Com Tévez no banco, Argentina enfrenta Croácia alternativa em amistoso

Argentina e Croácia se enfrentarão no final de tarde dessa quarta-feira (12) no estádio Upton Park, em Londres. Enquanto a Seleção Argentina inicia seu novo projeto com Gerardo Martino após a saída de Alejandro Sabella com o vice-campeonato da Copa do Mundo, a Croácia segue sob o comando de Niko Kovac mesmo com a eliminação precoce na primeira fase do último Mundial.

Na última data Fifa, uma vitória elástica e uma derrota impactante. A derrota citada foi de 2 a 0 para a Seleção Brasileira, mesmo com atuação regular. O bom começo de trabalho de Martino começou a ser questionado, todavia três dias depois a resposta surgiu. Uma goleada de 7 a 0 sobre a seleção de Hong Kong com uma seleção totalmente reserva iniciando o confronto. Com um novo conceito, tentando privilegiar a posse de bola, Martino vai dando sua cara à Albiceleste aos poucos.

Depois da eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2014, Niko Kovac permaneceu no comando da Croácia e parecer estar em seu melhor momento. Nos dois últimos jogos, válidos pelas eliminatórias para a Eurocopa 2016 em uma data FIFA, duas vitórias. Uma delas pelo placar mínino diante a Bulgária, adversária direta na busca pela classificação, fora de casa. Três dias depois, um massacre sobre o Azerbaijão por 6 a 0 dentro de casa, levando a Croácia a liderança do Grupo H.

O equilíbrio é a marca no histórico de confrontos entre Argentina e Croácia. Em três jogos, uma vitória para cada lado e um empate. Cada selecionado marcou três gols. No último jogo entre os dois países, a Croácia venceu por 3 a 2 em 2006. Os gols da Argentina foram marcados por Messi e Tévez, com assistência da jovem promessa Lionel na época.

Com poucas surpresas, Argentina é definida

Os pedidos de muitos torcedores não deve ser atendido nesse amistoso. Carlos Tévez, de volta à Seleção Argentina depois de três anos sem ser convocado, deve mesmo ficar no banco. Sérgio Agüero parece ser o homem de confiança de Gerardo Martino para jogar centralizado no ataque. Gonzalo Higuaín, titular durante praticamente toda Era Sabella, é outra opção.

A surpresa mesmo ficou por conta da saída de Lucas Biglia do time titular. O volante da Lazio treinou entre os suplentes, dando vaga para Éver Banega jogar ao lado de Mascherano e Enzo Pérez no meio campo da Albiceleste. Na última linha, formada por dois zagueiros e dois laterais, outras duas mudanças: Federico Fazio jogará por conta de uma lesão de Ezequiel Garay, assim como Ansaldi substituirá Marcos Rojo na lateral esquerda.

Sobre o posicionamento do seu novo sistema ofensivo, Gerardo Martino despistou, todavia mostrou suas preferências: "Vejo Messi jogando como ponta-direita. Higuaín não joga da mesma maneira que Agüero ou Tévez, mas em um esquema tático como o nosso, alguém tem que jogar como camisa 9. Vai ser difícil colocar todos juntos, ou parte deles, pelo menos desde o início. Di María tem um rendimento maior quando joga avançado, como na final da Copa contra a Alemanha. Mas a posição dele precisamos resolver em função de cada adversário".

Com equipe alternativa, Croácia testará jogadores

Visando o confronto direto com a Itália no próximo domingo (16), em busca da liderança isolada do grupo H nas Eliminatórias para a Eurocopa 2016, Niko Kovac decidiu poupar seus principais jogadores e colocará em campo uma equipe totalmente alternativa diante a Argentina.

Uma lista de 12 jogadores permaneceu concentrada em Zagreb para a partida decisiva, que será disputada em Milão, no estádio San Siro. Entre estes jogadores estão Mario Mandzukic, atacante do Atlético de Madrid, e os meias Luka Modric, do Real Madrid, e Ivan Rakitic, do Barcelona.

Niko Kovac deu a entender que o jogo diante a Argentina servirá como teste para mostrar quem está apto a jogar diante grandes seleções. Sobre esse grande desafio, o técnico declarou: "A Argentina representa um desafio para nossos atletas, quando poderemos ver quem pode jogar contra esse tipo de adversário. Se isso não for uma motivação suficiente, eles estão no negócio errado. Não existe time reserva da Croácia. A maior parte desses jogadores já faz parte da nossa seleção".