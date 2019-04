Marcelo Moreno marca e Changchun Yatai fica três pontos de sair da zona de rebaixamento na China

Dois jogos abriram a 25ª rodada da Super Liga Chinesa na sexta-feira (16 de setembro), ambos com quatro gols cada. O Changchun Yatai venceu o Guangzhou R&F por 3x1 enquanto Shanghai Shenhua e Chongqing Lifan empataram em 2x2.

Jogando em casa, o Changchun começou a rodada empatado na lanterna com 20 pontos junto com o Shijiazhuang Ever Bright. Logo aos cinco minutos, Tang Miao abriu o placar para os mandantes com um gol contra. Após passe de Eran Zahavi, Renatinho empatou a partida. Fan Xiaodong colocou o Changchun novamente na frente e o boliviano Marcelo Moreno fechou o placar, fazendo seu 11º gol na competição. A equipe chegou aos 23 pontos com a vitória e está apenas três pontos de sair da zona de rebaixamento. O R&F estacionou na sexta posição com 33 pontos.

O Shenhua manteve a invencibilidade no Hongkou Stadium jogando pela Super Liga Chinesa. O colombiano Giovanni Moreno e Cao Yunding abriram vantagem para o time de Xangai na primeira etapa, mas Wang Dong e Fernandinho empataram a partida no segundo tempo. O Shenhua continua em terceiro com 42 pontos, enquanto o Chongqing está em oitavo com 32.

A 25ª rodada da Super Liga Chinesa continua no sábado com dois jogos: o Yanbian Fude recebe a visita do Hebei China Fortune, enquanto o Jiangsu Suning continua a caça ao líder Evergrande enfrentando o Tianjin Teda.