vitoria dieron la vuelta al resultado antes del descanso. El electrónico no se movió más.

Posibles onces y sanciones

Ambos equipos van a contar con bajas para este partido. En las filas blanquirrojas, esta semana se confirmaba la lesión de Titi. Mientras, Sergio García y Javi Rey continúan en el dique seco. Mientras, en los gualdinegros, será Movilla quien no podrá estar tras su expulsión en la pasada jornada frente al Arenas de Getxo. Tampoco Etxebarria, que cumple ciclo de amonestaciones.

UD Logroñés: Miguel; Ferrone, Amelibia, Pazó, Paredes; Adrián León, César Remón; Fran Pastor, Muneta, Reguilón; Traver

Barakaldo CF: Gaizka Campo; Aythami, Juaristi, Amondarain, Izquier; Cerrajería, Iru, Deco; Oca, David Martín, Ander Vitoria