Sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões

O sorteio dos oitavos-de-final da prova milionária realizou-se, esta manhã na Suíça. Com a apresentação do espanhol Xabi Alonso, o Porto foi sorteado ao lado do Liverpool. A equipa de Sérgio Conceição vai ter uma tarefa muito difícil frente à equipa de Jürgen Klopp, que faz de Anfield Road uma verdadeira fortaleza.

Noutro jogo temos o confronto entre a hexacampeã italiana Juventus e os vice-campeões ingleses, o Tottenham. Vida bem mais facilitada tem a equipa de Guardiola, o Manchester City que vai defrontar o Basileia, equipa que ficou em segundo lugar no grupo do Benfica.

O Manchester United, vencedor da Liga Europa 2016/2017, encontra o Sevilla que, depois de ter ganho por três vezes seguidas a segunda prova mais importante da UEFA, vai tentar voltar à glória europeia, desta vez na Champions. Noutro jogo, os atuais detentores da competição, o Real Madrid, vão defrontar o Paris Saint-Germain, naquele que promete ser o jogo alto dos oitavos-de-final, opondo Cristiano Ronaldo contra Neymar, 1º e 3º melhor jogadores do mundo, respetivamente.

Destaque para o embate entre o campeão inglês comandado por Antonio Conte, o Chelsea e um Barcelona renovado por Ernesto Valverde, num jogo que promete dar muito que falar. Nos restantes jogos, olhos postos no confronto entre Bayern de Munique e o Besiktas e no duelo entre a equipa de Paulo Fonseca, o Shakhtar Donetsk e a Roma, que tenta impor o seu nome entre os maiores do futebol europeu.