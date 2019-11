Resultado do jogo River Plate x Boca Juniors na Copa Sul-Americana 2014

00:15 Muito obrigado por acompanhar a transmissão na VAVEL Brasil de River Plate 1 X 0 Boca Juniors. Continue navegando pelo site, nos curta no Facebook e nos siga no Twitter. Além disso, aproveite para conferir o conteúdo da Copa Sul-Americana em nosso site. Ótima noite a todos! Até a próxima, grande abraço!

00:11 VÍDEO: A defesa de Barovero em pênalti de Gigliotti nos primeiros minutos de jogo.

00:08 VÍDEO: Pisculichi marca o gol que levou o River à final da Copa Sul-Americana 2014.

23:57 Nunca antes na história o River havia eliminado o Boca Juniors em um mata-mata.

23:55 FOTO: Jogadores comemoram classificação para a final da Sul-Americana. (Foto: Divulgação / River Plate)

23:52 Germán Pezzella, jovem zagueiro do River: "Corremos ainda mais pelo que aconteceu com Gallardo (sua mãe faleceu na última segunda-feira). Sempre sonhei com isso."

23:50 Ariel Rojas, que cometeu pênalti no primeiro minuto de jogo: "Corremos demais, deixamos tudo em campo e merecemos classificar. Agora é pensar na outra final contra o Banfield no final de semana."

23:44 Jogadores do River comemoram vitória com a torcida, como se fosse um título. Já a comissão técnica e jogadores do Boca acabaram entrando em confronto com a polícia.

51` FIM DE JOGO! O RIVER ESTÁ NA FINAL DA COPA SUL-AMERICANA 2014!

49` EXPULSO DANIEL DÍAZ! Por pontapé em Teo Gutiérrez.

48` CARTÃO AMARELO PARA CHÁVEZ! Por reclamação.

47` Augusto Solari faz grande jogada pela ponta direita, rola para Teo Gutiérrez, mas o atacante colombiano isola longe do gol.

45` Teremos mais cinco minutos de acréscimo. Vamos até os 50.

40` SUBSTITUIÇÃO NO RIVER PLATE! Sai: Rodrigo Mora; Entra: Cavenaghi.

40` SUBSTITUIÇÃO NO BOCA JUNIORS! Sai: Erbes; Entra: Castellani.

38` SUBSTITUIÇÃO NO RIVER PLATE! Sai: Pisculichi; Entra: Augusto Solari.

34` Pisculichi lança Sánchez, que chuta muito mal dentro da área. Muita força e pouca precisão.

33` POR CIMA! Carlos Sánchez corta defensor adversário na entrada da área e chuta longe, por cima do gol de Orión.

29` Boca vai para o ataque de maneira desordenada. Um gol seu o classificaria para a final da Sul-Americana.

22` SUBSTITUIÇÃO NO BOCA JUNIORS! Sai: Fuenzalida; Entra: Andrés Chávez.

19` Teo Gutiérrez finaliza cruzado e Orión defende. No rebote, a defesa do Boca afasta.

18` Pisculichi, aberto pelo flanco direito, corta para o meio e bate colocado. Orión defende bem.

16` CARTÃO AMARELO PARA CARRIZO! Por falta em Sánchez.

13` CARTÃO AMARELO PARA DANIEL DÍAZ! Por falta em Teo Gutiérrez.

12` CARTÃO AMARELO PARA ROJAS! Por falta em Erbes.

10` FUROU! Carlos Sánchez ganha na força pelo flanco direito, chuta cruzado e Teo Gutiérrez fura no momento da finalização.

8` Gutiérrez, de novo ele, faz jogada individual e finaliza na rede pelo lado de fora.

7` Teo Gutiérrez finaliza para fora após bela bola enfiada por Pisculichi.

0` COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

47` FIM DE PRIMEIRO TEMPO!

44` CARTÃO AMARELO PARA FUENZALIDA!

43` PERDEU! Erbes lança Gigliotti nas costas da defesa do River. O centroavante, de peixinho, tira demais de Barovero e perde grande gol.

41` ORIÓN! Rojas cruza e Teo Gutiérrez desvia de cabeça. Orión, em dois tempos, defende.

40` SUBSTITUIÇÃO NO BOCA JUNIORS! Sai: Gago; Entra: Fuenzalida.

38` PARA FORA! Colazo cruza, Calleri desvia de cabeça e a bola passa por cima do gol de Barovero.

35` CARTÃO AMARELO PARA FORLÍN!

29` CARTÃO AMARELO PARA VANGIONI! Por falta em Calleri.

27` Cruzamento de Pisculichi, desvio de Sánchez de cabeça. orión segurou firme sem problemas.

16` GOOOOOOOOOOOOOOL DO RIVER! PISCULICHI! Vangioni chuta cruzado e Leonardo Pisculichi, de primeira, completou no canto de Orión. Belo gol. 1 a 0.

13` POR CIMA! Pisculichi cruza e Carlos Sánchez, de primeira, isola.

12` MILAGRE DE BAROVERO! Calleri chuta de fora da área, o goleiro rebate e Gigliotti, cara a cara com o goleiro, chuta em cima de Barovero. Bela defesa.

3` BAROVERO DEFENDE! Gigliotti bate no canto esquerdo do goleiro e o arqueiro espalma para escanteio.

1` CARTÃO AMARELO PARA PONZIO! Por reclamação.

1` CARTÃO AMARELO PARA MERCADO! Por reclamação.

0` PÊNALTI PARA O BOCA! Rojas acerta Meli dentro da área.

0` COMEÇA O JOGO!

21:38 River em campo. Monumental de Núñez repleto de sinalizadores.

21:35 Boca Juniors em campo, sob muita vaia.

21:27 BOCA JUNIORS CONFIRMADO: Orión; Marín, Forlín, Daniel Diaz e Colazo; Meli, Erbes, Gago e Carrizo; Calleri e Gigliotti.

21:25 RIVER PLATE CONFIRMADO: Barovero; Mercado, Pezzella, Funes Mori e Vangioni; Sánchez, Ponzio e Rojas; Pisculichi; Mora e Teo Gutiérrez.

21:15 O vencedor do Superclásico de hoje enfrentará o Atlético Nacional na final da Copa Sul-Americana. Os colombianos eliminaram o São Paulo, nos pênaltis, na noite dessa quarta-feira (26).

River Plate x Boca Juniors

20:30 ESTÁDIO: Monumental Antonio Vespucio Liberti (Monumental de Núñez), localizado no bairro de Belgrano, área nobre de Buenos Aires. Tem capacidade para 76.609 torcedores, segundo o site oficial do clube. (Foto: Divulgação / River Plate)

20:27 Já o Boca Juniors não terá grandes problemas. Fora o dilema no ataque, para saber quem substitui o lesionado Burrito Martínez, o time deverá ser praticamente o mesmo que iniciou o jogo de ida River Plate x Boca Juniors. Vasco está em dúvida entre Gigliotti, jogador mais posicionado dentro da área, Fuenzalida e Carrizo, jogadores de maior movimentação.

20:24 Muñeco Gallardo promoverá duas alterações em relação à equipe que atuou no jogo de ida River Plate x Boca Juniors, em La Bombonera. O uruguaio Rodrigo Mora se recuperou de uma infecção intestinal e volta ao time titular para a saída do jovem Gio Simeone, enquanto Pezzella, autor do gol millonario no Superclásico válido pelo Transición, entra na vaga do lesionado Maidana. A grande novidade é o retorno de Cavenaghi, que atuou 30 minutos contra o Racing e estará no banco de reservas nessa quinta.

20:20 FIQUE DE OLHO: Jonathan Calleri, atacante do Boca Juniors. Com somente 21 anos, o jovem atacante se vê como uma das principais esperanças da torcida em um dos maiores clássicos do Mundo. Chegou no clube na metade desse ano de 2014, após ser rebaixado com o All Boys para a B Nacional, a segunda divisão argentina. No Torneo de Transición, cinco gols. Na Sul-Americana, dois. O atacante mescla velocidade e dribles atuando pelo lado do campo, mas também demonstra forte presença de área. (Foto: Divulgação / Boca Juniors)

20:17 FIQUE DE OLHO: Teófilo Gutiérrez, atacante do River Plate. O experiente atacante chegou no final de 2013 proveniente do mexicano Cruz Azul. Nos primeiros meses, acabou ocultado por Fernando Cavenaghi. Nesse gundo semestre de 2014, todavia, é o destaque da equipe após fraca Copa do Mundo individual na titularidade da Colômbia. Neste Torneo de Transición, 10 gols, mesmo tendo desfalcado a equipe nos últimos confrontos por convocações. Além de polêmico, o atacante tem faro de gol. (Foto: Divulgação / River Plate)

Nesta quarta-feira (26), o volante Fernando Gago concedeu entrevista coletiva, na qual falou sobre o que espera do seu time para o Superclásico, e seu sentimento para o duelo. "Temos que fazer uma grande partida, porque é semifinal de Copa, tendo que estar no nosso máximo, tanto na intensidade quanto em nossas virtudes técnicas. (...) Não se pode explicar o que significa um Boca e River, ainda mais para mim, que pude jogar-los desde os 9 anos de idade, sendo torcedor do Boca". (Foto: Divulgação / Boca Juniors)

O técnico Marcelo Gallardo se manifestou em sua conta no Twitter na última quarta (26), agradecendo ao apoio dos fãs em um dos momentos mais complicados da carreira, mas não concedeu entrevista coletiva, como costuma fazer às vésperas dos jogos. Na rede social escreveu: "Obrigado a todos pelo respeito e afeto do mais fundo do meu coração. Obrigado!". (Foto: Divulgação / River Plate)

20:08 O Boca Juniors não vive um dilema entre competições e dá total prioridade para a Copa Sul-Americana. Rodolfo Arruabarrena assumiu a equipe no fim de outubro com um semestre praticamente perdido devido ao péssimo início de Transición sob o comando de Carlos Bianchi. Vasco, como é conhecido o ídolo xeneize Arruabarrena, deu forma a equipe, recuperou no torneio nacional e levou as semifinais da Sul-Americana.

20:06 Na outra quarta-feira (12), o River perdeu uma histórica invencibilidade de 31 jogos seguidos e 220 dias sem conhecer uma derrota. O Estudiantes, em pleno Monumental de Núñez, venceu pelo placar mínimo com gol de Diego Vera. Nesse fim do semestre, a equipe vem sentindo o excesso de jogos na fase final do Torneo de Transición e da Sul-Americana, competições que disputa o título, e uma queda de rendimento é evidente.

20:03 Salvo o empate sem gols da última quinta-feira (20), o último confronto internacional entre os dois rivais ocorreu há 10 anos, em 2004, pelas semifinais da Copa Libertadores daquele ano. Na Bombonera, no primeiro jogo River Plate x Boca Juniors, vitória Xeneize pelo placar mínimo com gol de Schiavi. No Monumental de Núñez, 2 a 1 para o River Plate no tempo normal. Lucho González abriu o placar, Carlos Tévez empatou para o Boca aos 44 minutos do segundo tempo e Cristian Nasuti, cinco minutos mais tarde, deu a vitória aos Millonarios. Nos pênaltis, Maxi López teve sua penalidade defendida por Roberto Abbondanzieri, heroi da classificação do Boca à final da Libertadores, a qual perderia para o Once Caldas-COL, e os Xeneizes converteram todas suas cobranças.

19:58 Na primeira partida entre River Plate e Boca Juniors, na última quinta-feira (20), um empate em 0 a 0 na Bombonera. Na partida de hoje, um empate com gols classifica o Boca Juniors. O vencedor do confronto dessa quinta-feira (27) estará na final da Copa Sul-Americana 2014. Um empate sem gols leva a partida para os pênaltis. (Foto: Divulgação / Boca Juniors)

19:54 River e Boca é o maior clássico da Argentina, sendo chamado de Superclásico e considerado um dos maiores do Mundo. De 194 clássicos contabilizados na era profissional dos clubes, o Boca Juniors venceu 70 deles, tivemos 61 empates e o River Plate comemorou o triunfo 63 vezes.

19:50 Já o Boca Juniors, também no último domingo (23), jogou pelo Torneo de Transición com sua equipe repleta de reservas. Diferentemente do rival, venceu por 3 a 1 com grande atuação. Jonathan Calleri, o único titular em campo, marcou duas vezes e Gigliotti fechou a conta. Matías Pisano havia empatado. Os Xeneizes se igualaram ao Independiente com 30 pontos, mantendo mínimas as chances de título dos clubes. (Foto: Divulgação / Boca Juniors)

19:45 O visitante é seu principal rival da história, o Boca Juniors, que teve dificuldades nas três fases anteriores. Na primeira fase, de confrontos nacionais, eliminou o Rosário Central com um empate em Rosário e um 3 a 0 na Bombonera. Nas oitavas de final, os Xeneizes viram a eliminação de perto com a derrota em casa para o Deportivo Capiatá por 1 a 0. Na Venezuela, devolveram o resultado e se classificaram nos pênaltis. Nas quartas de final, mais facilidade, com duas vitórias sobre o tradicional Cerro Porteño. Em casa pelo placar mínimo e, no Paraguai, em um imponente 4 a 1.

19:40 Em seu último jogo, pelo Torneo de Transición, o campeonato nacional desse segundo semestre da elite argentina, uma dura derrota para o Racing por 1 a 0 fora de casa no último domingo (23). Não pelo placar, mas por perder a liderança para a Academia de Avellaneda. Ramiro Funes Mori marcou contra. Marcelo Gallardo escalou uma equipe reserva, poupando seus jogadores para esse importante clássico de logo mais, sendo muito criticado pela imprensa e torcedores. (Foto: Divulgação / Racing Club)

19:37 O mando de campo é do River Plate, que teve extrema facilidade nas três fases anteriores da Sul-Americana. Em sua campanha até a semifinal, 100% de aproveitamento, com seis vitórias em seis jogos. Na primeira fase, duas vitórias sobre o Godoy Cruz, por 1 a 0 fora e 2 a 0 em casa. Nas oitavas de final, outras duas vitórias tranquilas: 3 a 1 sobre o Libertad no Paraguai e outro 2 a 0 em casa. Já nas quartas, um 2 a 1 sobre o Estudiantes em La Plata e um 3 a 2 no Monumental de Núñez.

19:30 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe River Plate x Boca Juniors , pelo jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana 2014, partida a ser disputada às 21h45, no Monumental de Núñez.