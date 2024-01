Com mais um hat-trick de Evanílson, Porto se classifica para as quartas da Taça de Portugal

Falou em gol brasileiro na Europa, falou em Evanílson. Nesta terça-feira (09/01), o atacante do Porto fez mais um hat-trick, na goleada de 4 a 0 sobre o Estoril, classificou a equipe para as quartas de final da Taça de Portugal e ganhou o troféu de melhor em campo. Com o desempenho, o ex-jogador do Fluminense chega a incrível marca de 15 gols em 20 jogos na temporada 2023/2024.

Para se ter uma ideia da grande fase que vive Evanílson, nesta edição da Taça de Portugal, da qual o Porto é o atual bicampeão, o Dragão realizou três partidas e marcou dez gols, sendo seis do atacante. Na estreia, contra o Vilar de Perdizes, um gol na vitória de 2 a 0. Na sequência, mais dois, na goleada de 4 a 0 sobre o Montalegre. E, agora, o hat-trick - recentemente, tinha feito um contra o Royal Antwerp, pela Champions League.

O show particular contra o Estoril começou aos 24 minutos. E com um golaço! Após receber longo lançamento de Pepe já dentro da grande área, ele matou no peito entre dois zagueiros e, sem deixar a bola cair, pegou de primeira, sem qualquer chance para o goleiro. Aos 31’, aumentou em cobrança de pênalti. Já na etapa final, completou com categoria em passe preciso do lateral Wendell, aos 11’ – Galeno fechou o placar.

“As coisas vêm dando certo, graças a Deus. Mas isso só acontece porque o time atravessa um bom momento. Conseguimos fazer uma primeira etapa muito boa e matamos o jogo. Fico feliz por ajudar na classificação às quartas. Também estamos bem na Champions, já nas oitavas, e vamos buscar o topo no Português agora. Já temos mais um jogo importante pela frente, dentro da nossa casa”, disse Evanílson.

Ele se referiu ao jogo do próximo domingo (14/01), contra o Braga, no Estádio do Dragão. A briga pela liderança do Campeonato Português, já com 16 rodadas disputadas, está bem acirrada. Quem está no topo é o Sporting, com 40 pontos, seguido do Benfica, que tem 39. O Porto aparece em terceiro, com 36.