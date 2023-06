Golden Knights golpea primero en la Stanley Cup Final

Los Vegas Golden Knights ganaron en casa el game 1 de la Stanley Cup Final 2023. El equipo de Bruce Cassidy ganó 5-2 a los Florida Panthers con tres goles en el tercer periodo. Vegas supo contener el forecheck agresivo de los Panthers y en los momentos decisivos demostró su profundidad. En el tercer periodo con el partido empatado a dos, Zack Whitecloud aprovechó varias screens frente a Bobrovsky para meter el gol de la ventaja definitiva. El capitán Mark Stone, tuvo un partido muy completo y lo rubricó con el 4-2. Una jugada donde interceptó un puck en el aire y luego definió ante el goalie.

Vegas tuvo un partido dubitativo en defensa con muchas pérdidas. El goalie Adin Hill tuvo una parada que será lo más recordado del game 1. A pesar de conceder un mal primer gol inicial, tuvo una parada como las de Dominik Hasek o la de Braden Holtby en la Cup Final de 2018 (ante los Golden Knights). Hill hizo bien su trabajo cuando más contaba a pesar de que no tiene las luces encima como el portero ruso de los Cats. Vegas volvió a ser peligroso con su cuarta línea como en el Game 6 ante los Stars.

Chandler Stephenson fue el MVP del Game 1. Stephenson es vital en la segunda línea de los Knights. Chandler igual comanda de gran manera el power play al igual que crea goles. Stephenson tuvo una gran asistencia en el primer gol. Vegas también mostró su gran profundidad anotadora con goles de sus defensas en la forma de Theodore y Whitecloud.

El equipo de Paul Maurice tuvo un shorthanded goal de Eric Staal. Poco a poco, los Panthers fueron cediendo ante el forecheck de Vegas y también en la zona neutral. Florida tiene su gran forecheck para competir pero en ofensiva en el Game 1 su power play fue desordenado (0 de 3). Matthew Tkachuk estuvo más metido en peleas que en el partido. El mejor jugador de los Cats fue el defensa Brandon Montour con grandes entries a la zona rival.

Marchessault igualó el partido a uno en un primer periodo electrizante

El Game 1 tuvo un desarollo muy diferente al esperado. El primer periodo fue de ida y vuelta con scoring chances de ambos equipos. Vegas no tuvo tanto tiempo en zona rival y Florida no fue tan defensivo como se esperaba. Vegas tuvo muchos errores debido a esquiar de más en jugadas con el puck en disputa. Florida pegó primero con un shorthanded goal de Eric Staal. Uno de los eslabones débiles del equipo en 5 vs 5 fue el que abrió el marcador en la Stanley Cup Final 2023. Staal se fue sólo y en un wraparound aprovechó para vencer a Adin Hill. El goalie de Vegas cometió el error de estar afuera del crease y subestimar la velocidad de Staal.

Con el marcador 1-0, Florida tuvo poco tiempo para implementar su juego defensivo y de forecheck. Vegas dio poco tiempo para eso al empatar de inmediato a uno en el power play. Chandler Stephenson se fue al trapecio y puso un enorme pase backhand al slot bajo. Jonathan Marchessault metió el puck en un wrist shot. Uno de los Original Misfits, empató a Karlsson con 10 goles en esta postemporada.

Duclair mandó a Florida con el empate al segundo intermedio con una jugada set desde el faceoff

En el segundo periodo, los tiros quedaron igualados a 14 por bando. Adin Hill hizo una salvada que podría ser icónica. Nick Cousins quedó sólo ante Hill para empujar el puck. El goalie de Vegas pudo salvar a su equipo al estirar el stick e impedir que pasara el puck a la red. Shea Theodore puso arriba a Vegas por primera vez en la serie. El defensa estrella retrasó bien un tiro llegando al slot y con eso pudo vencer a Bobrovsky alto y por encima del blocker. Vegas tiene defensas todo terreno en el rink.

Florida dio un golpe anímico en el partido con el empate a dos a segundos del final del segundo periodo. Florida ganó un faceoff y de allí, Anthony Duclair pudo vencer a Hill con un wrist shot bajo. El ex Coyote tuvo un buen partido en algunos intentos de escapadas recordando su conocida gran velocidad.

Whitecloud y Stone fueron decisivos en el tercer periodo para darle ventaja en la serie a Vegas

En el tercer periodo, Zack Whitecloud dio ventaja a aVegas de 3-2. El joven defensa mandó un tiro de muñeca lejano y Bobrovsky no pudo ver el puck con tantas pantallas enfrente. El puck pasó debajo del guante del guante de Bobrovsky y por encima de su pad izquierdo. El 4-2 fue una belleza de jugada del capitán Mark Stone. Stone dominó el puck con la pala en una jugada que no fue high stick. En casi el mismo movimiento se acomodó el puck para quedar sólo y definir ante Bobrovsky. Stone venció a Bob por el glove side en algo que aprovecharon mucho todos los anotadores de los Knights.

Al final el ex Panther , Reilly Smith, agregó la puntilla con el empty net goal (5-2). Sam Bennett se fue expulsado por un puñetazo a Brett Howden. Vegas concluyó el partido en un power play de 4 minutos. Florida tuvo 46 minutos en penalidades. Jack Eichel de los Knights no tuvo un partido brillante pero eso habla de las múltiples manera que tiene Vegas de poder ganar. El Game 2 será el lunes en T-Mobile Arena. Los Florida Panthers siguen 0-5 en su historia en la Stanley Cup Final.