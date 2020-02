Equipes do All-Star Game da NBA são definidas por LeBron James e Antetokounmpo; confira os times

Na noite desta quinta-feira (06), Giannis Antetokounmpo e LeBron James, capitães de suas conferências, escolheram seus times no draft para o All-Star Game da NBA, que acontece no próximo dia 16 de fevereiro em Chicago.

Por regra, cada jogador escolheu primeiro em uma das rodadas. LeBron James começou, já que foi o jogador que mais recebeu votos na votação popular. Antetokounmpo deu início à segunda rodada das escolhas.

O astro LeBron James escolheu Anthony Davis, companheiro de Los Angeles Lakers, para o time titular, que ainda contará com James Harden, do Houston Rockets, Luka Doncic, do Dallas Mavericks e Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers.

Os reservas serão: Nikola Jokic, do Denver Nuggets, Damian Lillard, do Portland Trail Blazers, Chris Paul, do Oklahoma City Thunder, Domantas Sabonis, do Indiana Pacers, Ben Simmons, do Philadelphia 76ers, Jayson Tatum, do Boston Celtics e Russell Westbrook, do Houston Rockets.

A equipe titular de Antetokounmpo terá Trae Young, do Atlanta Hawks, Kemba Walker, do Boston Celtics, Pascal Siakam, do atual campeão Toronto Raptors e Joel Embiid, do Philadelphia 76ers.

Para o time reserva, o grego escolheu Khris Middleton, companheiro de Milwaukee Bucks, além de Bam Adebayo e Jimmy Butler, ambos do Miami Heat, Rudy Gobert e Donovan Mitchell, do ambos Utah Jazz, Brandon Ingram, do New Orleans Pelicans e Kyle Lowry, do Toronto Raptors.