La Scaloneta ante Australia

En su primera presentación fuera del país, por fecha FIFA, luego de consagrarse campeona del mundo la Scaloneta se medirá ante Australia este jueves desde las 9 en el Workers Stadium de Pekin (China) y podrá verse por la señal de TyC Sports.

Este será el primero de los dos amistosos (el próximo será el jueves ante Indonesia) que tendrá por delante la Selección en esta ventana FIFA, a la que llega como cabeza del Ranking Mundial luego de que dejó de serlo en abril 2017; luego de las victorias ante Panamá y Curazao en marzo.

Los "Socceroos" serán el rival de la selección este jueves, justamente el equipo que tuvo que sortear la Scaloneta en los octavos de final previo a consagrarse campeones del mundo en Qatar. En su anterior ventana FIFA, la Selección de Australia se midió en doble partido ante Ecuador obteniendo una victoria y una derrota.

El primero de esos cruces se jugó el 24 de marzo con un resultado de 3 a 1 a favor del conjunto oceánico, luego de los goles de Jackson Irvine, Awe Mabil y Gareng Kuol; mientras que, Félix Calcedo había empatado parcialmente para "La Tri".

El segundo de los duelos se disputó el 28 de marzo y termino con victoria para la selección Sudamericana por 2 a 1, luego de dar vuelta un encuentro que los "Socceroos" empezaron ganando con un gol de Brandom Borrello. Los goles que le dieron la victoria al conjunto dirigido por el español Félix Sánchez Bas fueron convertidos por Pervis Estupiñan de penal y por William Pacho.

Las dudas en el once

Para el partido ante el seleccionado oceánico, Scaloni planea que no sean del arranque ningún jugador que no este al 100% desde lo físico, por lo que no arriesgará ni a Nicolás Tagliafico ni a Alexis Mac Allister quienes serán reemplazados por Marcos Acuña y Giovanni Lo Celso respectivamente.

Las dudas fuera de esos puestos pasan por el mediocampo y por la ofensiva, la primera decisión que deberá tomar el oriundo Pujato es si Enzo Fernández sigue dentro del once o vuelve apostar, como en los viejos tiempos, por Leandro Paredes como titular. La segunda duda que mantiene de cara al choque del día jueves es quién remplace a Julián Álvarez, que viene de sumarse más tarde que sus compañeros, a causa de haberse coronado campeón de la Champions con el Manchester City el pasado sábado. Quienes podrían, entonces, ocupar el lugar que dejaría la "Araña" son Giovanni Simeone o Nicolás González.

Ficha del Partido

La posible formación de la Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristián Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández o Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso; Lionel Messi, Ángel Di Maria y Giovanni Simeone o Nicolás González.

Director Técnico: Leonel Scaloni.

La posible formación de Australia: Joe Anthony Gauci; Milos Degenek, Bailey Wright, Thomas Deng y Aziz Behich; Cameron Devlin y Jackson Irvine; Connor Metcalfe, Riley McGree y Craig Goodwin; Brandom Borrello.

Director Técnico: Graham Arnold.

Estadio: Workers Stadium (Pekín, China).

TV: TyC Sports.

Hora de inicio: 9 (hora Argentina).