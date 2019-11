Resultado do jogo Bolívar x San Lorenzo na Copa Libertadores 2014

23:20 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Bolívar e San Lorenzo. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

23:16 Nacional e San Lorenzo fazem a grande final da Libertadores. O primeiro confronto contra os paraguaios será na próxima quarta-feira, dia 6, em Assunção. O segundo jogo será em Buenos Aires, dia 13. Na final, o gol fora de casa não é critério de desempate.

23:14 Pela primeira vez em sua história, o San Lorenzo está na final da Libertadores e tentará igualar os rivais e ganhar uma taça da competição!

49' FINAAAAL DE JOGO!!

47' IMPEDIDO! Tenorio é lançado na área, finaliza com perigo, mas atacante equatoriano é flagrado em impedimento!

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOLÍVAR!!! Capdevilla cruza da esquerda, a bola é desviada e sobra para Yecerotte na direita, que manda de voleio, de primeira, para fazer um belo gol! O de honra para o Bolívar!

43' Cabrera arrisca de quase do meio-campo e manda para fora.

42' Óscar Rodas arrisca de fora da área e manda para fora.

41' Torcedores do Bolívar colocam fogo em faixas de papel nas arquibancadas!

40' QUE DEFESAAA!! Cardozo arranca pela direita, puxa para o pé esquerdo e solta a bomba, mas Torrico faz boa defesa! Na sobra, Álvarez é flagrado em impedimento!

37' Arce tenta de longe e, mais uma vez, manda longe do gol de Torrico.

36' Arce recebe na direita, cruza na área, mas Torrico fica com a bola.

34' Yecerotte tenta de longe, mas isola.

33' Blandi recebe em contragolpe na direita, cruza na área para Villalba, mas Gutiérrez faz o corte.

32' Cardozo faz jogada ensaiada em cobrança de falta na direita, rola para Chávez chutar, e a bola fica na defesa. Na sobra, Capdevilla tenta o chute, mas manda na arquibancada.

31' SUBSTITUIÇÃO NO BOLÍVAR! SAI: Callejón; ENTRA: Óscar Rodas

29' SUBSTITUIÇÃO NO SAN LORENZO! SAI: Cetto; ENTRA: Fontanini

28' Tenorio arrisca de longe, mas Torrico faz defesa tranquila.

27' CARTÃO AMARELO PARA BLANDI!

26' Callejón disputa bola com Cetto, cai na área e pede o pênalti, mas Carlos Vera manda jogo seguir!

24' SUBSTITUIÇÃO NO SAN LORENZO! SAI: Romagnoli; ENTRA: Barrientos

24' Arce rouba bola na entrada da área, rola para Callejón, que chuta forte, mas bola vai para fora!

21' Torrico cai no gramado mais uma vez e aproveita para ganhar mais tempo.

21' SUBSTITUIÇÃO NO BOLÍVAR! SAI: Víctor Córdoba; ENTRA: Rudy Cardozo

21' SUBSTITUIÇÃO NO BOLÍVAR! SAI: Eguino; ENTRA: Yecerotte

20' PRESSÃO BOLIVIANA! Arce cobra escanteio, Tenorio tenta o cabeceio, mas leva a mão na bola!

20' QUE PERIGO! Capdevilla cruza da direita, Arce cabeceia meio sem jeito, e a bola sai por cima do gol de Torrico!

19' SUBSTITUIÇÃO NO SAN LORENZO! SAI: Piatti; ENTRA: Kannemann

18' Callejón cruza, e Blandi tira da área argentina.

18' Bolívar tem falta da esquerda para cobrar. Callejón está na bola.

16' UUUH!! Tenorio é lançado na área, mas goleiro argentino se antecipa e tira o perigo!

15' CARTÃO AMARELO PARA CABRERA!

13' Piatti parte em contra-ataque, tenta cortar dois marcadores, cai na área e pede o pênalti, mas juiz nada dá.

12' Callejón cruza da direita, Capdevilla emenda para ára, mas Cetto aparece para tirar o perigo!

11' Espanhol bota na área, e argentinos afastam o perigo. Na sobra, bola é cruzada para Córdoba, que não alcança, e Torrico fica com a bola para a segurança do San Lorenzo.

10' Bolívar segue no ataque e pela direita. Callejón tem novo escanteio para cobrar.

8' UUUUH!! Arce cobra dois escanteios seguidos, e no segundo encontra a cabeça de Eguino, livre, que cabeceia para fora!!

7' QUE DEFESA!! Álvarez faz jogada pela direita, rola para Arce, que chuta forte, mas goleiro argentino faz a defesa!

6' CARTÃO AMARELO PARA TORRICO!

5' Córdoba tenta chute de primeira em rebote na intermediária, mas manda para fora.

4' Capdevilla recebe na esquerda, cruza, mas Torrico fica com a bola.

3' Álvarez parte pela direita, tenta o passe, mas Romagnoli intercepta.

2' Arce cobra dois escanteios seguidos, e Torrico fica com a bola no segundo deles.

1' Bolívar volta para este segundo tempo com a mesma intensidade do início da primeira etapa.

0' QUE CHANCE!! Callejón cruza da direita, Arce recebe na esquerda e rola para Chávez que, caído, chuta para fora! A melhor oportunidade do jogo até agora!!

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!!

22:20 As duas equipes já estão de volta para a segunda etapa.

22:12 Bolívar e San Lorenzo ficaram no empate sem gols neste primeiro tempo. Em instantes, começa a segunda etapa. Fique conosco!

22:10 ESTATÍSTICAS DO PRIMEIRO TEMPO:

Finalizações: Bolívar 5 / San Lorenzo 4

Escanteios: Bolívar 2 / San Lorenzo 4

Desarmes: Bolívar 12 / San Lorenzo 17

Faltas: Bolívar 6 / San Lorenzo 7

46' FINAAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

43' Córdoba recebe na intermediária e resolve chutar, mas manda para fora.

43' Romagnoli cobra escanteio, e Quiñonez tira a bola da área boliviana com um soco.

42' San Lorenzo mantém a posse de bola e troca passes pacientemente, sem velocidade. Bolívar é apressado e tenta subir ao ataque de qualquer maneira.

40' Tenorio arranca da direita, mas Mercier dá o balão e afasta o perigo!

39' Capdevilla recebe na esquerda, tem espaço para avançar e chuta, mas manda para fora.

38' Romagnoli cobra escanteio, a defesa boliviana afasta, e a bola sobra com o camisa 10 argentino, que tenta cruzar novamente, mas o time celeste afasta o perigo mais uma vez.

37' Piatti recebe na esquerda, segura a bola, levanta a cabeça e tenta por cobertura. Quiñonez espalma para escanteio!

35' Bolívar troca passes ao redor da área, e a saída é sempre o cruzamento. San Lorenzo se fecha bem.

33' QUAAASEEE!! Callejón cobra colocado e manda a bola perto da trave direita de Torrico!

32' Callejón está na bola para a cobrança de falta.

31' CARTÃO AMARELO PARA CETTO!

30' Chávez cruza da direita, Más corta mal, e a bola sobra nos pés de Tenorio, que chuta de primeira, mas a bola encontra Gentiletti no meio do caminho!

28' IMPEDIDO! Tenorio é lançado na intermediária, mas está em posição irregular.

28' Callejón recebe na esquerda, cruza duas vezes na área, mas Cetto faz o corte em ambas. San Lorenzo está tranquilo no jogo, se movimenta pouco e não é ameaçado.

26' UUUH!! Villalba cruza da direita para Blandi, que quase alcança a bola, mas Cabrera faz o corte, e Quiñonez pega a bola com as mãos. Argentinos pedem marcação de recuo de bola, mas juiz manda seguir o jogo!

24' Chávez cobra escanteio, e após disputa de bola no alto, Torrico fica com a bola para o San Lorenzo.

23' CARTÃO AMARELO PARA ORTIGOZA!

22' Arce cobra, mas defesa argentina afasta o perigo.

22' Álvarez tenta jogada pela direita e recebe a falta de Piatti. Arce está na bola para a cobrança.

20' Capdevilla, um dos mais participativos do jogo até agora, recebe pela esquerda e tenta o cruzamento, mas manda para fora.

18' Piatti desarma na defesa, passa por três marcadores e começa a puxar contragolpe, mas é parado por Córdoba!

17' Eguino arranca pela direita, cruza na área, mas Callejón não alcança. Bolívar não mantém ímpeto do início e já busca os cruzamentos.

15' Após um início tímido, o San Lorenzo já se arrisca no ataque. Os contragolpes com Villalba e a arrancada de Blandi na direita são as principais armas dos argentinos.

13' Blandi cruza na área em cobrança de falta, mas bola passa por toda a área boliviana.

12' CARTÃO AMARELO PARA CAPDEVILLA!

11' UUUH!! Blandi pega sobra na direita, manda direto para o gol, e goleiro boliviano manda para escanteio!

11' Romagnoli cobra escanteio, e a bola passa por todos.

10' Chávez cobra escanteio da direita, mas defesa argentina afasta! Villalba arranca no contra-ataque, mas Álvarez consegue o corte!

8' Tenorio ajeita para Arce, que rola para a passagem de Capdevilla, mas o lateral é flagrado em posição irregular no ataque boliviano.

6' San Lorenzo ainda não conseguiu ficar com a bola em seu domínio. Argentinos jogam atrás do círculo central, e Bolívar encontra espaços para avançar.

5' NA TRAAAVEEE!! Capdevilla parte pela esquerda, tenta o cruzamento e manda no travessão de Torrico!!

4' QUAASEEE!! Tenorio recebe pela direita, puxa para a perna esquerda e solta o pé, mas a bola vai para fora! Bolívar segue no campo de ataque.

2' Bolivianos começam pressionando nesse começo de jogo.

1' Bolívar tenta chegar ao ataque pela direita, mas Más faz o desarme.

0' COMEÇA O JOGO!!!

21:18 Tudo pronto para o início da partida!

21:14 SAN LORENZO CONFIRMADO! Torrico; Prósperi, Mauro Cetto, Gentiletti e Más; Villalba, Mercier, Ortigoza e Romagnoli; Blandi

21:12 BOLÍVAR CONFIRMADO! Quiñónez; Eguino, Baez, Herrera, Álvarez e Capdevilla; Cordoba, Chávez Sánchez, Callejón; Arce e Tenorio.

21:11 O San Lorenzo é o único dos chamados cinco grandes da Argentina que não tem um título de Libertadores. Boca Juniors, River Plate, Independiente e Racing já conquistaram o troféu.

21:10 Torcedores do Bolivar lotam o Hernando Siles, que também conta com um bom número de hinchas do San Lorenzo.

21:00 FOTO: Estádio Hernando Siles, em La Paz, pronto para o jogão de daqui a pouco entre Bolívar x San Lorenzo.

20:00 Mesmo com uma grande vantagem, os jogadores do San Lorenzo também estão preocupados com a partida. Más, na chegada na Bolívia, disse que o jogo está 0 a 0 e que o San Loré vai jogar da mesma maneira. Além disso, o jogador declarou que o Bolívar deverá pressionar muito no começo: "Eles vão querer vim para cima nos primeiros minutos de cada tempo para ficar em vantagem rápido. Por isso temos que que estar tranquilos e ter paciência que estamos tendo. Sabemos que será complicado, porque vão querer ir com tudo e fazer os gols, assim como fizemos cinco", disse.

19:38 O Estádio Hernando Siles é a casa do Bolívar - e do The Strongest - e receberá a partida de logo mais. A cancha fica localizada em La Paz, e tem capacidade para 42 mil pessoas. Para os adversários, a grande dificuldade é por conta da altitude. Porém, o San Lorenzo terá mais um adversário: a torcida do Bolívar que, mesmo com o resultado desastroso no jogo de ida, promete lotar a cancha e empurrar seu time.

19:35 FIQUE DE OLHO: Ignacio Piatti, meia do San Lorenzo. Piattié um dos destaques do Ciclón. Em duas oportunidades ele foi decisivo. Na primeira fase, diante do Botafogo, na última rodada, o jogador, além de ter feito o segundo gol, fez também o terceiro já no final do jogo, o tento que colocou o San Lorenzo nas oitavas. Nas quartas-de-final, Piatti fez o gol que abriu o placar contra o Cruzeiro, no Mineirão. É a peça chave no meio-campo do time argentino.

19:30 FIQUE DE OLHO: Arce, meio-campo do Bolívar. Arce é um dos destaques do time do Bolívar na Libertadores. Com boa movimentação, o jogador chega bem diversas vezes no ataque. Diante do Flamengo, foi ele que fez o gol da vitória em La Paz, quando o time boliviano ganhou de 1 a 0.

19:20 Além disso, o comandante do San Loré explicou a opção de sua equipe chegar em La Paz em cima da hora da partida: "Dependendo da altura se recomenda chegar na hora ou não. Em La Paz tem que ser assim porque fisiológicamente o corpo demora mais ou menos 30 dias para produzir os glóbulos vermelhos necessários para se adaptar. Em alguns lugares mais baixos, como Quito, pode chegar um dia antes", declarou, também para o Diário Olé.

19:17 A altitude preocupa muito o San Lorenzo, mesmo com uma grande vantagem. O técnico do Ciclón, Edgardo Bauza, que viveu muito tempo em Quito - lugar que também há altitude -, comentou um pouco sobre ela, tão temida: "Lá é menos altura (em Quito), mas também se sente... te falta ar, demora mais a digestão, além de sofrer náuseas", disse o técnico para o Diário Olé, da Argentina.

19:15 12 anos depois, as duas equipes voltaram a se enfrentar na semana passada, pelo jogo de ida da semifinal. A partida, que aconteceu no Nuevo Gasómetro, na Argentina, foi um verdadeiro massacre. Empurrado pela sua hinchada, o San Lorenzo foi pra cima. Em cruzamento na área, Mauro Matos começou a desenhar o domínio do Ciclón, marcando de cabeça. Pouco depois, Romagnoli cruzou de novo, e Más, antecipando o goleiro, colocou para o fundo do gol: era replay do primeiro. Na segunda etapa, o massacre continuou. Mercier roubou a bola no meio-campo, tabelou e, na cara do gol, chutou rasteiro no canto: 3 a 0. E não demorou muito para sair o quarto, porque Buffarini, de longe, acertou um chute sensacional e fez o quarto. Perto do final, Más fez mais um: 5 a 0. Leia mais.

19:13 Bolívar e San Lorenzo se enfrentaram apenas duas vezes na história. Aconteceu na Sul-Americana de 2002. O primeiro jogo foi na Bolívia, e o time da casa venceu por 2 a 1. Na Argentina, precisando vencer, o San Lorenzo foi pra cima. Jogando muito bem, o Ciclón venceu por 4 a 2 e se classificou.

19:11 Era mais um brasileiro no caminho do San Lorenzo. Era o Cruzeiro, campeão do Brasileirão 2013. No jogo de ida, na Argentina, outro 1 a 0 para o Ciclón. Cascudo, os argentinos jogaram com alma na partida de volta, e, logo no começo da partida, Piatti abriu o placar, deixando as coisas complicadas para os brasileiros. No final, Bruno Rodrigo ainda fez para a Raposa, mas não adiantou. San Lorenzo na semifinal! Leia mais.

19:10 A obsessão pela Copa Libertadores é enorme, principalmente os argentinos. O San Lorenzo nem se fala. O time nunca conquistou um título da competição. Então, após sofrer demais na primeira fase, as oitavas chegaram e a hinchada achou que seria diferente. Ledo engano. Diante de mais um brasileiro, o Grêmio, o Ciclón venceu a partida de ida, na Argentina, por 1 a 0. Na volta, derrota por 1 a 0 na Arena do Imortal e vaga a ser decidida nos pênaltis. Nas cobranças, os argentinos foram melhores e, com muito suor, avançaram às semis. Leia mais.

19:07 Já o San Lorenzo não passou da primeira fase da mesma maneira que os bolivianos passaram. No grupo 2, ao lado de Botafogo, Independiente Del Valle e Unión Española, o San Loré sofreu demais. Com 8 pontos, a classificação só veio nos últimos minutos da última partida da fase de grupos, frente ao Botafogo.

19:06 Ninguém disse que seria fácil para o time boliviano, mas também não precisava ser tão sofrido. O adversário das quartas-de-final foi o ótimo de Lanús, um dos melhores da Argentina. Na primeira partida, fora de casa, no estádio La Fortaleza, um fantástico empate por 1 a 1 conquistado no finalzinho, para a festa de sua hinchada. Dentro de casa, no caldeirão, o Bolívar foi pra cima, mesmo entrando na partida classificado. Apenas um gol saiu, mas foi o suficiente para mais uma vaga inédita, agora para as semifinais da competição.

19:05 A façanha de ir às oitavas o Bolívar já tinha feito, mas a equipe não tinha se contentado com isso. Diante do León, mais uma vez, o time boliviano jogou a primeira partida fora. Lá, 2 a 2, levando a decisão para dentro de sua casa, com grandes chances de se classificar. Na Bolívia, jogo tenso, e o empate ficou de novo no placar: 1 a 1 e ida às quartas inédita garantida. Era a história sendo feita. Leia mais.

19:01 O Bolívar esteve no grupo 7 da Libertadores, ao lado de Flamengo, León e Emelec. O time de La Paz, surpreendendo a todos, classificou-se em primeiro, com 11 pontos ganhos, um a mais que o segundo colocado León. Foram três vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

19:00 Muito boa noite, leitor da VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha todas as emoções de Bolívar x San Lorenzo, partida de volta da semifinal da Copa Libertadores 2014. A peleja tem início às 21h15 e será realizada no Estádio Hernando Siles, na Bolívia.