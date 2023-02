Tropiezo en Santiago del Estero

Argentinos Juniors no estuvo preciso y pagó cara la efectividad de Central Córdoba que, con tan solo un remate al arco, liquidó la noche y convirtió su primer gol en el torneo. El equipo fue de menos a más, pero se metió en el juego que propuso el local y terminó tirando centros desesperadamente.

Gabriel Milito volvió a meter mano en el 11 y probó con Lucas Villalba en la mitad de la cancha compartiendo el eje con Franco Moyano. Leonel González fue el stopper por izquierda de la línea de tres defensores. Otro cambio que sorprendió fue la titularidad de Leonardo Heredia, de no buenos rendimientos, por sobre Gastón Verón, que tampoco fue determinante pero que tuvo sus buenos momentos.

El partido comenzó con un “Bicho” dominador que se plantó en campo rival, pero que no conseguía la fluidez que buscaba. El trabajo de los delanteros y Francisco González Metilli no brilló por la falta de movilidad de estos tres que no generaban opciones de pase para sus compañeros. En el minuto 20 llegó la primera incidencia de la noche con un penal sancionado para el elenco de La Paternal. Sin embargo, el VAR comandado por Silvio Trucco, terminó detectando un offside y la jugada fue anulada.

Un cuarto de hora más tarde, Rius puso el 1-0 tras finalizar un contragolpe de Central Córdoba. Lucas Besozzi desbordó por izquierda, tiró el centro raso al segundo palo y el ex Argentinos Juniors la empujó a la red. El primer tiempo continuó con el “Tifón de Boyacá” como dueño de la pelota, pero no lograba generar peligro en el área.

El complemento arrancó con cada actor con el mismo papel, pero el VAR no tardó en volver a estar en la mira de todos. Gonzalo Torres fue al piso con vehemencia y le metió una plancha a Federico Lanzillota, el arquero del “Bicho”. A pesar de la violencia de la entrada, el árbitro Darío Herrera la consideró amarilla y la tecnología no se hizo presente dándole continuidad al partido. Argentinos Juniors estacionó a sus defensores en la mitad de la cancha y el “Ferroviario” se limitó a resistir las embestidas rivales que, con el paso del tiempo, comenzaron a carecer de elaboración y se convertían en centros al punto de penal.

Los últimos minutos, a pesar de los cambios de Milito, no mostraron nada nuevo y era todo juego externo apostando a un desequilibrio individual de sus extremos o lanzamientos a las torres de arriba. El “Semillero del Mundo” dejó pasar una gran oportunidad de sumar de a tres fuera de casa y alcanzó la tercera derrota en condición de visitante.

Síntesis

Central Córdoba: Marcos Ledesma; Brian Blasi, Fabio Pereyra, Gustavo Goñi, Gustavo Canto; Mauro Pittón, Leandro Maciel; Ciro Rius, Brian Farioli, Lucas Besozzi; Gonzalo Torres. DT: Leonardo Madelón.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Leonel González; Javier Cabrera, Lucas Villalba, Franco Moyano, Rodrigo Cabral; Francisco González Metilli; Leonardo Heredia y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Goles: En el primer tiempo, 36’ Ciro Rius (CCO).

Cambios: En el segundo tiempo, 1’ Fabricio Domínguez por Leonel González y Gastón Verón por Leonardo Heredia (ARG); 17’ José María Herrera por Rodrigo Cabral (ARG), Facundo Castelli por Lucas Besozzi y Julián Navas por Brian Farioli (CCO); 24’ Jesús Soraire por Leandro Maciel (CCO); 31’ Santiago Montiel por Francisco González Metilli (ARG); 41’ Thiago Nuss por Javier Cabrera (ARG), Marcelo Benítez por Gonzalo Goñi y Federico Jourdan por Ciro Rius (CCO).

Amonestados: En el segundo tiempo, 9’ Gonzalo Torres (CCO); 40’ Ciro Rius (CCO); 50’ Franco Moyano (ARG).

Arbitro: Darío Herrera.

Estadio: “Único Madres de Ciudades”.