Com gol contra no último minuto, Irã vence Marrocos e larga na frente do grupo B

INCIDENCIAS: Partida valida pela primeira rodada do grupo B da Copa do Mundo. Estadio de São Petersburgo.

Segundo dia de Copa do Mundo, a partida entre Marrocos x Irã abriu o Grupo B, jogo muito esperado pois era sunitas contras xiitas. As duas torcidas muito eufóricas e em grande número, fizeram uma festa nas arquibancadas e acompanharam a vitoria do Irã no fim da partida por 1 a 0, com gol contra de Bouhaddouz aos 48 minutos do segundo tempo .

Marrocos domina primeiro tempo.

O incio do jogo começou muito intenso, Marrocos pressionou bastante a equipe iraniana, com bons ataques pelo lados do campo, forçando o goleiro a fazer boas defesas, como no chute do zagueiro Benatia aos 18m e o chute de Harit aos aos 29m. Equipe do técnico Francês Hervé Renardtroca bons passes mas peca na finalização.

Irã recuada apostava no contra ataques rápidos e a melhor chance de gol da partida foi desta jogada. No final do primeiro tempo, ao 42 faz boa triangulação e deixa o atacante Azmoun cara a cara com o goleiro, mas chuta em cima do goleiro, desequilibrado, no rebote goleiro faz grande defesa e a bola vai para escanteio.

Segundo tempo mais truncado e Irã marca gol no fim

Segundo tempo não teve tantos lances bons e marrocos continuou com a pressão de fazer um gol, já que nas próximas rodadas Irã e Marrocos tem poucas chances de vencer Portugal e Espanha. Único lance de perigo foi o chute de Ziyach, aos 34m e obrigou o goleiro Beiranvand a fazer outra boa defesa.

Jogo fica fraco tecnicamente e com muitas faltas duras durante todo o segundo tempo partida esquenta com reclamações dos jogadores de ambas as equipes. No ultimo lance, assim como o jogo do Uruguai, em uma cobrança de falta nasceu o gol. Mas nessa partida foi gol contra de Bouhaddouz, o jogador que tinha entrado no segundo tempo.