Honduras x Suíça na Copa do Mundo 2014

19:16 Boa noite para você que acompanhou os detalhes de Honduras 0x3 Suíça! Acompanhem todas as notícias do futebol nacional e internacional no twitter da Vavel Brasil e curtam a página no facebook! Até a próxima!

19:12 A Suíça irá enfrentar a Argentina, nas oitavas-de-final, na próxima terça-feira (1), às 13h, no Itaquerão, em São Paulo

19:02 Shaqiri é o 2º jogador da Suíça a fazer um hat-trick numa Copa do Mundo. O único, até então, havia sido Sepp Hugi, em 1954, contra a Áustria.

18:58 Confira a classificação do grupo E

P V E D França 7 2 1 0 Suíça 6 2 0 1 Equador 3 1 0 2 Honduras 0 0 0 3

18:56 Autor dos três gols do jogo, o meia Sherdan Xhaqiri foi eleito pela Fifa o craque da partida. Foto: Divulgação/Portal da Copa

18:53 No outro jogo do grupo, França e Equador empataram por 0 a 0. Com o resultado, os franceses confirmam a liderança do grupo e enfrentarão a Nigéria nas oitavas

90+3' FINAL DE JOGO NA ARENA AMAZÔNIA! Com três gols do meio-campista Xhaqiri, a Suíça derrota Honduras por 3 a 0 e garante vaga nas oitavas-de-final, na qual enfrentará a Argentina. Os hondurenhos, no entanto, terminam a fase de grupos sem vitórias

90' Três minutos de acréscimo

85' Última modificação na Suíça! SAI o autor dos gols Shaqiri, ENTRA Dzemaili

83' Jogo esquenta na reta final, com as duas seleções procurando boas jogadas ofensivas

79' UHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Marvin Chavez cabeceia sozinho na pequena área e Benaglio faz um verdadeiro milagre

76' Última mudança em Honduras! ENTRA Najar, SAI Boniek García

76' Mais uma modificação na Suíça! SAI Xhaka, ENTRA Michael Lang

73' Substituição na Suíça! SAI Drmic, ENTRA Seferovic

71' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA SUÍÇA! É o terceiro de Shaqiri! Após mais um contra-ataque veloz, Drmic passa por Victor Bernárdez e serve o meio-campista Xhaqiri, que chutou e deslocou Noel Valladares, marcando seu terceiro gol na partida. Honduras 0x3 Suíça

65' CARTÃO AMARELO PARA JERRY PALACIOS, DE HONDURAS!

64' Honduras continua com mais posse de bola, mas poucas jogadas de ataque são criadas com eficiência

61' Após lançamento na pequena área, Jerry Palacios reclama de empurrão de Djourou, mas a arbitragem nada marcou

58' UHHHHHHHH! Mehmedi serve Shaqiri, que chuta de perna direita e Noel Valladares corta

55' Suíça cresce na partida e equilibra a posse de bola, mas se mantendo forte na defesa

51' UHHHHHHHHHHHHH! Após boa jogada, Bengtson passa por Benaglio e chuta, mas Rodríguez corta em cima da linha!

49' UHHHHHHHH! Após cruzamento na pequena área suíça, Bengtson tenta dar um peixinho e não alcança. Quase o primeiro gol hondurenho

46' BOLA ROLANDO NOS ÚLTIMOS 45 MINUTOS DE HONDURAS 0x2 SUÍÇA!

18:02 Mais uma substituição em Honduras! SAI Espinoza, ENTRA Marvin Chavez

17:55 Daqui a pouco a bola volta a rolar na etapa final! Fiquem conosco e acompanhem os últimos 45 minutos na Arena Amazônia

17:49 Intervalo também no Maracanã para Equador 0x0 França. Os resultados de momento fazem as oitavas serem Argentina x Suíça e França x Nigéria

45+2' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO NA ARENA AMAZÔNIA! Com dois gols do meio-campista Xhaqiri, a Suíça vence Honduras por 2 a 0. Resultado de momento classifica os europeus às oitavas

45' Arbitragem designa dois minutos de acréscimo

44' Apesar de ter mais posse de bola, Honduras finalizou menos que a Suíça

39' Substituição em Honduras! SAI Costly, ENTRA Jerry Palacios. O atacante hondurenho saiu por conta de contusão

38' Parada técnica para os atletas se hidratarem devido ao forte calor em Manaus

36' UHHHHHHHHH! Xhaka recebe sozinho na direita e chuta cruzado, mas a bola sobe um pouco mais do que deve. Quase o terceiro dos helvéticos

34' Até o jogo de hoje, o meia Xherdan Shaqiri não havia apresentado um bom futebol na Copa do Mundo. Com mais liberdade para criar e finalizar, já deixou sua marca duas vezes

30' GOOOOOOOOOOOOOOL DA SUÍÇA! Shaqiri, de novo! Após contra-ataque em velocidade, o meio-campista tabela com Drmic e toca na saída de Noel Valladares! Honduras 0x2 Suíça

24' Equipes tentam trocar passes, mas o meio-campo tá muito ocupado e as jogadas saem pelo lado

20' Partida segue equilibrada no meio-campo, apesar do gol helvético. Suíça segue forte na marcação

15' Torcida suíça comemora o gol marcado por Shaqiri , aos 11 minutos. Foto: Clive Brunskill/Getty Images

11' Apesar de atrás no marcador, a seleção hondurenha tem mais posse de bola e chega mais no ataque, mas sem eficiência

8' Honduras tenta recolocar equilíbrio na partida, mas para na defesa helvética, bem postada

5' GOOOOOOOOOOOOOOOLAÇOOOOOOO DA SUÍÇA! Após uma boa jogada pela direita de ataque, Shaqiri puxa para a perna esquerda e acerta o ângulo de Valladares! Honduras 0x1 Suíça

2' UHHHHHHHHHHHHHH! Drmic aproveita falha na saída de bola hondurenha e cruza na pequena área para Shaqiri, que de primeira, manda para o gol e Noel Valladares faz uma grande defesa!

0' BOLA ROLANDO NA ARENA AMAZÔNIA PARA HONDURAS E SUÍÇA! O jogo vale a classificação às oitavas!

16:58 Equipes realizam a última conversa antes da bola rolar. Falta pouco para o jogo começar!

16:55 Agora é a vez do Salmo Suíço ser reproduzido na Arena Amazônia!

16:53 Seleções no gramado! Os hinos nacionais serão reproduzidos. O primeiro será o de Honduras

16:50 Não saiam daqui, já já as equipes entram no gramado da Arena Amazônia e a bola rola!

16:40 Ottmar Hitzfeld, no entanto, terá disponíveis os seguintes atletas: Sommer (G), Bürki (G), Ziegler, Senderos, Lang, Barnetta, Seferovic, Stocker, Dzemaili, Fernandes e Gavranovic

16:35 No banco de reservas, Luis Suárez terá à disposição: Lopez (G), Escober (G), Osman Chávez, Montes, Emilio, Jerry Palacios, Mario Martinez, Delgado, Rony Martinez, Najar, Garrido e Marvin Chavez

16:21 As duas seleções serão escaladas taticamente assim. Foto: Divulgação/Fifa

16:10 No momento, tempo nublado em Manaus. A temperatura é de 26ºC e 88% de umidade

16:08 O vestiário suíço também está pronto à espera dos atletas! Foto: Divulgação/Fifa

16:05 Vestiário hondurenho está pronto para a seleção! Já já os jogadores chegam por lá! Foto: Divulgação/Fifa

15:56 HONDURAS também definida! No 4-4-2, Luis Suárez confirma a equipe com: Valladares; Beckeles, Figueroa, Bernárdez e Juan García; Claros, Wilson Palacios, Boniek García e Espinoza; Bengtson e Costly

15:52 SUÍÇA confirmada! Com o zagueiro Schär e o retorno do atacante Drmic, Ottmar Hitzfeld define a seleção com: Benaglio; Lichtsteiner, Djourou, Schär e Rodríguez; Behrami, Inler, Xhaka, Mehmedi e Shaqiri; Drmic

15:42 No primeiro jogo durante o dia em Manaus, a previsão do tempo é de umidade baixa e temperatura máxima de 33ºC. Expectativa de forte calor na capital amazonense

15:35 No outro jogo do grupo E, França e Equador se enfrentarão no Maracanã. Confira em simultâneo por aqui

15:30 Para o confronto de logo mais, as duas seleções possuem atletas pendurados com cartão amarelo, ficando suspensos caso se classifiquem às oitavas. Pelo lado de Honduras são: Jerry Bengtson, Victor Bernárdez, Boniek García e Luis Garrida; enquanto que na Suíça somente Johann Djourou.

15:28 LEIA MAIS: Em situações distintas na busca pela vaga, Honduras e Suíça se enfrentam em Manaus

15:26 TRIO DE ARBITRAGEM ARGENTINO! Desde 2010 no quadro da Fifa, o responsável pela partida de logo mais será Néstor Pitana, que já apitou dois jogos nessa Copa do Mundo. Seus auxiliares serão os conterrâneos Hernan Maidana e Juan Pablo Belatti. É a primeira participação do árbitro na competição, mas já havia participado de outras competições internacionais, como a última edição da Copa do Mundo Sub-17. Foto: Warren Little/Getty Images

15:25 FIQUE DE OLHO: Granit Xhaka, meia da Suíça. Meia-armador de origem e chegando até a atuar de volante, o atleta vem se destacando também na finalização, sendo um dos principais jogadores da seleção no quesito. Autor do segundo gol na derrota para a França, espera ter uma boa atuação para conseguir a classificação às oitavas-de-final. Foto: Phil Walter/Getty Images

15:20 FIQUE DE OLHO: Noel Valladares, goleiro de Honduras. Apesar de baixo para a posição, é responsável por fazer defesas importantes, assim como em 2010 no último encontro entre as seleções. O arqueiro é considerado uma das peças fundamentais da equipe para tentar evitar tomar mais gols e quem, sabe, buscar a inédita classificação às oitavas-de-final da Copa do Mundo. Foto: Clive Rose/Getty Images

15:15 Antigo Vivaldão, a Arena Amazônia irá receber seu quarto e último jogo na Copa do Mundo 2014. Com uma média de 2,75 gols por partida e sendo capaz de comportar até 40.549 torcedores, o único estádio na região Norte do Mundial vem recebendo um bom público, com a expectativa de manter o alto índice no duelo de logo mais. Até o momento, já ocorreram: Inglaterra 1x2 Itália, Camarões 0x4 Croácia e Estados Unidos 2x2 Portugal. Foto: Getty Images

15:10 Reconhecendo a adversidade climática, o lateral-direito da Suíça, Lichtsteiner, diz que isso não poderá ser usado como uma eventual justificativa, mas garante estar preparado: "A umidade daqui é diferente, é especial. Na Itália o clima não é tão extremo, mas também temos temperaturas elevadas lá. Quando isso acontece, as partidas se tornam mais difíceis. Claro que temos que nos adaptar, é um jogo importante amanhã. Recebemos muitas dicas e por isso acho que estamos bem preparados", garantiu.

15:05 No ataque, no entanto, a dúvida é pela característica. Josep Drmic, que começou jogando contra o Equador e não rendeu o esperado, pode entrar para dar mais velocidade. Caso Ottmar Hitzfeld queira valorizar a presença de área e a eficiência na finalização, deverá escolher Haris Seferovic, que marcou o gol da vitória na estreia e foi mantido na última rodada. De resto, o time será o mesmo que perdeu para a França. Sendo assim, o time que deve ir a campo com: Benaglio; Lichtsteiner, Djourou, Senderos e Ricardo Rodríguez; Behrami (Dzemaili), Inler, Shaqiri, Xhaka e Mehmedi; Seferovic (Drmic).

15:00 No meio-campo, Behrami, que não foi bem na derrota para os franceses, pode ser substituído por Dzemaili, autor do primeiro gol. Por ser considerado um dos líderes da equipe, o volante disse que não teme perder a vaga, mas reconhece a força do grupo: "Nós conversamos com o treinador para realizar, pensando em fazer um jogo bom, positivo. Cada um de nós sabe o que fez de errado naquela derrota (contra a França). Agora precisamos olhar para frente. A seleção suíça tem jogadores com experiência internacional. É preciso assumirmos essa responsabilidade", afirmou Behrami.

14:55 Tentando se recuperar da goleada sofrida para a França, a Suíça vem para o confronto podendo até empatar, mas contará com mudanças no time titular. Uma das modificações, porém, será forçada por conta de lesão. Após uma fratura na face, o zagueiro Von Bergen foi cortado da Copa do Mundo e poderá dar lugar a Senderos, que entrou em campo no último jogo.

14:50 Com as alterações realizadas e com as esperanças de classificação às oitavas vivas, a provável escalação de Honduras para o duelo de logo mais é: Valladares; Beckeles, Victor Bernárdez, Figueroa e Juan Gárcia; Garrido, Wilson Palácios, Espinoza e Martinez; Bengston e Costly.

14:45 Procurando se inspirar nos rivais de Concacaf, que já estão classificados às oitavas, o novo titular hondurenho na lateral-esquerda comenta que a esperança segue viva para surpreender: "Com certeza eles (Costa Rica e México) estão fazendo um belo papel. Costa Rica está jogando do seu modo, do seu jeito, e com todo o mérito tem atravessado um ótimo momento, assim como o México que já está classificado. É uma inspiração para nós sim. Temos a possibilidade e a esperança nisso, não devemos perder a fé no que nos mantém vivos. Eles são uma motivação", afirma Juan García.

14:40 Comemorando o retorno de Palacios, ressalta a experiência e a importância do atleta para o esquema tática da seleção, além do carisma dele para o restante do grupo: "Ele é um jogador muito importante no esquema da nossa seleção e também um dos mais carismáticos. Não há como negar. Quando podemos acompanhar um jogador como esse, temos noção da sua importância. Tê-lo de volta é realmente muito importante, e eu acredito nisso", disse Luis Suárez.

14:35 Sacando o lateral-esquerdo Izaguirre, um dos nomes mais conhecidos do elenco da titularidade, para dar vez a Juan García, e contando com o retorno do experiente volante Wilson Palacios, que estava suspenso, o técnico hondurenho Luis Suárez disse confiar bastante no substituto de um dos destaques de sua seleção: "Juan é um jogador muito importante para nós, e foi assim durante nossa classificação para a Copa do Mundo. Confio plenamente nele", afirmou.

14:30 Com poucas mudanças na equipe que perdeu de virada para o Equador por 2 a 1, o treinador de Honduras pretende não modificar o esquema tático, apesar das modificações no time titular. Na última movimentação antes da partida, foram vistas jogadas ensaiadas, valorizando os meio-campistas e os alas hondurenhos, priorizando a triangulação no setor ofensivo.

14:25 Contra seleções da Concacaf, inclusive, a Suíça está invicta nos registros de jogos da Fifa. Além do empate contra Honduras, na última edição do Mundial, os helvéticos derrotaram o México, por 2 a 1, na Copa do Mundo de 1950, e empataram com os Estados Unidos, por 1 a 1, em 1994, quando os estadunidenses sediaram a competição.

14:20 Em toda a história de confrontos, as seleções só se enfrentaram uma vez, na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. O contexto, coincidentemente, foi igual ao atual. Com os hondurenhos matematicamente eliminados, os suíços precisavam de uma vitória simples para conquistar a classificação às oitavas, na última rodada da fase de grupos. Um amargo empate em 0 a 0, porém, fez com que morressem abraçadas naquele Mundial

14:15 Em sua décima participação na competição mundial, a Suíça espera repetir a campanha de quando sediou o evento, em 1954, quando alcançou as quartas-de-final. Miscigenada, a seleção helvética possui 13 dos 23 jogadores vinculados a outros países, tanto europeus como africanos. Nas Eliminatórias, não passaram por problemas e se classificaram à Copa do Mundo de forma invicta.

Suíça: diversidade dentro e fora de campo é o grande trunfo dos suíços ​ ​​ ​

14:10 Participando da terceira Copa do Mundo, a seleção de Honduras mescla a juventude dos atletas que chegaram às quartas-de-final das Olimpíadas de 2012, em Londres, com os experientes que já integravam o grupo da última edição, em 2010. Classificado para o Mundial após fazer boa campanha como mandante nas Eliminatórias, tenta quebrar o tabu de nunca se classificar às oitavas-de-final da competição.

Honduras: onde o futebol explica a sociedade

14:05 Com os resultados da última rodada, a França seguiu líder, com 6 pontos, enquanto as equipes que se enfrentam na capital amazonense ficaram em 3º e 4º lugar do grupo E, respectivamente. Confira a classificação abaixo

P V E D França 6 2 0 0 Equador 3 1 0 1 Suíça 3 1 0 1 Honduras 0 0 0 2

14:00 Decepcionado com o nervosismo dos jogadores na partida, apesar de apresentar um bom futebol, o comandante hondurenho Luis Suárez acredita que as esperanças possam seguir vivas contra a França, líder do grupo: "Foi um jogo muito disputado. Acho que tivemos dificuldade para controlar os nervos e a ansiedade por tudo o que estava em jogo. A equipe me deixou satisfeito. Fizemos tudo corretamente, mas eles fizeram um pouco melhor: tiveram mais posse de bola, finalizaram mais e marcaram os gols. Melhoramos em relação ao primeiro jogo e, embora não tenhamos conquistado o resultado, foi bom para a próxima partida", afirma.

13:55 Já sabendo do resultado do outro jogo do grupo, os hondurenhos precisavam de um empate para seguirem vivos na competição. Apesar de ter saído na frente do marcador, Honduras foi para cima e acabou tomando o empate logo em seguida. Acomodado com o resultado momentâneo, sofreu a virada e deu adeus às chances de tentar se classificar à fase seguinte, ficando matematicamente eliminada. Foto: Matthias Hangst/Getty Images

13:50 Lamentando-se por não apresentar um bom futebol, o treinador Ottmar Hitzfeld reconhece a péssima atuação de seus comandados: "Estou muito decepcionado com a nossa derrota. Não alcançamos nosso potencial pleno. Nós tivemos um bom início de jogo, até melhor do que na partida contra oEquador, mas só até os primeiros gols. Quando jogamos com uma equipe tradicional, sair perdendo por 2 a 0 é terrível. É difícil voltar para o jogo. A França ficava a nossa espera para contra-ataques", assegura.

13:45 Autor de um dos gols na derrota para a França, o meio-campista Granit Xhaka reconheceu que o time não foi bem, mas lembrou que a coletividade pode ser fundamental para a classificação: "Depois da vitória contra o Equador, a gente tinha que ter repensado algumas coisas. Eu acho que estes últimos 20 minutos foram decisivos para a gente. A França teve mais chances de gols. Foi um jogo difícil, e na próxima vez, vai ter que repensar algumas coisas, jogar mais e jogar juntos", afirmou.

13:40 Após começar com vitória, a Suíça foi atropelada pela França, em Salvador. Na última sexta-feira (20), os helvéticos foram goleados por 5 a 2 pelos franceses, em tarde inspiradíssima do atacante Benzema, que marcou um gol e participou efetivamente dos outros tentos. Foto: Christopher Lee/Getty Images

13:35 LEIA MAIS: Benzema brilha e França é clínica para golear a Suíça

13:30 Boa tarde, você que navega na VAVEL Brasil! Estamos iniciando nossas transmissões da Copa do Mundo 2014, hoje acompanharemos a partida entre Honduras e Suíça. A partida será disputada às 17h (de Brasília), na Arena Amazônia, em Manaus.