De local ante Boca

Tras haber mejorado la imagen dada en condición de local en la primera fecha luego de la derrota con Independiente por la mínima con gol en contra de Ángelo Martino, la T visitó el Monumental José Fierro el último domingo y derrotó a Atlético Tucumán por 2 a 0, con goles de Francisco Pizzini y Nahuel Bustos. Ahora, este sábado el Matador de Barrio Jardín tendrá la posibilidad de sumar sus primeras unidades en el certamen ante el conjunto dirigido por el Negro Ibarra.

El encuentro que podrá verse por la señal de TNT Sports contará con el arbitraje de Dario Herrera como juez principal del encuentro y la terna arbitral conformada por Juan Pablo Belatti como asistente 1, Marcelo Bistocco como asistente 2 y Brian Ferreyra como cuarto árbitro; mientras que, en el VAR estarán Yael Falcón Pérez y Gerardo Carretero,

Por su parte el último campeón de la Liga Profesional, viene de empatar sin goles en condición de local con Central Córdoba de Santiago del Estero el pasado domingo 5 de febrero.

Para el partido en el Mario Alberto Kempes ante Boca, es posible que los cambios se produzcan en los laterales con la vuelta de Julio Buffarini por Gastón Benavídez y en caso de que no siga en el lateral izquierdo Juan Portillo podría darse el debut del chileno Vicente Fernández. El otro regreso al once inicial podría ser el de Rodrigo Garro que no fue desde el arranque en el partido contra el Decano por no encontrarse al 100% desde lo físico.

Por el lado del conjunto visitante, en las últimas prácticas de la semana el0 Negro Ibarra probó dos equipos; uno de ellos fue el mismo que empató sin goles en La Bombonera ante el Ferroviario y el otro fue con el mismo esquema pero con los ingresos del “Equi” Fernández, Ezequiel Zeballos, Miguel Merentiel y Luca Langoni por Pol Fernández, Juan Ramírez, Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

Ficha del Partido

La posible formación de Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez o Julio Buffarini, Matías Catalán, Juan Rodríguez y Juan Portillo o Vicente Fernández; Ramón Sosa, Alan Franco, Rodrigo Villagra y Francisco Pizzini; Valentín Depietri o Rodrigo Garro y Michael Santos

Director Técnico: Javier Gandolfi.

La posible formación de Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Jorge Figal y Frank Fabra; Guillermo Fernández o Equi Fernández, Alan Varela y Juan Ramírez u Óscar Romero; Óscar Romero o Ezequiel Zeballos, Nicolás Orsini o Miguel Merentiel y Sebastián Villa o Luca Langoni.

Director Técnico: Hugo Ibarra.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Mario Alberto Kempes.

TV: TNT Sports.

Hora de inicio: 21:30.