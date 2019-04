Ex-NY Cosmos, meia Niko Kranjcar assina com Rangers por dois anos

Nesta quinta feira (23), o Rangers confirmou a contratação do meia croata Niko Kranjcar. O jogador de 31 anos chega ao clube como a sexta contratação para a próxima temporada, depois de passar nos exames médicos.

Kranjcar tem passagens por clubes tradicionais como o Dinamo de Kiev, da Ucrania, o New York Cosmos, dos Estados Unidos, Portsmouth, Tottenham e Queens Park Rangers, na Inglaterra, além do Dinamo Zagreb no início da carreira. Também disputou 81 jogos pela seleção da Croácia. Ele chega como uma aposta de jogadores experientes para que o Rangers possa alcançar seu objetivo, que é chegar ao título de campeão escocês.

Após a oficialização do vínculo com o jogador, o gerente de futebol do Rangers, Mark Warburton, analisou a contratação: "Estamos muito satisfeitos em garantir um jogador de qualidades indiscutíveis de Niko. A assinatura do contrato demonstra o nosso desejo de alcançar um equilíbrio positivo entre jovens, jogadores com fome e a necessidade indiscutível de experiência e maturidade."

Kranjcar revelou em entrevista que teve um jantar com o gerente do Rangers há cerca de um mês, em Nova York, quando o mandatário o convenceu a trocar de clube para atuar na Escócia e que, segundo ele, seria o correto a se fazer. "Nós tivemos uma ótima conversa e isso provavelmente foi o mais importante. Foi aí que eu percebi o quanto eu queria que a negociação desse certo."

Assim, o croata se junta a seus ex companheiros de Queens Park Rangers Joey Barton e Clint Hill e busca voltar à sua melhor forma física para já iniciar o campeonato em alto nível. "Eu acredito que um clube do tamanho do Rangers, em qualquer situação que ele está ou que tenha estado nos anos anteriores, tem que lutar para ganhar o campeonato. Isso é algo que você deseja alcançar. Você quer lutar por cada título."

Apesar de ter fechado com seu sexto reforço, Warburton não parou por aí. O cartola do clube escocês ainda busca reforços para a defesa e para o ataque para fechar o elenco para a próxima temporada.