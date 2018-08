Resumen de la Copa Venezuela 2018: ronda de 16avos

Entre miércoles y jueves se llevaron acabo los partidos de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Venezuela donde se dieron varias sorpresas.

Carabobo 3–0 Yaracuyanos

Los granates abrieron la tanda de partidos, recibiendo a Yaracuyanos que había ganado 1-0 en el juego de ida, los locales mostraron su habitual actitud ofensiva desde el comienzo, pero a pesar de las constantes llegadas, el gol no cayó sino hasta el minuto 37 cuando Carlos Lujano anotó tras un rebote del portero. El 2-0 llegó al minuto dos del segundo tiempo, obra nuevamente de Lujano, al 54 Carlos Kaki Rivero puso el definitivo 3-0 para Carabobo que ahora enfrentará a Yaracuy en 8vos.

Foto: Prensa Carabobo FC

Atlético Venezuela 4–2 Estudiantes de Caracas

En el duelo entre equipos capitalinos se dio un auténtico golpe a golpe, donde Atlético Venezuela salió victorioso con una ráfaga sobre el final. Por Estudiantes de Caracas anotaron Ríos y Fuentes, mientras que por los locales lo hicieron Meza, Barreto, Farías y Sosa, los nacionales se verán las caras con Metropolitanos en 8vos.

Aragua FC 1–2 Libertador FC

El Aragua había goleado 3-0 en la ida, por lo que todo el peso del partido era del equipo capitalino que tuvo algunas chances en el primer tiempo, pero Aragua fue quien pudo concretar por intermedio de Bonilla al 35. Los visitantes lograron el empate al 45 gracias a un cabezazo de Villarroel, la segunda parte tuvo ocasiones en ambas porterías y llegaría el gol de Libertador por intermedio de Omar Perdomo, dejando así el marcador final en 2-1, el global fue de 4-2 a favor del Aragua.

Zulia FC 0–0 Titanes

Luego de una victoria 2-1 en el juego de ida Zulia Fútbol Club, recibía a Titanes que debido a la necesidad salió a buscar el resultado, pero se encontró con un Leo Morales inspirado que evitó en diversas oportunidades la caída de su arco. Los locales dispusieron de algunas chances de gol al contra golpe pero no pudieron concretar, dando como resultado final el 0-0 que le da el pase a 8vos a los petroleros.

Deportivo Anzoátegui 3–1 Margarita FC

El 'DANZ' que no tiene victorias por liga, logró tomar un respiro clasificando a octavosgracias a sus dos victorias, 1-0 en la ida y 3-1 en el juego de vuelta. Los autores de los goles aurirojos fueron Figueroa en dos oportunidades y Vallecillos, dichos goles se marcaron en los últimos 20 minutos de juego, Anzoátegui espera que esta clasificación sea el comienzo de la recuperación.

Deportivo Lara 1–2 Yaracuy FC

En el Metropolitano de Cabudare se dio una de las sorpresas de la jornada pues, Deportivo Lara se despidió en 16avos tras caer 2-1 vs Yaracuy FC. Los rojinegros ya habían sido derrotados 3-1 en el juego de ida, por lo que salieron a la cancha en busca de una goleada y encontrarían rápidamente el primer gol gracias a José Romero al minuto cinco, durante el resto de la primera parte los crepusculares pusieron en aprietos a la defensa rival sin lograr anotar. Para el segundo tiempo los visitantes se animaron un poco más, y de la mano de Francisco Rivero al 67 y Denis Herrera al 75 le dieron vuelta al resultado, enterrando así las esperanzas de clasificación del Deportivo Lara, Yaracuy tendrá otro desafío en 8vos vs Carabobo.

Trujillanos 1–2 JBL Zulia

Trujillanos enfrentaba el duelo de vuelta con un marcador adverso de 1-0, así que los guerreros de la montaña debían ganar por dos goles si querían clasificar, pero no contaban con la buena defensa zuliana que mantuvo el 0 hasta el minuto 60 luego de que Zúñiga anotara el 1-0 para los locales, no obstante, el empate global solo permaneció por dos minutos ya que García, convertiría el gol para la visita. JBL confirmó su clasificación con un gol de Rentería al 72, Trujillanos no pudo darle vuelta en los minutos restantes y quedó eliminado de manera prematura, por su parte JBL jugará vs Zulia en 8vos.

Caracas FC 3–0 Deportivo Petare

En una llave que estaba casi resuelta desde la ida tras el 4-1, que el Rojo le endosara a los Parroquiales, el día miércoles, los de Sanvicente volvieron a sacar todo su arsenal goleador, para terminar venciendo 3-0 y dejar el marcador global en 7-1. Cabe destacar que todos los goles llegaron en el primer tiempo y fueron obra de José Llovera, Facundo Moreira y Rafael Arace.

Portuguesa FC 1–3 Llaneros

El 'Penta' había logrado un 2-1 como visitante y llegaba al partido sabiendo que con un empate podía clasificar, pero se enfrentó a un Llaneros decidido a revertir la historia y lo conseguiría gracias a dos penales, convertidos por Darvis Rodríguez y un tercer gol anotado por Anderson Perea. Portuguesa logró descontar sobre el final del juego con gol de Over García, pero no pudo llegar a marcar otro tanto y se despidió de manera temprana de la Copa.

Metropolitanos 0–0 Academia Puerto Cabello

Violetas y Porteños tuvieron un choque parejo en la capital, saldado con un 0-0 que le permite a Metropolitanos avanzar a los 8vos, gracias al 1-0 obtenido en la ida. Lo más relevante del encuentro ocurrió en el primer tiempo, donde Academia Puerto Cabello dispuso de buenas ocasiones sin poder concretar, para la segunda parte Metropolitanos manejó la ventaja global y selló su clasificación.

Deportivo Táchira 1–0 Real Frontera

Los aurinegros recibieron a Real Frontera con ventaja de 1-0 global e hicieron respetar su casa repitiendo la dosis gracias a un gol de Romeri Villamizar al minuto 69. Sin embargo, el resultado pudo ser más abultado ya que el local impuso condiciones de principio a fin, ahora el Deportivo Táchira se enfrentará a Zamora en 8vos.

Estudiantes de Mérida 4–1 Ureña SC

Los fronterizos habían sorprendido a Estudiantes con un 2-0 en la ida, hecho que provocó que el académico saliera desde el minuto uno de juego en busca del arco rival, la cuenta se abriría rápidamente gracias a Carlos Espinoza a los 19 minutos, el rojiblanco igualó el global con gol de Jesús Álvarez al minuto 27, la primera mitad terminaría con el 2-0 a pesar de las constantes llegadas del local. En el segundo tiempo Ureña logró salir del ahogo y encontró el gol tras un cabezazo de Caicedo al 53, Estudiantes volvió a apretar el acelerador debido a que necesitaba dos goles para clasificar, llegaría el tercero de nueva cuenta por obra de Jesús Álvarez al 62, luego de buscar y buscar el académico llegaba al 4to gol, anotado por Castillo al minuto 81. El marcador final seria 4-1, de esta manera Estudiantes obtenía una sufrida clasificación a 8vos

Monagas SC 5–1 Lala

El azulgrana no baja el ritmo goleador, esta vez le hizo cinco a Lala que llegaba al Monumental de Maturín con la intención de repetir el empate de la ida para forzar los penales, desafortunadamente para los visitantes, Monagas no tuvo piedad. El partido comenzó con los visitantes poniéndose en ventaja con el gol de Robert Mejía al 21, pero tres minutos más tarde Monagas comenzó su remontada gracias a un gol de Cordero, sobre el final del primer tiempo Pérez de cabeza pondría el 2-1. En el segundo tiempo se completaría la goleada con triplete del Morocho Rojas, así pues, el Monagas se mete a 8vos con un global de 6-2.

Zamora 2–1 ULA

Zamora logró traerse un empate 1-1 en su visita a Mérida, con lo cual saltó al césped de la Carolina con la misión de mantener dicha ventaja, pero la paridad solo se mantuvo hasta el minuto 43, cuando Rafael Castrillo puso en ventaja a los Universitarios desde el punto penal. El Blanquinegro debía anotar un gol, para seguir con vida en la copa y lo consiguió gracias a Nacho González al 66, once minutos más tarde Erickson Gallardo le daría el definitivo 2-1 a Zamora, que avanzó con global de 3-2.

Mineros de Guayana 5–0 Angostura FC

Este encuentro estaba pautado para el miércoles, no obstante, el mismo fue suspendido para el jueves en la mañana debido a una falla eléctrica en la zona. La suspensión le hizo bien a Mineros, que se repuso de su mal paso en el torneo local goleando 5-0 a un Angostura que poco pudo hacer, a pesar de jugar con uno más luego de la expulsión de Marrufo al 36. Un hecho resaltante del encuentro fue que cuatro de los goles llegaron en la primera media hora de juego, ahora Mineros debe enfrentar a Anzoátegui en 8vos.

Foto: prensa Mineros de Guayana

Deportivo La Guairia 1–0 Atlético Furrial

Los litoralenses fueron el último equipo en inscribir su nombre en los 8vos, luego de vencer 1-0 a Atlético Furrial el día jueves, el gol de la victoria naranja fue obra de Jesús Chuto Lugo al minuto 22. Con este resultado el global quedo 4-1 para Deportivo La Guaira, que sabe que su rival en la próxima ronda será Monagas.

De acuerdo con estos resultados, los cruces de 8vos quedaron de la siguiente manera:

Mineros vs Deportivo Anzoátegui

Monagas SC vs Deportivo La Guaira

Caracas FC vs Aragua FC.

Metropolitanos vs Atlético Venezuela

Zulia vs JBL Zulia.

Carabobo vs Yaracuy FC.

Deportivo Táchira vs Zamora

Llaneros vs Estudiantes Mérida