El “Bicho” y una dura parada en Núñez

Argentinos Juniors y River Plate jugarán este domingo a partir de las 19.15 por la tercera fecha de la Liga Profesional, en el estadio “Más Monumental”.

Los dirigidos por Gabriel Milito superaron con categoría el primer gran enfrentamiento del año como lo es jugar contra la “Academia”. A pesar de unos primeros minutos difíciles, el equipo se amoldó a la idea que presentaron los de Avellaneda y dominaron en el resto del encuentro. Contar con un hombre más en gran parte de la noche favoreció a que el dominio sea para el elenco de La Paternal. Sobre el cierre, Santiago Montiel vio la roja y dejó el encuentro 10vs10.

El desarrollo del encuentro se dividió en un arranque agresivo de Racing colocando cuatro números “10” para manejar la pelota y aprovechar los huecos en la zona defensiva rival. Llegando a la primera media hora, el “Bicho” se repartió bien los espacios de la cancha y supo neutralizar el juego de la visita. Además, Rodrigo Cabral, la figura, comenzó a desequilibrar por la izquierda provocando la expulsión de Juan Cáceres y, posteriormente, el único gol.

Para este domingo, Milito no podrá contar con Montiel que estará cumpliendo con la fecha de suspensión, pero recupera a Leonardo Heredia que vio la roja en el debut y ya cumplió con la sanción. Respecto al 11, todavía no está confirmado, pero no se cree que varíe del que venció a la “Academia” en el Diego Armando Maradona.

Por su parte, el cuadro de la banda roja llega a la tercera fecha luego de perder 2-1 en la visita a Belgrano de Córdoba y con la noticia de la semana confirmando la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda de Bruno Zuculini.

El equipo para recibir a Argentinos Juniors no está confirmado, pero se espera cambios luego de ver los bajos rendimientos de la semana pasada. El principal candidato a entrar al 11 es Leandro González Pires, que ocuparía la posición de segundo marcador central en lugar de Enzo Díaz. El motivo del cambio sería mejorar el juego aéreo en la defensa enfrentando el 1.85 del ex Atlanta United con los 1.67 del ex Talleres.

Otra variante sería el ingreso de Esequiel Barco a la banda izquierda en lugar de José Paradela. “Argentinos propone el uno contra uno y pienso poner a los más desequilibrantes. Barco es el jugador más desequilibrante del plantel en el uno contra uno”, declaró Martín Demichelis, entrenador del conjunto millonario.

Síntesis

Posible equipo de River Plate (4-3-3): Franco Armani; Marcelo Herrera, Jonathan Maidana, Leandro González Pires, Milton Casco; Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro; Pablo Solari, Ignacio Fernández, Esequiel Barco; Miguel Borja.

Posible equipo de Argentinos Juniors (4-4-2): Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén, Lucas Villalba, Luciano Sánchez; Thiago Nuss, Franco Moyano, Francisco González Metilli, Rodrigo Cabral; Gastón Verón y Gabriel Ávalos.

Horario: Domingo 19.15

TV: ESPN Premium

Árbitro: Fernando Rapallini

Estadio: “Más Monumental”