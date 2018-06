Fernando Santos enaltece Cristiano Ronaldo: “É mentalmente impressionante”

Depois do grande jogo em que Portugal e Espanha empataram em 3 a 3, em Sochi, o técnico Fernando Santos não escondeu elogios de seu craque, Cristiano Ronaldo, autor dos 3 gols do time na noite.

“Mais importante que capacidade física é a mental dele. É incrível por isso. Tem qualidade técnica, física e é mentalmente impressionante. Por isso é o melhor do mundo, mentalmente muito forte. Mesmo com 3 a 2 contra, puxou time para cima e manteve confiança. É nato dele. Está acostumado a jogar grandes jogos e finais”.

Mesmo com a entrega e até bom resultado para Portugal, o treinador não saiu todo contente da partida e apontou o que deseja melhorar.

“Teve coisas boas e há coisas a corrigir, principalmente sem a bola. Porque permitir o adversário circular cria problemas. Somos um time de qualidade técnica. Só correr atrás da bola traz dificuldade. Nossos jogadores gostam de ter a bola para jogar. É corrigir e continuar a melhorar. Não temos muito mais tempo, porque na quarta-feira já tem jogo. Precisamos melhorar alguns critérios”.

“Permitimos que a Espanha atuasse com os jogadores de qualidade. Nós demos muito espaço. Faltou intensidade. Não se pode deixar Iniesta, Isco e todos aqueles jogadores soltos”, finalizou.

Com dois lances contestados em campo, o pênalti em Ronaldo no primeiro gol de sua equipe, e no braço utilizado por Diego Costa em seu primeiro gol, o professor não ficou em “cima do muro”.

“Se o primeiro lance pode ser marcado pênalti... há um contato com ombro, no segundo é uma falta clarinha. É um dos lances a ser analisados, porque há uma falta no Pepe na jogada. São lances que quando houver avaliação dos árbitros serão avaliados”.

Portugal volta a campo no dia 20, contra o Marrocos, que foi derrotado pelo Irã e é o lanterna do grupo.