Ex-carrasco do Flamengo, Carlos “Gullit” Peña se destaca no futebol de El Salvador

Meia-atacante mexicano famoso por ser o carrasco do Flamengo na Copa Libertadores em 2014, Carlos Peña (30) fez seu primeiro gol no futebol de El Salvador. Em nova fase na carreira, o já experiente jogador realiza sua segunda partida pelo Club Deportivo FAS e se torna o maestro do time que goleou por 4 a 1 o Sonsonate.

Vestindo a camisa número 27, o primeiro gol de “Gullit” Peña foi anotado com 75 minutos jogados. Além do mexicano, Luis Perea, Kevin Reyes e Wilma Torres fecharam a conta dos caribenhos.

Famoso no Brasil pelo gol da vitória diante do Flamengo, no Maracanã, em jogo pela Copa Libertadores de 2014 que terminou 3 a 2 para os visitantes, Peña ganhou a alcunha de “Gullit” pelas características físicas. O jogador que em três oportunidades defendeu o Club León, também defendeu equipes de maior porte, como Chivas Guadalajara e Cruz Azul no México, além do Rangers, da Escócia. Em sua segunda vez no Leon, o jogador foi convocado para defender seu país na Copa do Mundo FIFA no Brasil.

Depois de retornar do futebol europeu para o Correcanimos/MEX, Peña defendeu o modesto Tiburón/MEX na última temporada, mas surpreendeu a todos quando optou por jogar em El Salvador, ao defender o “Los Tigres” C.D. FAS.