NASCAR Cup: Harvick se reencontró con el triunfo en Michigan

La NASCAR Cup Series disputó su 23° fecha de la temporada 2022 en el óvalo de Michigan International Speedway. Bubba Wallace logró su primera pole en la categoría luego de marcar un tiempo de 37.755 en la clasificación del día sábado.

Debido a la lluvia el inicio de la competencia se vio demorado por más de una hora, en la largada Wallace conservó el primer lugar y el piloto de 23XI Racing lideró hasta que en la vuelta 20 se presentó la bandera amarilla de competición. La mayoría entró a pits pero algunos se quedaron en pista, entre ellos Christopher Bell, y en el reinicio se presentó un incidente múltiple con 8 autos involucrados. Nuevamente se reinició la competencia y en las vueltas restantes del segmento Bell mantendría a raya tanto a Denny Hamlin como a Erik Jones para quedarse con su 2° etapa de la temporada.

Ty Gibbs, quien nuevamente reemplazó a Kurt Busch, se quedó afuera y en el reinicio fue superado tanto por Ross Chastain como por Kyle Larson. El piloto de Trackhouse Racing lideró hasta que fue superado por Bell en el giro 80 y vueltas después comenzarían las paradas en pits bajo bandera verde, sin embargo durante esas vueltas se presentó una amarilla debido a un incendio en el auto de Cole Custer.

Los autos que faltaban por parar entraron a pits, por lo que Hamlin recuperó la punta y en el reinicio el piloto del Toyota N°11 mantuvo la posición a pesar del ataque de Kevin Harvick. Noah Gragson, quien durante gran parte de la etapa estuvo en el Top 10, hizo un trompo luego de golpear el muro externo y generó una nueva amarilla. Finalmente Hamlin se quedaría con su tercera etapa en la actual temporada seguido por Daniel Suárez y Larson.

Ya en la etapa final Suárez pasó al frente luego de no entrar a pits durante la amarilla, seguido por Bell quien intentó superarlo pero al final perdería el segundo lugar a manos de Chastain. Los dos pilotos de Trackhouse entraron a pits a falta de 44 vueltas pero dos giros después Bell, quien todavía no había entrado, intentó bloquear a Chastain y se fue contra el muro generando una nueva bandera de precaución. Hamlin, quien era el líder, entró a pits y salió segundo pero fue penalizado por tener más gente de lo permitido trabajando en su auto.

Harvick conservó la punta en el reinicio gracias al empuje de Larson y logró ampliar la diferencia a más de dos segundos sobre Logano, quien a falta de 18 vueltas perdió la segunda posición a manos de Wallace. Finalmente Harvick tomó antes que nadie la bandera de cuadros y de esta forma rompió una racha de 65 carreras sin ganar ya que la anterior había sido el 19 de septiembre de 2020 en Bristol, además de lograr su victoria N°59 en Cup. Wallace, Hamlin, Logano, Ryan Blaney, Martin Truex Jr, Larson, Jones, Alex Bowman y Gibbs completaron el Top 10.

