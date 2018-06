Brilho de Cristiano Ronaldo e emoção nos minutos finais marcam dia dois na Rússia

O segundo dia de Copa do Mundo na Rússia foi ótimo em muitos aspectos. Nessa sexta-feira (15), tivemos muitas emoções e surpresas no mundial. Uruguai conseguindo a vitória suada no fim, igual o Irã que surpreendeu o Marrocos e arrancou os três pontos numa falta que resultou num gol contra.

Mas talvez a maior das surpresas seja o show de Cristiano Ronaldo contra a Espanha. O Português atual melhor do mundo marcou três vezes contra o país onde joga e conseguiu um empate importante para alegria portuguesa.

Repercussões do dia

Resumo dos jogos

A primeira emoção do dia ficou por conta da emocionante vitória do Uruguai sobre o Egito. A grande expectativa do jogo era sobre a escalação de Mohamed Salah.

Foto: Clive Rose/Getty Images

Acabou que o craque do Liverpool nem entrou em campo e assistiu do banco de reservas seu país fazer um jogo duro contra a celeste. Após perder boas chances de gols com Suárez e Cavani, o Uruguai conseguiu a vitória. Aos 44 minutos do segundo tempo, Carlos Sánchez cobrou falta na área e o zagueiro Gímenez subiu no último andar para testar para o fundo das redes e dar os três pontos para seu país.

Outra partida decidida quase no apagar das luzes foi Marrocos e Irã. Após jogar melhor em grande parte da partida, a seleção marroquina acabou derrotada por um a zero com um gol contra no fim da partida.

Foto: NurPhoto/Getty Images

Todo mundo já aguardava um zero a zero no placar, até que em mais uma falta perto da área, Haji Safi cruzou na área e Bouhaddouz cabeceou contra o próprio gol para alegria do povo iraniano.

Mas com certeza o melhor jogo do dia foi o empate de 3 a 3 entre Espanha e Portugal com show de Cristiano Ronaldo. O jogo começou logo com um gol do craque português, de pênalti aos 4 minutos iniciais.

Diego Costa, outro que brilhou no jogo, acabou empatando ainda no primeiro tempo em belo gol driblando a zaga espanhola. Mas o português voltou a marcar no fim da primeira etapa após chutar rasteiro de fora e ver De Gea falhar bisonhamente.

Na segunda etapa o jogo foi pura emoção. em 3 minutos a Espanha virou o jogo, com outro gol de Diego Costa e uma golaço de Nacho de fora da área. O jogo caminhava para uma vitória da fúria, até que aos 43 do minutos do segundo tempo, o famoso CR7 cobrou falta com perfeição no ângulo para igualar o placar e definir o empate.