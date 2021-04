Muralha exalta campanha do Al Hazem e projeta retorno à elite saudita com título

Principal jogador do Al Hazem desde o último ano, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco falou sobre a liderança da equipe na Arábia Saudita. Segundo o atleta, a meta é continuar neste ritmo para conquistar o campeonato esse ano.

“O grupo tem feito um grande campeonato e isso é muito importante. Vamos procurar manter a intensidade para buscarmos o título da competição esse ano", disse o jogador.

Ainda de acordo com o jogador, sua fase na Arábia Saudita tem sido muito especial.

“Tudo que vem acontecendo comigo é consequência de um trabalho forte que tenho realizado ao longo deste tempo que estou aqui. Vou continuar me empenhando para crescer ainda mais dentro do clube e no futebol árabe", concluiu.