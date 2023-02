Nueva temporada, nueva ilusión

"Bohemios" y "Matadores" se verán las caras este viernes 21.10 en Caseros por la primera fecha del grupo B de la Primera Nacional. El árbitro del partido será Ramiro López.

La temporada 2023 arranca con todo. Caras nuevas, otras no tanto y partidas que preocupan. Lo cierto es que cada año las energías se renuevan y todos empiezan de cero, dando a entender que lo hecho en la temporada pasada ya es historia y se debe enmendar los errores cometidos tanto de los dirigentes como del cuerpo técnico. A comparación de la temporada pasada, el hincha está contento con el entrenador y los refuerzos, así también con las obras realizadas tanto en el predio como en el León. Pero en el fútbol hay un parámetro que termina de definir el adjetivo calificativo de una gestión o temporada: los resultados. Es por eso que el Bohemio quiere iniciar esta temporada con un triunfo y, según marcan las expectativas, no sería algo descabellado pero sí un gran comienzo dado a que enfrente está el finalista del segundo ascenso.

ALTAS EN EL BOHEMIO



El mercado de pases del Bohemio fue intenso. Muchas bajas pero con unas incorporaciones que han saciado esa sed de disconformidad que dieron las partidas de jugadores como Juan Bisanz, Francisco Rago o Evelio Cardozo.

-Pedro Fernández: Arquero, 35 años, proveniente de Alvarado.



-Fernando González: Defensor, 34 años, proveniente de San Martín de Tucumán.



-Marcos Pinto: Defensor, 29 años, proveniente de Rentistas (Uruguay).



-Ian Rasso: Defensor, 22 años, proveniente de Vélez.



-Franco Camargo: Defensor, 22 años, proveniente de Platense.



-Alan Aguirre: Defensor, 29 años, proveniente de Guayaquil City (Ecuador).



-Nicolás Del Grecco: Defensor, 29 años, proveniente de Villa Mitre.



-Kevin Duarte: Mediocampista, 21 años, proveniente de Boca Juniors.



-Braian Camisassa: Mediocampista, 24 años, proveniente de Villa Dálmine



-Mauro Bogado: Mediocampista, 37 años, proveniente de Platense



-Diego Becker: Mediocampista, 25 años, proveniente de Instituto



-Juan Krilanovich: Mediocampista, 20 años, proveniente de Lanús



-Nicolas Mazzola: Delantero, 33 años, proveniente de San Martín de Tucumán



-Franco Vedoya: Delantero, 21 años, proveniente de J.J. Urquiza



-Eugenio Olivera: Delantero, 23 años, proveniente de Lamadrid



-Pablo Mouche: Delantero, 35 años, proveniente de Barracas Central}

BAJAS EN EL BOHEMIO



Los resultados han manejado el clima durante todo el desarrollo de la temporada y la irregularidad ha provocado que ciertos jugadores tengan que buscar un mejor destino o, todo lo contrario, marcharse al no estar a la altura de las circunstancias. También hay despedidas dolorosas de personalidades que han logrado el ascenso con Atlanta y que cortan su vinculo deportivo con la institución de Villa Crespo. Algunas se han dado en plena temporada, mientras que otras se dieron una vez finalizada. A continuación, la lista de bajas: Juan Rago, Alan Pérez, Fabricio Pedrozo, Juan Bisanz, Gonzalo Klusener, Gonzalo Berterame, Evelio Cardozo, Daniel Saggiomo, Iván Gorosito, Augusto Gallo, Franco Perinciolo, Matias Donato, Rodrigo Colombo, Maximiliano González, Martín García, Nicolás Sumavil, Joaquín Ochoa Giménez, Tomas Rojas y Martín López. Solo tres de estas partidas no han sido por finalización de contrato (es decir, se marcharon libres): Juan Bisanz fue transferido a Banfield por una suma de U$S 600.000 por el 50% de su pase ,Tomas Rojas fue cedido a Ferro de General Pico y Joaquín Ochoa Giménez se marchó a préstamo al Fénix de Uruguay.



Atlanta viene de una temporada regular que comenzó con muchos resultados negativos pero finalizó con una serie de triunfos que lo acercaron (de manera tardía) a las posiciones de Copa Argentina, pero finalmente no pudo clasificarse a la actual edición. El Bohemio disputó cinco amistosos (dos turnos ante cada equipo) en la pretemporada: 1-1 y 0-2 ante Tigre, 2-1 y 2-0 vs Montevideo City Torque, 0-0 y 3-0 ante Defensores de Belgrano y 0-4 y 0-2 vs Ferro. En esta pretemporada se destacaron las actuaciones de Lucas Rios y Eugenio Olivera. En lo que respecta a partidos oficiales, el elenco de Mauricio Giganti ganó cuatro de los últimos cinco partidos disputados, cosechando 12 unidades de 15 posibles.

Estudiantes, por su parte, viene de una polémica final por el ascenso ante Instituto de Córdoba en la que tuvo dos expulsados de parte del conjunto de Caseros y un gol que debió ser anulado a favor de Instituto, siendo este tanto el gol que le dio el ansiado ascenso a la Gloria y privó al Matador de jugar en la máxima categoría. Durante la pretemporada disputó cuatro amistosos: River Plate (reserva) 0-0 y 1-0, 3-1 y 2-1 ante Argentino de Quilmes, 0-0 y 1-0 ante Acassuso y 2-1 en ambos turnos ante UAI Urquiza.

HISTORIAL



Atlanta y Estudiantes se enfrentaron en 99 ocasiones: 41 triunfos para el Bohemio, 27 para el Matador y 31 empates. El último enfrentamiento entre ambas instituciones fue el 03 de septiembre del 2022 y fue triunfo 1-0 para el conjunto de Villa Crespo (gol de Gonzalo Klusener). La última vez que Atlanta logró los tres puntos en Caseros fue en 2019 (2-1 con tantos de Walter Mazzanti y Joaquín Ochoa Giménez.

- Pablo Mouche, última incorporación de Atlanta:

