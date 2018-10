Previa ATP 250 Shenzhen: comienza la gira asiática

El torneo de Shenzhen, situado en China, es junto con el torneo de Chengdu los que darán el pistoletazo de salida a una gira asiática que durará las próximas tres semanas con la culminación del Masters 1000 de Shanghai. El Atp 250 de Shenzhen es un torneo relativamente nuevo, se jugará por quinto año consecutivo en la ciudad que le da nombre. El torneo se jugará sobre superficie dura y contará con un gran cartel de tenistas presentes. David Goffin (11) será el encargado de revalidar el título, mientras que tenistas como Coric (18), Tsitsipas (15) o Shapovalov (34) tratarán de evitarlo. La consecución del torneo conlleva un premio en metálico de 130.885$ a parte de los 250 puntos correspondientes.

Abriendo el primer cuadrante, nos encontramos a un David Goffin cuya misión es revalidar el título. Goffin no juega desde que finalizará el US Open, pero no ha estado cosechando malos resultados a lo largo del año. Al ser el primer cabeza de serie, accede directamente a octavos en donde posiblemente se enfrentará a Andy Murray (308). El ex número uno sigue recuperándose de su lesión y accede al torneo con una Wild Card. Poco a poco va adaptándose de nuevo al circuito, pero no debería de ser una gran dificultad para Goffin.

Siguiéndoles nos encontramos con el quinto cabeza de serie, Fernando Verdasco (29) el español, que nunca se ha centrado demasiado en esta gira, participará por primera vez en este torneo y, a priori, tiene un cuadro bastante sencillo hasta cuartos de final, donde tanto Goffin como Murray podrían frenarle. Su rival será Jason jung (123), un habitual del circuito challenger. En caso de derrotarlo, podría enfrentarse a un Taro Daniel (75), que le podría complicar las cosas si este torneo se disputara sobre arcilla (su mejor superficie).

El tercer cabeza de serie, Borna Coric (18) accede directamente a octavos y, su rival, ya sea Di Wu (216) o Cameron Norrie (74) poco podrán hacer, ya que el croata llega en el mejor momento de su carrera, habiéndole ganado incluso una final a Roger Federer (2) en junio.

Cerrando la parte alta del cuadro, nos encontramos con el canadiense Denis Shapovalov (34). Parte como sexto cabeza de serie y, pese a haber caído varias posiciones en el ranking, viene haciendo un gran tenis. Su rival, Ilya Ivashka (100) no viene en un gran momento, participando en muchos challengers sin llegar lejos en ellos y participando poco en el circuito ATP.

La parte baja del cuadro la abre Alex de Miñaur (38) que parte como séptimo favorito. El australiano ha hecho una gran gira por Estados Unidos y debutará por primera vez en la gira asiática. Su rival será Yuichi Sugita (99). El japonés ha tenido un año desastroso. Sin embargo, históricamente ha hecho buenas actuaciones en esta gira siempre que ha participado.

Como cuarto cabeza de serie parte el bosnio David Dzumhur (28) que pasa directamente a octavos de final. El bosnio viene de completar una gran temporada y, deberá demostrarlo ya que defiende las semifinales que consiguió el año pasado. Su rival saldrá del duelo entre Jiri Vesely (91) y Ramkumar Ramanathan (135).

Como último cabeza de serie nos encontramos al veterano Andreas Seppi (47). El italiano llega en un año bastante pobre a una gira asiática que nunca ha priorizado. Volverá a jugar este torneo cuatro años después y, su rival será Albert Ramos-Viñolas (54) que, al igual que el italiano no está teniendo su mejor año ni suele priorizar esta gira. El ganador, se enfrentará a quien salga del duelo entre Viktor Troicki (118) y Guillermo Garcia-López (80).

Cerrando la parte baja del cuadro se encuentra el griego Stefanos Tsitsipas (15), que ha sido la gran revelación de este año y, gracias a eso es el segundo cabeza de serie, ofreciendo un juego muy sólido y demostrando un gran talento. Su rival saldrá del duelo entre Dusan Lajovic (55) y Pierre-Hugues Herbert (68). Gane quien gane, el griego no lo tendrá fácil, ya que ambos, son tenistas duros que llegan en un buen estado.