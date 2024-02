O Sporting está com a faca e o queijo na mão para avançar às oitavas de final da UEFA Europa League. Nesta quinta (15), a equipe dominou o Young Boys fora de casa, no estádio Stade de Suisse, na Suíça, e venceu por 3 a 1.

A superioridade dos portugueses foi muito grande, mas quem os colocou na frente do placar e lhes deu ainda mais confiança foi o adversário. Aos 31' da primeira etapa, Amenda desviou sem querer na primeira trave após cruzamento da direita e mandou contra a própria meta do Young Boys.

Depois do gol contra, não demorou para a equipe visitante ampliar o marcador. O goleiro David von Ballmoos derrubou o atacante oponente em disputa de bola na grande área aos 40' e gerou pênalti contra seu clube. Gyokeres foi para a bola e bateu firme no canto esquerdo, sem chance para o arqueiro que caiu no outro lado.

O Young Boys ensaiou uma reação um minuto após o segundo tento sofrido. Ugrinic pegou a sobra próximo à primeira trave depois de finalização no lado esquerdo da grande área e estufou as redes. Porém, o auge da equipe no jogo parou por ali.

Na volta do intervalo, logo aos 48', Inacio jogou um balde de água fria nas esperanças dos suíços. Ele subiu mais do que a defesa em cobrança de falta cobrada por Gonçalves na ponta esquerda e testou firme para o fundo do gol.

O jogo seguiu então até o final sem outras fortes emoções, apesar do grande número de tentativas de mudanças através das substituições, principalmente por parte do time da casa. O maior destaque foi para a expulsão de Camara do Young Boys a um minuto dos acréscimos por entrar de rasteira pela segunda vez em dividida com adversário, e assim, recebeu o segundo cartão amarelo.

A partida de volta acontece em Portugal, no estádio José Alvalade, no dia 22 de fevereiro. O mandante terá que tirar a diferença de dois gols para se classificar às oitavas, enquanto o Sporting joga pela vitória, empate ou até derrota com diferença simples de gols.