Jogo Japão X Polônia AO VIVO online pela Copa do Mundo 2018

Não saia daí, torcedor. Minutos antes da partida nós voltamos com todos os detalhes para que você não possa perder nada deste jogaço entre Japão e Polônia.

Japão: Eiji Kawashima; Hiroki Sakai, Maya Yoshida, Gen Shoji, Yuto Nagatomo; Makoto Hasebe, Gaku Shibasaki; Genki Haraguchi, Shinji Kagawa, Takashi Inui; Yuya Osako.

Polônia: Lukasz Fabianski; Lukas Piszczek, Kamil Glik, Jan Bednarek; Bartosz Bereszynski, Grzegorz Krychowiak, Jacek Goralski, Maciej Pybus; Piotr Zielinski, Robert Lewandowski, Kamil Grosicki.

Algumas mudanças são esperadas no time titular, incluindo potencialmente Lukasz Fabianski ao invés de Wojciech Szczesny no gol.

Se a Polônia não vencer o Japão, será seu pior desempenho em uma Copa do Mundo. Em 2002 e 2006, a equipe também havia rejeitado suas chances de se classificar para as oitavas-de-final depois de duas partidas, mas em ambos os casos conseguiu vencer o último jogo da fase de grupos.

O técnico Akira Nishino provavelmente iniciará o mesmo time dos dois jogos anteriores. O astro da seleção, Keisuke Honda, ainda é visto como o trunfo e provavelmente sairá do banco de reservas.

O Japão precisa apenas de um empate com a Polônia para se classificar, mas não há dúvida de que jogará para tentar conquistar três pontos, evitando riscos.

A Polônia já está indo para casa depois do torneio, mas o time de Adam Nawalka não vai querer deixar a Rússia com zero pontos na tabela.

Os jogadores farão de tudo o que puder para tornar a vida difícil para o Japão, já que Robert Lewandowski, o melhor finalizador da Europa, tenta marcar seu primeiro gol na Rússia 2018.

"Quatro pontos em dois jogos é um resultado decente, mas ainda não conseguimos nada", disse o capitão Makoto Hasebe. “Quando entramos em campo, temos que pensar apenas em vencer. Você não conseguirá o resultado quando espera que um empate seja suficiente”.

O Japão está a poucos passos de alcançar a fase eliminatória da Copa do Mundo da FIFA pela terceira vez em sua história. Um empate contra a Polônia garantirá a qualificação dos Samurais azuis da fase de grupos, enquanto dependendo de outros resultados, mesmo a derrota na Volgograd Arena poderá garantir aos japoneses um lugar nas oitavas-de-final.

Bom dia, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! É hoje, dia de decidir quem fica com a vaga no Grupo G e vai às oitavas de final da Copa do Mundo 2018. Japão e Polônia protagonizam o duelo da vez, que acontece às 11H, em Volgogrado.