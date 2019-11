Espanha - Uruguai, assim acompanhamos

21:24 Muito obrigado a todos que estiveram com a Equipe VAVEL Brasil neste segundo dia de jogos da Copa das Confederações! A crônica de Espanha 2-1 Uruguai já está no ar. Siga conosco na sequência do torneio. Boa noite à todos!

FOTO: Luisito Suárez cumprimenta Tata González na comemoração do gol de honra do Uruguai (foto: Jasper Juinen/Getty Images).

21:07 Os próximos jogos de Espanha e Uruguai pela Copa das Confederações serão no meio da semana. Os espanhois enfrentam o Taiti, na quinta (20), às 16h, no Maracanã, enquanto os uruguaios duelam com a Nigéria, às 19h do mesmo dia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

VÍDEO Vejam o golaço de Luisito Suárez, que diminuiu a desvantagem uruguaia, mas não foi suficiente para a recuperação celeste.

ESTATÍSTICAS NO FINAL DO JOGO Posse de bola: ESP 71% x 29% URU | Chutes a gol: ESP 9 x 2 URU | Faltas: ESP 13 x 22 URU | Passes finalizados: ESP 89% x 66% URU | Escanteios: ESP 5 x 1 URU.

FIM DE PAPO NA ARENA PERNAMBUCO! A Espanha começa com o pé direito e vence o Uruguai por 2 a 1, gols de Pedro Rodríguez e Soldado para a Fúria, com Luis Suárez descontando para a Celeste Olímpica.

47' NÃO VIU NADA, JUIZÃO?! Soldado invadiu a área, na cara de Muslera, e foi derrubado. O árbitro fingiu que não viu.

45' Sergio Ramos tentou imitar Suárez na sequência, e mandou a bola fora da Arena Pernambuco. No momento em que são indicados os 4 minutos de acréscimos que teremos.

43' Em uma cobrança de falta magistral, Luis Suárez diminuiu e recoloca o Uruguai no jogo nos minutos finais! 2 a 1 para a Espanha no Recife!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO URUGUAI!

41' Forlán arrancou pela esquerda, trouxe para o centro do campo e conseguiu uma falta boa.

38' O Uruguai briga, é bravo, mas parece que temos um jogo decidido no Recife. A Espanha segue apenas tocando, fazendo uma roda de bobo com os uruguaios.

36' SUBSTITUIÇÃO NA ESPANHA Vicente del Bosque troca pela última vez, com a saída de Pedro Rodríguez (11), para a entrada de Juan Mata (13).

35' Os espanhois mantém a posse de bola, tocando calmamente, sob vaias dos torcedores pernambucanos, que gritam pelo Uruguai.

FOTO: Mesmo com a derrota, os uruguaios fazem a festa na Arena Pernambuco (foto: Robert Cianflone/Getty Images).

31' SUBSTITUIÇÃO NA ESPANHA Xavi Hernández (8) deixa o gramado para a entrada de Javi Martínez (4).

29' Agora foi a vez de Cristian Rodríguez arriscar. O camisa 7 uruguaio arrancou, mandou de pé esquerdo, desequilibrado, sem perigo. Mas chega o Uruguai.

28' QUE BALÃO, FORLÁN... Boa falta para o atacante uruguaio que arriscou, mas pegou mal na bola e isolou.

27' Fechou o tempo novamente. Sergio Ramos deu uma pancada em Lodeiro que irritou profundamente os uruguaios.

25' CARTÃO AMARELO Arbeloa pisou no adversário e também está amarelado.

24' SUBSTITUIÇÃO NO URUGUAI Para botar o time para a frente, entrou Diego Forlán (10) para a saída de Diego Pérez (15).

PÚBLICO TOTAL: 41.705 pessoas acompanham o jogo na Arena Pernambuco.

20' Nas poucas saídas uruguaias, falta qualidade no acabamento dos passes. Suárez teve boa iniciativa, mas errou o último toque na bola.

19' SUBSTITUIÇÃO NA ESPANHA Sai Cèsc Fàbregas (10) para a entrada de Santi Cazorla (20).

18' QUE JOGADA! Troca de passes, e mesmo quando não dá certo, a bola sobra no pé de Pedro, que manda desajeitado, à direita do gol.

17' SUBSTITUIÇÃO NO URUGUAI Sob gritos de incentivo, entra o botafoguense Lodeiro (14) na vaga de Walter Gargano (5).

16' O índice de acerto de passes da Espanha aumentou nesta etapa final. Os espanhois acertaram absurdos 91% dos passes que tentaram.

15' Suárez tentou uma jogada individual pela direita e perdeu a bola. Foi a primeira saída uruguaia com a bola no chão no segundo tempo.

11' RASPOU O POSTE! Iniesta fez jogada genial, saindo da marcação de dois uruguaios e mandou de canhota, à esquerda de Muslera!

10' ARRISCOU FÀBREGAS! Fàbregas achou espaço e chutou de longe! O meia do Barcelona é um dos poucos que tentam chutar a gol. Agora Muslera pegou firme.

7' CALMA? Busquets matou contra-ataque uruguaio e o juiz segue na conversa...

6' Maxi Pereira deu um pontapé no jogador espanhol, mas foi apenas advertido verbalmente pelo árbitro japonês.

4' PASSOU PELA ÁREA! A Espanha trocou muitos passes, até chegar na ponta direita, onde Fàbregas cruzou para ninguém aproveitar!

SUBSTITUIÇÃO NO URUGUAI O Uruguai voltou dos vestiários com uma troca, saiu Ramírez (18) para a entrada de Álvaro González (20).

COMEÇA A ETAPA FINAL NA ARENA PERNAMBUCO!

20:02 E as equipes estão de volta ao gramado da Arena Pernambuco, já organizadas para o reinício.

VÍDEO E agora, o segundo gol da Espanha, anotado por Roberto Soldado, após grande passe de Fàbregas.

VÍDEO Em vídeo, o primeiro gol espanhol, marcado por Pedro Rodríguez.

NÚMEROS Estatísticas consolidadas no final da etapa inicial. A posse de bola mudou pouco, 77% para a Espanha, 23% para o Uruguai. Uruguaios cometeram 12 faltas, enquanto os espanhois fizeram apenas 3 faltas. Passes certos: 89% para a Espanha, 44% para o Uruguai.

FOTO: Roberto Soldado comemora com seus companheiros o segundo gol espanhol, festejando principalmente Fàbregas, que lhe deu grande assistência.

FOTO: As seleções perfiladas antes do início da partida e o panorama da Arena Pernambuco, em grande foto de Robert Cianflone, da Getty Images.

46' Apita Nishimura! Termina o primeiro tempo no Recife!

45' Teremos um minuto de acréscimo na Arena Pernambuco.

44' Suárez invadiu a área, tentou um drible a mais e perdeu a bola...

43' QUASE, QUASE! Iniesta cruzou da esquerda, Sergio Ramos ganhou no alto, mas cabeceou à esquerda de Muslera.

42' Sequência de faltas da seleção do Uruguai, tentando impedir a Espanha de jogar. Única forma de parar a Fúria.

41' CARTÃO AMARELO Diego Lugano acariciou um pouco mais forte o jogador espanhol e levou o segundo amarelo dos uruguaios.

40' FOTO: Assim Pedro Rodríguez comemorou seu gol que abriu os trabalhos na Arena Pernambuco (foto: Shaun Botterill - FIFA).

38' MUSLERA! Excepecional defesa de Muslera! A zaga uruguaia falhou, a bola em cobrança de escanteio foi à meia-altura, e Piqué quase ampliou para a Espanha!

36' Na cobrança de falta, Lugano apareceu na frente de Casillas, mas perdeu o domínio da bola, perdendo ótima chance.

35' CARTÃO AMARELO Gerárd Piqué agarrou Luis Suárez e levou o primeiro cartão amarelo da Espanha no jogo.

33' ESTATÍSTICAS Alguns números da partida. A posse de bola está quase em sua totalidade com a Espanha, 78%, contra 22% de posse uruguaia. Tivemos 8 faltas cometidas pelo Uruguai, enquanto a Espanha cometeu apenas uma.

31' Grande passe de Fàbregas, com extrema visão de jogo, para Roberto Soldado, que tirou de Muslera e aumentou para a Fúria. A posição do atacante do Valencia era completamente legal!

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ESPANHA!

29' UHHHHH! Cobrança de falta da direita, alçada na área e Cavani desviou, sem marcação, para defesa segura de Casillas.

28' FECHOU O TEMPO! Depois de duas disputas fortíssimas pelo alto, houve uma chegada pelo chão mais forte do espanhol Sergio Ramos devolvendo a pancada sofrida anteriormente.

27' CARTÃO AMARELO Cavani deixou o braço em Sergio Ramos, na disputa pelo alto e levou o primeiro cartão amarelo do jogo.

26' Xavi Hernández foi para a bola e mandou muito perto do gol de Muslera. O goleiro uruguaio apenas observou - e rezou.

26' Falta perigosíssima para a seleção da Espanha, cometida por Diego Lugano.

24' O Uruguai conseguiu uma rara chegada, e teve um escanteio, que não foi aproveitado.

24' FOTO: Martín Cáceres e Álvaro Arbeloa lutam por um pedaço de campo e pela posse da bola.

22' Agora vamos ver se o Uruguai se solta para o ataque, uma vez que está completamente perdido ao se posicionar demasiado defensivamente.

20' Não demorou para a Fúria furar o bloqueio uruguaio! Escanteio da esquerda cobrado para fora da área, Pedro Rodríguez mandou uma pancada, Lugano desviou e matou Muslera. Placar aberto na Arena Pernambuco, Espanha 1 a 0!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA ESPANHA!

18' Novamente um cruzamento por baixo na área uruguaia que não encontra um pé sequer para o desvio. Mais um susto na torcida uruguaia.

16' MUSLERA, EM DOIS TEMPOS! Tabela com boa dose de sorte entre Iniesta e Fàbregas. O camisa 6 mandou para o gol e Muslera espalmou para cima, pegando firme na sequência.

14' Impressiona a dificuldade uruguaia em sair para o jogo. O time joga com duas linhas de 4, muito longe de Suárez e Cavani, e abusa dos balões, quando consegue.

12' O CERCO ESTÁ FECHANDO... A Espanha toca a bola cada vez mais próximo da área uruguaia, apenas esperando uma falha da defesa celeste.

9' NA TRAVE! A Espanha tocou, tocou, tocou, tocou, e quando surgiu um pequeno espaço, Fàbregas mandou um petardo no poste direito de Muslera! Quase abriu o placar a atual campeã do Mundo!

8' A marcação da Espanha, por sua vez, é diferente. Pequenos grupos de espanhois cercam o uruguaio que está com a bola.

7' O Uruguai tenta fechar todos os espaços da Fúria, mas se posiciona apenas no campo defensivo, esperando a seleção espanhola. E tivemos a primeira falta do jogo, para a Espanha.

4' PASSOU POR TODO MUNDO! Jordi Alba chegou ao costado da área e cruzou. A bola passou por Soldado e Fàbregas e nenhum deles chegou a tempo.

3' FOTO: Do site da FIFA, a chegada do público abaixo de chuva na Arena Pernambuco.

1' E o clássico estilo espanhol de manutenção de posse de bola começa já nos instantes iniciais.

0' Nos primeiros toques de bola, o posicionamento da torcida fica claríssimo: a maioria do público vai torcer pela Celeste.

APITOU O JAPONÊS YUICHI NISHIMURA! BOLA ROLANDO NA ARENA PERNAMBUCO!

18:58 Em competições oficiais, a Espanha e o Uruguai se enfrentaram duas vezes, e ambas as partidas terminaram empatadas. Empate em 2 a 2 na Copa de 1950, no Pacaembu, e 0 a 0 na Copa de 1990, na Itália.

18:55 AGORA É A VEZ DO HINO DA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI!

18:54 HINO ESPANHOL EXECUTADO NA ARENA PERNAMBUCO!

18:54 O árbitro Nishimura pega a bola e vem à frente das seleções que, perfiladas, estão no campo de jogo!

18:51 As seleções estão se preparando para entrar no gramado da Arena Pernambuco!

18:49 URUGUAI CONFIRMADO! A Celeste vai a campo com 1 Muslera; 22 Caceres, 2 Lugano, 3 Godín e 16 Maxi Pereira; 15 Pérez, 5 Gargano, 7 C. Rodríguez e 18 Ramírez; 21 Cavani e 9 Suárez. No banco, Castillo, Martín Silva, Coates, Álvaro Pereira, Eguren, Forlán, Abel Hernández, Aguirregaray, Lodeiro, Arévalo Ríos, Scotti e Álvaro González.

18:47 ARTILHEIROS NO BANCO Os maiores artilheiros da história das seleções irão sentar no banco de reservas nessa noite. Diego Forlán e David Villa, com 33 e 53 gols, respectivamente, serão apenas opções dos treinadores de Uruguai e Espanha.

18:45 ESPANHA NO PAPEL! A Espanha está escalada com 1 Casillas; 17 Arbeloa, 3 Piqué, 15 Sergio Ramos e 18 Jordi Alba; 16 Busquets, 6 Iniesta, 8 Xavi e 10 Fàbregas; 11 Pedro Rodríguez e 14 Soldado. Vicente del Bosque terá no banco Valdés, Reina, Albiol, Javi Martínez, Azpilicueta, Villa, Torres, Mata, Monreal, Cazorla, David Silva e Jesús Navas.

18:39 Já a Espanha quer superar a apenas razoável campanha da sua única participação, na África do Sul, em 2009, quando caiu nas semi-finais, contra os Estados Unidos. A Fúria ficou com o 3º lugar, ao bater os donos da casa na decisão pela medalha de bronze.

18:37 O Uruguai, atual campeão da Copa América, volta à Copa das Confederações depois de 16 anos. A única participação da Celeste foi em 1997, como campeã da Copa América de 1995. O 4º lugar, após os 100% da primeira fase, é a marca a ser batida em terras brasileiras.

18:30 As expectativas de uruguaios e espanhois para a partida são bem distintas. Enquanto o time do "Maestro" Óscar Tabárez entrará em campo para não perder, a Espanha quer se impor e mostrar o futebol eficiente que o levou a conquistar quase tudo nos últimos 5 anos.

18:28 FOTO: Os mantos que os espanhois utilizarão no jogo de logo mais já estão prontinhos nos vestiários da Arena Pernambuco.

18:26 Em fevereiro, Espanha e Uruguai se enfrentaram, também em jogo amistoso, nos Emirados Árabes Unidos. Vitória da Fúria por 3 a 1, gols de Pedro, duas vezes e Fàbregas, com Cristian Rodríguez descontando para a Celeste.

18:22 Na prévia da Copa das Confederações, Espanha e Uruguai fizeram amistosos e venceram, respectivamente, Irlanda e França.

18:20 Boa noite! Depois da grande vitória da Itália sobre o México, a Equipe VAVEL Brasil vai acompanhar a abertura do Grupo B, com o duelo entre Espanha e Uruguai, duas das 4 melhores seleções da última Copa do Mundo.