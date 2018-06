Krstajić parabeniza Brasil, mas lamenta chances perdidas pela Sérvia: ''Fomos castigados''

Google Plus

A Sérvia deu adeus à Copa do Mundo da Rússia. Nesta quarta-feira (27), a seleção foi derrotada pelo Brasil por 2 a 0 e ficou sem chances de chegar às oitavas, já que terminou em terceiro no Grupo E. Apesar disso, o técnico Mladen Krstajić reconheceu o esforço de seus jogadores e parabenizou os comandados de Tite pela vitória.

''Gostaria de parabenizar meus adversários por uma vitória merecida e meus jogadores por seu esforço, sacrifício o e luta. Quanto ao jogo, nós estávamos liderando no primeiro tempo, depois houve o gol brasileiro, e essas são situações que temos que manter o foco'', disse.

O técnico também lamentou as chances perdidas pela Sérvia, quando o jogo ainda estava 1 a 0: ''É difícil jogar um jogo tão aberto contra uma potência do futebol como o Brasil. Na segunda parte tentámos arriscar mais. Tivemos oportunidades para empatar mas falhámos as nossas oportunidades e fomos castigados.''

Por fim, Krstajić afirmou que o Brasil é um dos favoritos ao título mundial: ''Não apenas agora, antes desse jogo já estava entre os favoritos, assim como era a Alemanha, Argentina e Espanha. Mas o futebol é assim, a Alemanha acabou não passando, mas o Brasil passou e segue entre os favoritos para ganhar a Copa'', encerrou.

A Sérvia se despede da Copa do Mundo com uma vitória contra Costa Rica e derrotas para Suíça e Brasil.