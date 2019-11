Fifa Ballon D'Or 2014

Obrigado a todos que acompanharam a premiação conosco. Parabéns a todos vencedores e que em 2015 a disputa seja mais acirrada. Até mais!

17:09 Ronaldo: "Nunca pensei em ganhar essa bolinha três vezes. Espero alcançar Messi já no ano que vem"

17:08 A parcial da votação ficou assim: Ronaldo com 37,66%, Messi com 15,76% e Neuer com 15,72% dos votos.

Imagem: Cristiano Ronaldo é o melhor jogador do mundo mais uma vez!

17:06 Pela terceira vez na carreira, o português é o melhor jogador do mundo! Segunda vez consecutiva. Ele se iguala a Zidane e Ronaldo com três conquistas cada. Messi segue como maior vencedor.

17:05 E o melhor jogador do mundo em 2014 é: CRISTIANO RONALDO!!!!!

17:00 CHEGOU A HORA! Veremos quem é o melhor jogador do mundo em 2014!

Imagem: Destaque do campeão europeu, Nadine Kessler é a melhor jogadora do mundo em 2014!

16:57 E a vencedora é: Nadine Kessler!

16:56 Hora de vermos quem é a melhor jogadora do mundo! Nadine Kessler, Abby Wambach ou Marta?

16:55 Neuer: "Foi um ano incrível. Pudemos festejar muito bom o Bayern e com a seleção alemã. O ano inteiro de 2014 foi incrível. Vai ficar na memória."

16:50 Agora quem sobre ao palco é o terceiro finalista ao prêmio de melhor do mundo: Manuel Neuer.

Vídeo: Relembre o golaço de James Rodríguez.

16:49 E o vencedor é: James Rodríguez pelo gol que fez contra o Uruguai na Copa do Mundo. Golaço.

16:48 Hora do Prêmio Puskas de gol mais bonito de 2014! James Rodríguez, Robin Van Persie e Stephanie Roche estão na briga.

16:45 Marta sobre as concorrentes e sobre a Copa do Mundo de futebol feminino que ocorrerá este ano: "Copa do Mundo é de quatro em quatro anos. Espero que dessa vez me deixem ganhar, tá?"

16:44 As três candidatas ao prêmio de melhor do mundo estão no palco: Abby Wambach, Marta e Nadine Kessler.

16:33 Philip Lahm e Joachim Low no palco para falar sobre o título mundial da Alemanha. Além deles, a taça da Copa também está presente.

16:30 Pablo Aimar para Messi: "Pra mim sempre vai ser o melhor do mundo, Léo"

Imagem: Em seu instagram, Marta posta foto com Cristiano Ronaldo e diz que está na torcida por ele.

16:27 Messi assiste a mensagem de Luis Enrique no telão, desejando o melhor, com uma cara bem séria. Polêmica?

16:26 Está encerrada a votação para o gol mais bonito do ano. E agora, quem sobe ao palco é Lionel Messi.

Imagem: O Fifa Fair Play Award vai para os voluntários da Copa do Mundo.

16:21 O prêmio "Fair Play" vai para os voluntários da Copa do Mundo do Brasil.

16:20 Joachim Low recebeu 36,23% dos votos para melhor técnico. O segundo foi Carlo Ancelotti, que recebeu 22,06%, enquando Diego Simeone recebeu 19,02% dos votos.

16:17 Joachim Löw: "Sei que este prêmio não é só para mim. Estou levando por todos aqueles que me ajudaram. É consequência de muitos anos de trabalho duro. Gostaria de agradecer a todos os técnicos alemães que fazem tanto com os jovens jogadores todo dia."

16:10 E o melhor técnico de equipes masculinas em 2014 é: Joachim Low, técnico da Seleção Alemã!

16:09 O alemão, além de falar da conquista da Champions conquistada por sua equipe, falou sobre o volante Junior Malanda, que é jogador do time masculino do Wolfsburg, e faleceu no último sábado.

16:07 Ralf Kellermann, técnico do Wolfsburg-ALE, é eleito o melhor técnico de equipes feminas de 2014!

16:06 Hora de conhecermos o melhor treinador(a), tanto no masculino, como no feminino em 2014!

16:00 Cristiano Ronaldo sobe ao palco para falar um pouco da sua grande temporada e dos títulos merengues em 2014.

15:58 Blater agora fala sobre o atentado que ocorreu em Paris. As palavras são ditas em francês.

15:54 O prêmio presidencial Fifa vai para o jornalista japônes Hiroshi Kagawa, que ajudou a difundir o futebol no Japão.

Imagem: Seleção do Ano da Fifa

15:45 Definido o Seleção do Ano pela Fifa: Manuel Neuer; Philip Lahm, Sergio Ramos, David Luiz e Thiago Silva; Toni Kroos, Angel Di Maria e Andrés Iniesta; Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Luis Suarez.

15:38 Será anunciado agora o time do ano!

15:35 Está sendo apresentado os dez gols mais bonitos de 2014.

15:33 Os três homens e três mulheres que estão concorrendo a melhores do mundo em suas respectivas premiações estão no palco.

15:30 Começou a Bola de Ouro 2014! Acompanhe tudo aqui conosco!

15:29 Joseph Blatter chegou a premiação e foi bastante vaiado pelos fãs.

15:28 Outro que também briga pelo prêmio é Carlo Ancelotti, que já chegou na premiação e tirou uma selfie com a lenda holandesa Ruud Gullit.

15:25 Diego Simeone, que briga pelo prêmio de melhor técnico de futebol masculino do ano, chegou a premiação.

14:30 Lionel Messi também falou que gostaria de jogar ao lado do português, mas sabe que é difícil isso acontecer: "Óbvio que eu gostaria de jogar com Cristiano, mas vai ser difícil"

14:25 Cristiano Ronaldo foi perguntado se gostaria de jogar ao lado de Messi e Neuer. Ele respondeu: "Eu gostaria de jogar com os companheiros que estão aqui (Messi e Neuer)"

14:20 Os três finalistas ao prêmio de melhor do mundo estão respondendo perguntas. A premiação começa às 15h30!

14:15 Pra você, quem leva o prêmio de melhor do mundo: O português arrasador, o gênio argentino ou o espetacular alemão?

Leia Mais: Cristiano Ronaldo, Messi e Neuer disputam prêmio de melhor do mundo da Fifa em 2014.

14:10 Caso vença o prêmio, Lionel Messi será o único da história a vencer o prêmio cinco vezes. Isso o isolaria como maior vencedor do prêmio.

14:05 Caso vença o prêmio, Cristiano Ronaldo se igualará a Zinedine Zidane e a Ronaldo com três Bolas de Ouro, o que o tornaria o segundo jogador que mais venceu o prêmio, atrás apenas de Messi.

14:00 Caso vença o prêmio, Manuel Neuer se tornará o primeiro jogador de um clube alemão a vencer. Oliver Kahn em 2002 bateu na trave. Na época, ele atuava pelo Bayern Munchen.

13:55 Segundo as bolsas de apostas européias, Cristiano Ronaldo tem 89,30% de chance de levar sua terceira Bola de Ouro. Messi e Neuer estão bem longe, mas o alemão continua mais "favorito" que o argentino.

13:50 Para o jornal francês L'Equipe, Manuel Neuer é o melhor jogador de 2014. Segundo o jornal, ele mereceu mais que seus outros dois concorrentes e levou o prêmio. Veja aqui.

13:45 CURIOSIDADE: Lionel Messi é o jogador que mais figurou entre os três melhores jogadores do mundo. Além das quatro conquistas, ele terminou três vezes em segundo lugar. Essa será sua oitava participação entre os melhores do mundo.

Lembrete: Acompanheremos toda a premiação. Todos os prêmios serão colocados, além de fotos do evento.

13:40 O maior vencedor do prêmio até hoje é Lionel Messi. O argentino já levou a Bola de Ouro pra casa quatro vezes, de forma seguida. Zidane e Ronaldo, ambos com três conquistas, são os que chegam perto de Messi. Será que a quinta Bola de Ouro será conquistada?

13:35 Você conhece o atacante George Weah? Não? Pois ele é conhecido por ser o primeiro africano a vencer o prêmio. Nascido na Libéria, Weah venceu o prêmio em 1995, quando atuou no Milan e no PSG.

13:30 O primeiro dos cinco brasileiros a vencer o prêmio foi Romário, que bateu Hristo Stoichkov e Roberto Baggio, vencendo em prêmio em 1994, ano que foi campeão Mundial pela Seleção Brasileira.

13:25 Fabio Cannavaro é o único zagueiro até hoje a vencer o prêmio. O capitão da seleção italiana campeã do mundo em 2006, venceu o prêmio no mesmo ano.

13:20 14 jogadores já conquistaram a glória que é receber a Bola de Ouro de melhor jogador do mundo. São eles: Zinedine Zidane, Ronaldo, Ronaldinho, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Luís Figo, Romário, George Weah, Rivaldo, Roberto Baggio, Kaka, Fabio Cannavaro, Marco Van Basten e Lothar Matthaus.

13:15 Manuel Neuer teve uma temporada simplesmente fantástica para um goleiro. Muita consistência e regularidade marcaram a belíssima temporada do goleiro do Bayern Munchen e da Seleção Alemã. Poucos gols tomados, além de ser muito importante no título da Bundesliga pelo clube e o da Copa do Mundo pela Alemanha. Ele tenta ser o primeiro goleiro a vencer o prêmio e tem muitas chances de levar a dourada.

13:10 Lionel Messi não teve uma temporada que todos esperam dele, principalmente em relação a títulos, mas os números do argentino impressionam. 41 gols (58 por clube e seleção) e 14 assistências em 46 jogos pelo Barcelona na última temporada. Levou a Argentina para a final da Copa do Mundo, além de ser o melhor jogador da própria. Vai ser difícil, mas ele busca sua quinta Bola de Ouro, para se isolar cada vez mais como jogador com mais prêmios.

13:05 Começamos por Cristiano Ronaldo. O português teve uma temporada simplesmente fantástica. 51 gols (60 por clube e seleção) e 15 assistências em 47 aparições só pelo Real Madrid, além de vencer títulos como o da Uefa Champions League e da Copa Del Rey. O português, que é favorito a vencer, tenta sua terceira Bola de Ouro na carreira, segunda consecutiva.

13:00 Boa tarde fã que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha tudo sobre a premiação dos melhores no futebol em 2014! É o Fifa Ballon D’Or. Descobriremos hoje quem é o melhor jogador do mundo em 2014. E aí, quem leva: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi ou Manuel Neuer? Você acompanha tudo aqui!