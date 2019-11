Borussia Dortmund enfrentará clube da Noruega nos playoffs da Europa League

Nesta sexta-feira (7), na Suíça, a Uefa sorteou os confrontos dos playoffs da Europa League 2015/2016, último estágio antes da fase de grupos. E o Borussia Dortmund, clube mais badalado desta fase, terá pela frente o Odd, da Noruega. O adversário do sétimo colocado da última Bundesliga foi o terceiro colocado da Tippeligaen em 2014 e está em sexto na atual edição, que começou em abril. O BVB eliminou o Wolfsberger na terceira fase eliminatória, e o Odd despachou Sheriff Tiraspol, Shamrock Rovers e Elfsborg nas fases anteriores.

Outra equipe de grande prestígio no torneio, o Fenerbahçe dos brasileiros Fabiano, Souza e Fernandão e do holandês Robin Van Persie medirá forças com o Atromitos, da Grécia. Eliminado pelo Shakhtar Donetsk na terceira preliminar da Champions League, o clube turco foi transfeirdo à Europa League. O clube da capital grega já estava na UEL: eliminou o AIK, da Suécia, na terceira fase da Liga Europa.

Por sua vez, o Saint-Étienne, maior campeão francês, reencontrará o Milsami Orhei, atual campeão da Moldávia. As equipes se enfrentaram na terceira eliminatória da Uefa Europa League 2013/2014. Àquela oportunidade, os franceses passaram sem muitas dificuldades, com duas vitórias por 3 a 0. O Milsami vem de eliminação para o Skënderbeu Korçë, da Albânia, na UCL. Já o Sainté despachou o Târgu Mures, da Romênia, na fase anterior da UEL.

Sensação da última Premier League, o Southampton defrontará o Midtjylland, atual campeão dinamarquês. Os Saints eliminaram o Vitesse, da Holanda, no estágio anterior da Liga Europa e terão pela frente um oponente que vem de eliminação para o APOEL na Liga dos Campeões.

Vice-campeão da Europa League em 2012, o Athletic Bilbao tem encontro marcado com o Zilina. Enquanto os espanhóis superaram o Inter Baku, do Azerbaijão, na terceira preliminar, os eslovacos se classificaram em jogo dramático. Eliminaram o Vorskla Poltava, da Ucrânia, com gol no último minuto da prorrogação - perderam por 3 a 1, mas passaram por terem marcado gol na casa do adversário.

Campeão da Copa dos Campeões Europeus (atual Uefa Champions League) em 1986, o Steaua Bucareste enfrentará o Rosenborg em duelo de equipes soberanas em seus países. O maior campeão romeno vem de eliminação para o Partizán Belgrado na Champions League, e o maior campeão norueguês eliminou Víkingur Gøta, KR Reykjavík e Debreceni nas fases anteriores da Europa League.

Sensações das fases preliminares, Gabala, Rabotnicki e Rheindorf Altach terão compromissos difíceis. As equipes continuarão suas caminhadas em busca da sonhada classificação à fase de grupos diante de Panathinaikos, Rubin Kazan e Belenenses, respectivamente. Os azeris despacharam Dínamo Tbilisi, Cukaricki e Apollon Limassol, e os macedônios eliminaram Flora Tallinn, Jelgava e Trabzonspor. Já os austríacos vêm de triunfos - um deles por goleada - sobre o Vitória de Guimarães.

Outro confronto de destaque é o que envolve o Bordeaux, tradicional clube francês, e o Kairat Almaty, outra sensação da UEL. Os cazaques eliminaram o modesto Alashkert, da Armênia, e os tradicionais Estrela Vermelha e Aberdeen. Os Girondins, por sua vez, vêm de vitórias sobre o AEK Larnaca.

Os playoffs da Uefa Europa League 2015/2016 serão jogados nos dias 20 (ida) e 27 (volta) de agosto. O sorteio da fase de grupos ocorre no dia 28, e a luta por vagas no mata-mata começa em 17 de setembro. A final será disputada no St. Jakob-Park, na Basileia, em território suíço, em 18 de maio de 2016.

Confira os confrontos dos playoffs da Uefa Europa League 2015/2016: