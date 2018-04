Adversário do São Paulo pela Sul-Americana, Rosario Central bate o Belgrano por 2 a 1

Google Plus

Neste sábado (7), Rosario Central e Temperley duelaram pela 22ª rodada da Superliga Argentina 2017/18. No Gigante de Arroyito, Oscar Cabezas e Fernando Zampedri estabeleceram boa vantagem à equipe mandante, que viu Cristian Lema, cobrando pênalti, diminuir no final.

Vindo de uma dura derrota por 3 a 0 contra o Patronato, o Central necessitava reabilitar-se. E assim conseguiu neste sábado, com uma equipe mista entre titulares e reserva, diante de "sua gente".

Logo no início, o Belgrano assustou, após Leonardo Sequeira, aos trancos e barrancos, tocar para Jonas Aguirre finalizar por cima, em uma chance claríssima de abrir o placar.

O conjunto rosarino encontrou a vantagem após jogada de escanteio, assinalado após linda cabeçada de Zampedri, que viu Lucas Acosta fazer um verdadeiro milagre. Na cobrança do jovem Maximiliano Lovera, aos 35', o zagueiro colombiano Óscar Cabezas apareceu no primeiro pau e, com um lindo peixinho, abriu o placar.

Apenas quatro minutos depois veio o segundo gol. Após pancada de Joaquín Pereyra, o goleiro Acosta largou e a bola caiu nos pés de Fernando Zampedri, que empurrou para o fundo das redes. Na comemoração, gritou muito forte, como se estivesse muito incomodado com as duras críticas sofridas recentemente.

Na segunda etapa, o Central não liquidou a fatura e o Belgrano foi pra cima. O primeiro gol dos comandados de Lavallén quase veio após cabeçada de Sequeira. E, minutos depois, com forte finalização de Juan Brunetta. O goleiro Jeremias Ledesma fez belas defesas em ambos os lances.

No último minuto, o chileno Alfonso Parot levantou o braço após voleio de Mauro Guevgeozian, dentro da área. Na cobrança, Cristian Lema converteu o desconto para o Belgrano. Mas não restava tempo para mais nada, e a partida encerrou-se.

O Rosário Central ganhou um jogo duríssimo, alcançou o Belgrano na tabela (ambos com 31 pontos, mas os canallas têm mais vitórias) e, de quebra, chega com moral para receber o São Paulo pela Copa Sul-Americana, no meio da semana - quinta-feira (12), às 21h30.

Pela Superliga, a equipe visita o River Plate no próximo domingo, às 17h45. Enquanto no sábado, o Belgrano recebe o já rebaixado Arsenal de Sarandí, também às 17h45.