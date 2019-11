Gent e Wolfsburg avançam, mas ainda disputam liderança do Grupo I da Europa League

A fase de grupos da Europa League 2019-20 vai chegando ao fim e alguns clubes vão garantindo vaga na 16 avos-de finais. É o caso de Gent e Wolfsburg, que com os resultados, se garantiram na próxima fase.

Antes da rodada começar, o Saint-Étienne ainda estava vivo na briga por uma vaga na fase seguinte, mas os franceses receberam o Gent no estádio Geoffroy-Guichard e ficaram no empate em 0 a 0. Os belgas chegaram aos nove pontos, cinco a mais que o time francês.

No outro jogo, o Wolfsburg foi até a Áustria e venceu o Oleksandria por 1 a 0, com gol de Wout Weghorst no fim do primeiro tempo. Com o resultado, os alemães chegaram aos oito pontos e decretaram a eliminação do time austríaco e do Saint-Étienne.

Com as duas equipes classificadas, o que resta é a primeira colocação do grupo. A próxima rodada está marcada para o dia 12 de dezembro, às 17h. O Gent recebe o Oleksandria na Bélgica e o Wolfsburg encara o Saint-Étienne, na Alemanha.