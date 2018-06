Cúper justifica manter Salah no banco em derrota egípcia e projeta volta do atacante contra Rússia

No finalzinho do jogo, o zagueiro José Giménez não deixou barato e subiu para pontuar, em uma falta na área. O jogo foi de muita pressão pelos dois lados. No primeiro tempo, o Uruguai teve muitas chances de gols e fez muito esquema tático. Já no segundo tempo, o Egito veio pra cima com muita pressão, mas não conseguiu a vitória.

Após o jogo, o técnico Héctor Cúper foi bastante questionado por não ter colocado o jogador, e ídolo da torcida, Mohamad Salah, por uma lesão em seu ombro que quase o deixou fora da Copa.

"Tivemos uma certeza ao ver o treinamento, e, depois do treino, fizemos uma avaliação mais profunda. Ficaram dúvidas do que aconteceria se tivesse uma queda ou ação similiar como a que causou a lesão. Como havia uma porcentagem de possibilidade de produzir uma lesão, decidimos não arriscá-lo, sabendo que poderíamos contar com ele com segurança nos jogos contra a Rússia e Arábia Saudita."

O treinador deixou claro que tem um pensamento positivo para Salah. O técnico torce para contar com o jogador no próximo jogo contra a Rússia.

Indagado, Héctor Cúper disse sobre o jejum dos atletas no Ramadã.

"Nós respeitamos o Ramadã. É um pouco complicado. A preparação tentamos fazer com que tudo significa o jejum, jogamos jogos amistosos jejuando. Os jogadores estão adaptados, acostumados, e acho que isso não é desculpa para um jogo como hoje, Acho que no dia anterior todo mundo descansou porque sabíamos que tinha o jogo à frente."

Para o próximo jogo, Cúper confirmou que irá se preparar a partir desta noite, e, para não repetir os mesmo erros, irá analisar esse primeiro jogo.

Pela fase de grupos - Grupo A - o Egito enfrenta a Rússia pela Copa do Mundo 2018, nessa terça (19), às 15h, no estádio São Petersburgo.