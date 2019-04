Com quatro brasileiros, jornal divulga lista de 40 candidatos ao prêmio de melhor jogador sub-21

O jornal italiano Tuttosport divulgou, nesta quinta-feira (29), uma lista de 40 candidatos ao “Golden Boy 2016”, título concedido ao melhor jogador sub-21 atuando na Europa. A listagem conta com quatro atletas brasileiros.

Gabriel Barbosa, da Internazionale, Gabriel Boschilia, do Monaco, Danilo Barbosa, do Benfica, e Nathan, do Vitesse, são os “brazucas” que figuram na lista. A Bundesliga é a liga que mais cedeu jogadores à listagem. Ao todo foram nove atletas, superando a Premier League, que contribuiu com oito nomes.

Internazionale decepciona e empata com Bologna em casa na estreia de Gabriel Barbosa

Os quatro jovens brasileiros concorrem com nomes de destaque na imprensa europeia. Dele Alli, meia do Tottenham, Gianluigi Donnarumma, goleiro do Milan, Marcus Rashford, atacante do Manchester United, e Renato Sanches, meia do Bayern de Munique, são os mais propensos a levarem o prêmio.

A votação será realizada por 30 jornalistas de grandes veículos de comunicação da Europa, como L’equipe, jornal francês, Marca, da Espanha, Bild, da Alemanha, e Time, revista dos Estados Unidos. Diretores dos três jornais mais importantes da Itália também terão direito a voto.

Confira a lista dos 40 jogadores

Dele Alli (Tottenham Hotspur)

Asensio (Real Madrid)

Leon Bailey (Racing Genk)

Riechedly (Ajax)

Julian Brandt (Bayer Leverkusen)

Carlos Fernández (Sevilla)

Andreas Christensen (Borussia Mönchengladbach)

Kingsley Coman (Bayern de Munique)

Ante Coric (Dinamo Zagreb)

Diawara Amadou (Napoli)

Mahmoud Dahoud (Borussia Mönchengladbach)

Danilo (Benfica)

Moussa Dembélé (Celtic)

Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund)

Donnarumma (Milan)

Embolo (Schalke 04)

Gabriel Barbosa (Internazionale)

Gabriel Boschilia (Monaco)

Golovin (CSKA Moscou)

Gonçalo Guedes (Benfica)

Gray (Leicester City)

Grujic (Liverpool)

Halilovic (Hamburgo)

Iheanacho (Manchester City)

Alex Iwobi (Arsenal)

Kovalenko (Shakhtar Donetsk)

Loftus-Cheek (Chelsea)

Lucas Hernández (Atlético de Madri)

Mammana (Lyon)

Nathan (Vitesse)

Ntcham (Genoa)

Marcus Rashford (Manchester United)

Renato Sanches (Bayern de Munique)

Riedewald (Ajax)

Rúben Neves (Porto)

Sanabria (Betis)

Sané (Manchester City)

Tah (Bayer Leverkusen)

Tielemans (Anderlecht)

Almamy Touré (Monaco)