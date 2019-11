Resultado Haiti x Peru na Copa América Centenário (0-1)

FIM DE JOGO! O Peru vence por 1 a 0 na estréia contra o Haiti. Paolo Guerrero, capitão, anotou o gol único da partida aos 19 minutos do segundo tempo

UHHHHHH! Belfort teve a chance do empate aos 49 minutos e exagerou na cabeça tirando muito do goleiro

46' Arbitro indica mais 5 minutos de acréscimos

MUDOU O PERU! Sai Flores e entra Da Silva

42' Polo recebe passe rasteiro em profundidade e joga também rasteiro na área. Genevois salva através de carrinho bola que ia nos pés de Edison Flores

40' Vamos entrando nos cinco minutos finais, mais acréscimos, na partida que abre o Grupo B

CARTÃO AMARELO! Yotun é penalizado com a advertencia

MUDOU O PERU! Sai Hohberg e entra Polo

36' Ainda que com time fraco, Haiti faz por merecer ao menos um gol na partida. Assustou o Peru mais vezes que se previa antes do jogo

33' Belfort tenta tabela com Marcelin e Gallesse sai para defender a bola

32' Gallese cai no chão alegando lesão. Partida parada em Seattle

31' Haiti sai na pressão e quase empata a partida já que chegou três vezes próximo ao gol em poucos segundos

MUDOU O PERU! Entra Yotun e sai Cueva

CARTÃO AMARELO! Marcelin é punido por falta atrás do meio campo

27' Haiti tenta chegar pela meia esquerda mas erra o passe em profundidade

MUDOU O HAITI! Sai Duckens Nazon e entra Kevens Belfort

CARTÃO AMARELO! Guerrero sofre com a caça dos adversários, reclama bastante e é punido com cartão

21' Haiti joga com a linha de defesa muito avançada. Uma retomada de posse pelo Peru e saída em velocidade com Flores e Cueva podem ser o caminho para o segundo gol

AÍ NÃO, GUERRERO! Paolo saiu em ótimas condições de anotar o segundo tempo mas acabou recuando em chute fraco para o goleiro haitiano Placide

17' Peru chega com Flores que por pouco não sai na cara de Placide que outra vez conseguiu boa saída de gol

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DO PERU! PAOLO GUERRERO! Cruzamento veio de Flores no bico da área pelo lado esquerdo e Paolo Guerrero completou com estilo, de peixinho aos 15 minutos fazendo 1 a 0 Peru

DEFENDEU PLACIDE! A cobrança de escanteio teve desvio na primeira trave, sobrou em Ramos que finalizou entre as pernas de Placide que fez um "x" como se fosse goleiro de handebol para evitar o gol peruano

12' Kim Jaggy sobe pela ponta direita errando na hora de efetuar o cruzamento. Peru cobra escanteio

11' Haiti cobra falta no meio da confusão. A bola acabou passando direto sem tocar em ninguém

9' Paolo Guerrero é atingido no tornozelo e sai mancando após a disputa de bola

8' Tapia lança Guerrero mas Placide chega antes para fazer a defesa tranquila

CARTÃO AMARELO! Jean Alexandre do Haiti é punido com o cartão amarelo

6' Tabela entre Guerrero e Cueva. Na sobra Edison Flores saiu sozinho na frente do gol e acabou cruzando ao invés de finalizar

2' Bola na área do Peru é um perigo. Cruzamento veio, defesa bateu cabeça e o Haiti quase marcou

1' Revoredo tenta o cruzamento rasteiro que a zaga haitiana logo afasta

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Peru dá a saida atacando para o lado direito

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Em Seattle, Haiti e Peru empatam em 0 a 0

46' Louis finaliza após giro ganhando escanteio para o Haiti. Na cobrança Gallese buscou a bola no meio da confusão

NA TRAVE! Guerrero fez o pivô para Edison Flores carimbar o poste esquerdo de Placide. Por pouco o Peru não abre o marcador

44' Cueva exagerou no drible, perdeu o tempo do cruzamento e perdeu ataque perigoso

42' Hohberg cobra e a bola é facilmente afastada pela defesa haitiana

42' Cueva bate falta lateral, Ramos cabeceia e La France desvia para escanteio

MUDOU O HAITI! Sai o capitão Hilaire e entra Alexandre

ASSIM NÃO, PAOLO! Cueva escapou pela direita e deixou bola em meia altura para o companheiro finalizar para fora

37' Tapia enche o pé de muito longe passando o chute a direita do goleiro. Peru chega bem depois de bastante tempo

32' Trauco cruza para Paolo Guerrero que comete falta no marcador por ter tentado retomar o controle da bola

30' Jerome bateu e a bola passou rasante sobre o gol defendido por Gallese

CARTÃO AMARELO! Rodriguez é penalizado por atingir Guerrier próximo a meia lua

28' Guerrier tabela com companheiro e vai ao chão em posição privilégiada para batida direta ao gol

27' Haiti sai mais para o ataque e deixa o Peru desconfortavel em algumas situações

24' Tapia joga sobra de bola parada na área mas o arbitro anota infração na disputa pelo alto

22' Cueva recebe calcanhar de Guerrero, segue para assistir os companheiros e opta por jogada errada no lado direito. A sua esquerda Flores entrava livre

21' La France dá drible, se empolga e finaliza de longe para mais longe ainda

18' Hohberg lança Cueva que não consegue apanhar a bola. Melhor para Placide que reteve a bola

15' Tapia acerta o rosto de Louis. Haiti tem falta perigosa por cobrar. No levantamento a zaga do Peru acabou afastando de cabeça

12' Nazon chuta fraco quando o Haiti chegava pela primeira vez a frente de Gallese

12' Cueva foi lançado pelo meio campo. Condição irregular anotada pelo arbitro assistente

9' Duckes Nazon comete falta quando tentava escapar com a bola pela direita

7' Guerrero recebe bola na direita, assiste Hohberg que fura na hora da finalização

6' Peru tem todo o domínio de jogo conquistando até os rebotes. Haiti ainda não atingiu o campo de ataque com a bola

4' Trauco sobe pela esquerda, cruza para Guerrero mas a bola não chega. Placide saiu para intercepta-la

3' Cueva invade a área, limpa para o pé direito e acaba finalizando no meio do gol

3' Hohberg faz jogada individual e dispara de longe. A bola passou a esquerda do gol

2' Cueva tenta o cruzamento pela esquerda visando Paolo Guerrero mas Genevois corta a bola

COMEÇA O JOGO! Haiti, de azul, dá a saída atacando para o lado direito

Hinos Nacionais sendo executados no Century Link Field

Equipes entram em campo para o cumprir o protocolo da Copa América Centenário

A partida será realizada no Century Link Field em Seattle com capacidade para 67.000 pessoas porém não deve receber nem 30% de sua capacidade

PERU ESCALADO! Gallese, Revoredo, A.Rodriguez, Ramos e Trauco; R.Tapia, Vilchez, Alejandro Hohberg e Cristian Cueva; Paolo Guerrero e Edison Flores

HAITI ESCALADO! Johny Placide, Reginald Goreaux,Romain Genevois, Mechack Jerome e Kim Jaggy; Louis, Marcelin, Lafrance e Hilaire; Duckes Nazon e Guerrier

20:02 Uma seleção nova com as 7 "sobras" da Copa América no Chile é o que Ricardo Garece tem a sua disposição para o torneio Centenário. Atletas com Pizarro, Advincula e Jefferson Farfan não fazem mais parte dos planos, ao menos em médio prazo.

20:00 Desde que o treinador francês Patrice Neveu assumiu o comando da equipe o Haiti forma um time ao redor de seus melhores atletas. Johnny Placide,Roman Genevois, Jeff Louis e Guerrier

A Seleção Haitiana irá participar da Copa América pela primeira vez em sua história. Os haitianos obtiveram seus melhores feitos no esporte apenas nos anos 70, quando se classificaram para a Copa do Mundo de 1974 realizada na Alemenha, e foram campeões do extinto Campeonato da CONCACAF (atual Copa Ouro). Porém, há muito tempo a situação dos haitianos é bem delicada. Com chances praticamente nulas de classificação para a próxima Copa do Mundo, a equipe busca surpreender nos Estados Unidos.

Bi-campeão da Copa América, o Peru foi bem na última edição do torneio. No Chile, a equipe liderada por Paolo Guerrero foi eliminada apenas nas semi-finais, justamente para os anfitriões e futurs campeões chilenos. Na disputa pelo terceiro lugar, os peruanos venceram por 2 a 0 o Paraguai. Contudo, as expectativas que eram altas para as eliminatórias não se concretizaram: em seis partidas, a seleção blanquirroja perdeu quatro, empatou uma e venceu apenas o Paraguai. Atualmente a equipe é a antepenúltima colocada.

Após quase seis anos da tragédia que matou milhares de haitianos em um terremoto, o país ainda vive as consequências do ocorrido, e encontra no esporte a esperança para se reerguer aos poucos.

Principal paixão do país, o futebol haitiano viveu seu grande auge nos anos 70, quando chegou a disputar a Copa do Mundo na Alemanha, onde acabou eliminada ainda na fase de grupos. Atualmente, a Seleção Haitiana é a lanterna do Grupo B nas eliminatórias para a Copa da Rússia. A equipe está atrás de Costa Rica, Panamá e Jamaica, seleções que também estarão competindo nos Estados Unidos.

No último amistoso preparatório, os haitianos foram derrotados pela forte Seleção Colombiana por 3 a 1.

“Sabemos que é uma tarefa ingrata contra grandes seleções do mundo, mas vamos tentar fazer um bom papel e jogar com alegria e ousadia”, afirmou o técnico francês do Haiti, Patrice Neveu.

Com uma safra nova de jogadores que vai encontrando o seu estilo de jogo e o entrosamento, o Peru começou a surpreender e a demonstrar o seu futebol justamente na última edição da Copa América. Já na estreia, os peruanos abriram o placar diante do Brasil com Christian Cueva, anunciado nesta semana pelo São Paulo. Porém, acabaram sofrendo a virada naquela ocasião.

Na mesma fase de grupos os peruanos venceram a Colômbia, considerada favorita por muitos. Avançou de fase como vice-líder e eliminou a Bolívia nas quartas. Nas semis, acabou eliminada pelo Chile em um confronto muito equilibrado. Para coroar a grande participação, o Peru venceu a Bolívia e garantiu a terceira colocação. Um dos tentos da partida foi anotado por Guerrero, artilheiro da competição junto com Eduardo Vargas.

Se a Copa América pode ser considerada um ponto positivo nas apresentações recentes do Peru, as eliminatórias provam exatamente o contrário. Os comandados de Ricardo Gareca perderam para a Colômbia, Chile, Brasil e Uruguai. Empataram em casa diante da lanterna Venezuela e venceram o Paraguai.

"Podemos planejar um bom torneio, pois precisamos engrenar como seleção e isso passa pela conquista de bons resultados e de confiança. Nosso grupo é qualificado e está disposto a fazer um bom torneio, passando pela estreia com o Haiti, em segurança”, revelou o argentino.

