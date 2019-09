Guía NFL VAVEL 2019: New England Patriots

Durante esta off season los Patriots han perdido jugadores importantes como casi todos los años ocurre, ya que la idea del coach staff de New England es no sobre pagar jugadores y habrá que ver si nuevamente Belichick es capaz de hacer funcionar piezas que en otros equipos no parecen sacar todo su potencial como si lo hacen bajo las órdenes del experimentado entrenador.

Seguramente veamos a los New England Patriots nuevamente en post temporada, ya que al gran equipo que son, a su formidable cuerpo de entrenadores hay que sumarle que aun con mejoras en sus rivales siguen estando en una división que parece en los papeles sencilla de dominar, dándoles la oportunidad de jugar los playoffs de la NFL por decimoséptima vez consecutiva, privilegio al que acceden ininterrumpidamente desde el año 2003.

No será fácil esta AFC cada día mas fuerte con conjuntos como Kansas City o Los Ángeles Chargers, pero sin lugar a dudas podemos confirmar que nuevamente Tom Brady intentará estar en el próximo Super Bowl, tratando de agrandar su historia y la de su equipo.

Altas

Como suele ocurrir durante los últimos años los Patriots no suelen traer jugadores de renombres, pero el ojo clínico de Belichick es capaz de traer incorporaciones mas que fundamentales para lo que luego será la temporada regular.

Michael Bennett

El ex jugador de Tampa, Seattle y Philadelphia, llega a reforzar una línea defensiva que se vio debilitada tras la partida de Trey Flowers a los Detroit Lions de Matt Patricia. Viene de un año donde tuvo buenos números en una defensiva más que potente, con 9 sacks, 2 fumbles forzados y 34 tackles totales, y tendrá que dar el paso al frente tratando de ser el comandante de esta línea dentro del campo de juego.

Jamie Collins

Foto: www.patriots.com

Luego de dos años en Cleveland, Collins vuelve al lugar donde debuto en la liga para apuntalar ese grupo de linebackers junto a la experiencia de Dont`a Hightower y a un Kyle Van Noy cada vez mas afianzado. El ultimo año del egresado de Southern Mississippi en los Browns fue mas que aceptable, con 104 tackles totales, 4 capturas al mariscal, un fumble forzado y una intercepción. Mas allá de lo que da adentro del campo, la llegada de Collins ha traído un jugador mas que querido dentro de este vestuario.

Josh Gordon

Foto: www.patriots.com

Si bien no es un alta en sí, que Gordon pueda estar desde el comienzo de la temporada luego de sus problemas fuera de ella, es una noticia más que importante para los Patriots, en una unidad que el año pasado sufrió mucho por la baja cantidad de jugadores que tuvo. El ex jugador de los Browns, que fue drafteado en la 2da ronda del 2012, tendrá este 2019 para demostrar que todas las características técnicas que se le alaban pueden ayudar a este conjunto de New England a llegar a un nuevo Super Bowl.

Bajas

Trey Flowers

El alma de la línea defensiva de New England en la ultima temporada, 57 tackles, 7.5 Sacks y 3 fumbles forzados hicieron que Flowers fuera el jugador mas importante de una línea que no metió mucha presión a los mariscales contrarios, pero que cuando el no pudo estar por lesión pareció totalmente vulnerable. Capaz de entrar por los costados de las líneas rivales con una mezcla de fuerza y velocidad, es una baja más que sensible para la defensiva que coordinara el mismísimo Belichick.

Rob Gronkowski

El retiro del ala cerrada fue una de las peores noticias de esta temporada baja para los últimos campeones, ya que más allá de que durante sus ultimas temporadas se vio afectado por varias lesiones, cuando estuvo dentro del campo de juego fue más que importante para Brady y la ofensiva, pudiendo recibir tanto en campo abierto, como siendo esa válvula de escape que tanto necesitan los mariscales pocket passer. Reemplazar lo que daba “Gronk” para este equipo, será casi imposible, y veremos si Josh McDaniels volverá a rearmar sus esquemas, cosa a lo que esta mas que acostumbrado y que es una de sus virtudes.

Ryan Allen

Después de 6 años con el pateador zurdo en sus equipos especiales, Belichick decidió cambiar a su punter, y le dará la oportunidad al rookie elegido en la quinta ronda del pasado draft Jake Bailey, quien tendrá la difícil tarea de reemplazar al pateador que tuvo un promedio de 45.3 yardas durante sus seis temporadas en New England.

Consulta toda la temporada baja acá

Jugador a Seguir

Foto: www.patriots.com

Luego de una temporada rookie de ensueño, el corredor de segundo año tendrá la posibilidad de demostrar que es un jugador de elite en la NFL, ya que al muy buen juego terrestre que mostro el año pasado parece haber mejorado su juego aéreo, lo que le dará la posibilidad de recibir saliendo desde el backfield, en una parte de su juego en la que el año pasado demostró ciertas dudas.

Luego de una temporada donde termino con 931 yardas y seis anotaciones por tierra y 50 yardas por recepción, logro que la fanaticada de New England olvidara a Dion Lewis y que los Patriots dejen de correr por comité, y tratara en este segundo año de adueñarse aún más de la gran mayoría de los snaps y dejar relegados a White y Burkhead.

Partidos más importantes

Fecha 1, 5/9 Vs Steelers

Arranca la temporada 100 de la NFL, y tener un clásico contra Pittsburgh en el Gillette Stadium es una manera mas que importante de arrancarla. Steelers seguramente será uno de los conjuntos que aspire a clasificar a Playoff y a buscar un importante Bye de primera ronda, con lo que una victoria aquí sería un envión más que importante para los Patriots de cara a la temporada.

Fecha 2, 15/9 VS Dolphins

Mas allá de que Miami se muestre como una de las franquicias más débiles de la AFC y de la NFL en general, las ultimas visitas de Brady al Hard Rock no han terminado de la mejor manera. Muchos hablan de que las altas temperaturas de la florida no ayudan a las pesadas defensas de los Patriots, así que será un partido para tomar con mucha precaución por parte de Belichick.

Fecha 8, 27/10 Vs Browns

Los renovados Browns visitan Foxborough justo a mitad de temporada, en otro duelo con implicación directas en busca de los playoffs y la tan importante semana de descanso. Si la temporada se desarrolla como se prevee este duelo será muy fundamental para ver cómo se encuentra la defensa de New England.

Fecha 11, 17/11 Vs Eagles

Visitar el Lincoln Financial Field no es fácil para nadie, y mucho menos en los últimos años, así que después de su bye week New England llegará descansado en lo que será una revancha del SuperBowl 52 en el que los Eagles vencieron a los actuales campeones.

Fecha 14, 8/12 Vs Chiefs

Mahomes vs Brady, Belichick vs Reid, una de las ofensivas mas explosivas contra una de las defensas que menos puntos permitió la temporada pasada. Augurio de gran partido, con jugadas enormes y muchos puntos si nos llevamos por los últimos resultados del año pasado donde los Patriots vencieron en ambos encuentros que los tuvieron enfrentados, 43 a 40 en temporada regular y 37 a 31 en una vibrante definición del campeonato de conferencia de la AFC.

Bill Belichick

Foto: www.patriots.com

¿Qué escribir sobre el Head Coach de los Patriots que no se haya escrito? Comenzará su vigésima temporada al frente del conjunto de Massachussets buscando su séptimo anillo de campeón. Además, el entrenador de 67 años, se hará cargo de la defensa de New England, luego de la ida de Brian Flores a Miami y la renuncia de Greg Schiano, quien iba a ser el reemplazante del ahora Head Coach de los Dolphins. El entrenador que fuera condecorado en tres oportunidades como el Coach of the year (2003, 2007 y 2010) y que cuenta con varios récords a nivel NFL, siempre tuvo su fuerte en el costado defensivo del campo, por lo que no es sorprendente esta decisión y dejara aun mas en las manos de McDaniels, a quienes algunos analistas ven como su reemplazo a futuro, el peso del ataque.

Considerado por muchos como el mejor entrenador de la historia de la NFL, Belichick encara una nueva temporada dispuesto a buscar aún más gloria para sí mismo y para los New England Patriots.