Empate agónico en La Paternal

Argentinos Juniors sigue con altibajos y sin poder mantener el buen rendimiento durante más de dos fechas seguidas. Esta noche volvió a ser ineficaz y desaprovechó los 27 remates que tuvo en el desarrollo del encuentro. Arsenal tuvo dos y marcó uno, también mostrando la mandíbula de cristal que tienen los de La Paternal.

Gabriel Milito cortó con la rutina de meter mano semana tras semana e hizo un solo cambio obligado respecto al 11 que le ganó, con categoría, a un buen Tigre. Fabricio Domínguez ingresó por el lesionado Alan Rodríguez. Thiago Nuss, que fue la figura de la fecha pasada, volvió a comerse en la cancha, pero erró jugadas más que claras que podrían haberla facilitado el trámite al “Tifón de Boyacá”.

El partido comenzó con aproximaciones de Argentinos Juniors que tomó el protagonismo y asfixió a un “Viaducto” con varios problemas defensivos. Nuss y Domínguez tuvieron las más claras, pero la mayoría de los remates se fueron por detrás del arco que defendía Alejandro Medina. En los últimos minutos de la etapa inicial se vio lo mejor del local y el ex Racing y Defensa y Justicia tuvo en su pie derecho el 1-0.

CASI DEL URUGUAYO 🇺🇾



Fabricio Domínguez llegó a posición de gol, pero una buena respuesta de Medina provocó que el marcador siga en 0 en el encuentro entre Argentinos y Arsenal.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/3vCVfWLpyi — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 11, 2023

El complemento empezó como una continuidad de los primeros 45 minutos con un Federico Redondo dueño de la mitad de la cancha y siendo la manija del equipo. A pesar del esfuerzo del “Bicho” por romper la igualdad, la visita fue el primer en golpear y fue por Leal que, tras un remate suyo que se desvió en el defensor Miguel Torrén, superó a la humanidad de Federico Lanzillota y puso a Arsenal arriba en el marcador.

ARRIBA EL ARSE 🇸🇹



Luis Leal aprovechó el descuido de la defensa de Argentinos y con la complicidad de un rebote en Miguel Torrén, puso a ganar a Arsenal.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Ps3R0UA67v — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 11, 2023

Los cambios en el local no hacían efecto y los minutos pasaban. Franco Moyano le dio más equilibrio y permitió que Redondo se suelte, Rodrigo Cabral no entró fino y su desequilibrio por izquierda no fue determinante en la ofensiva y Gastón Verón no pesó en ataque acompañando a Gabriel Ávalos. Las jugadas de mayor peligro fueron centros, ya sea por jugada o por pelota parada, que fueron finalizados por Kevin Mac Allister y por el delantero paraguayo.

Ya entrenado en los segundos finales, Cristian Ferreyra tuvo la más clara del segundo tiempo, pero Medina le tapó el remate a quemarropa. En esta jugada se hizo presente el VAR detectando una patada del arquero luego de evitar el gol del ex Independiente. Tras ser chequeada, Nicolás Lamolina sancionó penal para Argentinos Juniors. Ávalos, al igual que la semana pasada, lo cambió por gol y sentenció el 1 a 1 final.

GOL DEL BICHO🐞



Gabriel Ávalos le cambió el palo a Alejandro Medina e igualó las acciones en La Paternal. Argentinos y Arsenal empatan 1-1.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/RfGpWtUPCp — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 11, 2023

El “Bicho” rescató un punto sobre el cierre, mantiene el invicto de cinco partidos en condición de local, pero sigue sin poder ganar ni repetir buenas actuaciones durante dos semanas consecutivas. La semana que viene visitará a “La Fortaleza” para enfrentar a Lanús, uno de los animadores de esta liga.

Síntesis

Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Javier Cabrera, Fabricio Domínguez, Federico Redondo, Santiago Montiel; Francisco González Metilli; Thiago Nuss y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Arsenal: Alejando Medina; Lucas Souto, Maximiliano Centurión, Joaquín Pombo, Adrián Spörle; Tiago Banega, Felipe Peña Biafore, Braian Rivero; Lautaro Guzmán, Luis Leal y Santiago Toloza. DT: Carlos Ruiz.

Goles: En el segundo tiempo, 21’ Luis Leal (ARS); 52’ Gabriel Ávalos (ARG).

Cambios: 19’ Gonzalo Muscia por Braian Rivero (ARS); 23’ Néstor Breitenbruch por Lucas Souto (ARS), Rodrigo Cabral por Santiago Montiel, Franco Moyano por Fabricio Domínguez y Gastón Verón por Thiago Nuss (ARG); 29’ José María Herrera por Francisco González Metilli (ARG); 36’ Facundo Ferreyra por Federico Redondo (ARG); 39’ Tobías Zárate por Luis Leal y Juan Manuel Cuesta por Lautaro Guzmán (ARS).

Amonestados: En el primer tiempo, 27’ Francisco González Metilli (ARG); 36’ Kevin Mac Allister (ARG). En el segundo tiempo, 11’ Federico Redondo (ARG); 30’ José María Herrera (ARG); 51’ Alejandro Medina (ARS).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estados: Diego Armando Maradona.